"Миннесота" обыграла "Денвер" в самом результативном матче дня НБА

В ночь на четверг в Национальной баскетбольной ассоциации состоялись 10 матчей, в самом результативном из которых "Миннесота Тимбервулз" обыграла "Денвер Наггетс", сообщает официальный сайт лиги.

Матч завершился со счетом 128:125.

Самым результативным игроком в этом матче стал лекий форвард "Миннесоты" Джимми Батлер, на счету которого 39 очков.

НБА. Регулярный чемпионат.

27 декабря.

Шарлотт – Бостон 91:102 (16:28, 28:32, 31:16, 16:26)

Шарлотт: Уокер (24), Кидд-Гилкрист (13), Уильямс (13 + 9 подборов), Ховард (12 + 17 подборов), Батюм (7) – старт; Камински (9), Лэмб (8 + 6 подборов), О'Брайан (4), Грэм (1), Картер-Уильямс (0).

Бостон: Ирвинг (21 + 8 передач), Хорфорд (20 + 11 подборов), Тейтум (18), Бэйнс (7 + 9 подборов), Смарт (5) – старт; Розир (15), Ларкин (11), Ябуселе (3), Тайс (2).

Индиана – Даллас 94:98 (29:22, 25:31, 20:18, 20:27)

Индиана: Коллисон (16 + 7 передач), Стивенсон (16 + 15 подборов), Тернер (16 + 6 подборов), Богданович (13), Т. Янг (11) – старт; Джозеф (10 + 6 передач), Сабонис (6 + 8 подборов), Дж. Янг (6), Пойтресс (0).

Даллас: Новицки (15 + 7 подборов), Барнс (13), Мэттьюз (12), Смит (9), Клебер (5) – старт; Феррел (13), Пауэлл (12), Харрис (10), Межри (5), Бареа (4 + 7 передач).

Атланта – Вашингтон 113:99 (29:29, 26:28, 23:19, 35:23)

Атланта: Шредер (21 + 7 передач), Ильясова (20 + 9 подборов), Принс (11 + 9 подборов), Бэйзмор (11 + 6 подборов + 7 передач), Пламли (11) – старт; Белинелли (19), Коллинз (8 + 8 подборов), Дилэйни (7), Тэйлор (5), Кавано (0 + 7 подборов).

Вашингтон: Бил (20 + 6 подборов), Моррис (18 + 8 подборов), Портер (15 + 7 подборов), Уолл (10 + 11 передач), Гортат (2) – старт; Микс (14), Убре (11), Скотт (6), Саторански (2), Маинми (1 + 6 подборов), Маккаллоу (0).

Миннесота – Денвер 128:125 OT (35:23, 36:35, 17:24, 26:32, 14:11)

Миннесота: Батлер (39), Уиггинс (21), Гибсон (20), Таунс (14 + 13 подборов + 6 передач), Тиг (11 + 10 передач) – старт; Кроуфорд (12), Дженг (6), Джонс (4), Бьелица (1), Джордж-Хант (0).

Денвер: Йокич (22 + 9 подборов), Мюррей (21 + 7 подборов + 8 передач), Пламли (11 + 8 подборов), Харрис (10 + 6 передач), Чендлер (8) – старт; Бартон (28), Лайлс (23 + 10 подборов), Артур (0).

Чикаго – Нью-Йорк 92:87 (17:28, 32:24, 22:21, 21:14)

Чикаго: Данн (17), Маркканен (12), Холидэй (11 + 9 подборов), Лопес (11 + 6 подборов), Валентайн (9 + 9 подборов) – старт; Портис (8), Ципзер(8), Грант (7 + 6 передач), Нваба (5), Миротич (4 + 8 подборов).

Нью-Йорк: Порзингис (23 + 6 подборов), Ли (17), Джек (11 + 8 передач), Кантер (4 + 11 подборов), Макдермотт (3 + 6 подборов) – старт; О'Куинн (9 + 8 подборов), Томас (8), Ниликина (6), Бизли (6).

Новый Орлеан – Бруклин 128:113 (31:23, 38:23, 22:29, 37:38)

Новый Орлеан: Дэвис (33 + 11 подборов + 6 блок-шотов), Казинс (27 + 14 подборов), Холидэй (23), Мур (20), Рондо (2 + 7 подборов + 25 передач) – старт; Кларк (11), Миллер (8), Каннингем (2), Диалло (2), Нельсон (0), Ашик (0).

Бруклин: Холлис-Джефферсон (15 + 7 подборов), Динуидди (7), Кэролл (6), Крэбб (3 + 6 подборов), Зеллер (2) – старт; ЛеВерт (22 + 6 подборов + 7 передач), Стаускас (21), Эйси (18), Мозгов (7), Дойл (5), Харрис (4), Аллен (3).

Оклахома-Сити – Торонто 124:107 (32:38, 34:25, 36:25, 22:19)

Оклахома: Джордж (33 + 8 подборов), Уэстбрук (30 + 8 подборов + 13 передач + 7 потерь), Энтони (18), Адамс (18 + 9 подборов), Роберсон (6 + 10 подборов) – старт; Фелтон (7), Грант (6), Хьюстис (6), Абринес (0), Паттерсон (0), Фергюсон (0), Джонсон (0).

Торонто: Валанчюнас (16), ДеРозан (15 + 6 подборов), Лаури (13 + 10 передач), Ибака (7), Ануноби (6) – старт; Майлз (20), Пелтль (13 + 6 подборов), Райт (6), Сиакам (5), ВанВлит (2), Пауэлл (2), Ногейра (2).

Сакраменто – Кливленд 109:94 (28:27, 34:28, 23:25, 24:14)

Сакраменто: Рэндолф (14 + 7 подборов), Хилл (10), Темпл (9), Мэйсон (4), Ричардсон (4) – старт; Картер (24), Коули-Стайн (17 + 9 подборов), Богданович (16 + 8 передач), Хилд (8), Джексон (3).

Кливленд: Лав (23), Джеймс (16 + 10 подборов + 14 передач + 5 перехватов), Сми (15 + 6 подборов), Краудер (8), Кальдерон (1) – старт; Корвер (9), Грин (8), Уэйд (5), Фрай (5), Осман (3).

Лейкерс – Мемфис 99:109 (18:24, 29:30, 29:22, 23:33)

Лейкерс: Ингрэм (23), Кларксон (22), Колдуэлл-Поуп (16), Кузма (9 + 8 подборов), Богут (2 + 9 подборов) – старт; Нэнс (12 + 9 подборов), Харт (9 + 8 подборов), Рэндл (6), Брюэр (0), Эннис (0), Карусо (0).

Мемфис: Эванс (32 + 7 подборов + 7 передач), Мартин (20 + 8 подборов), Харрисон (15), Газоль (11 + 9 подборов), Брукс (5) – старт; Дэвис (14), парсонс (5), Челмерс (5), Эннис (2), Симмонс (0).

Голден Стэйт – Юта 126:101 (23:24, 25:23, 42:22, 36:32)

Голден Стэйт: Дюрант (21 + 6 подборов), Томпсон (15), Грин (14 + 8 подборов + 8 передач), Ливингстон (8), Пачулия (5) – старт; Маккоу (18), Янг (15), Каспи (10), Уэст (6), Макги (6), Белл (5 + 13 подборов + 7 передач), Игудала (3 + 6 подборов + 7 передач), Луни (0).

Юта: Фэйворс (17 + 10 подборов), Митчелл (17 + 7 подборов), Сефолоша (11 + 8 подборов), Рубио (10), Инглс (3 + 7 передач) – старт; Худ (26), Беркс (10), О'Нил (5), Джонсон (2), Юдо (0).