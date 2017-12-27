"Днепр" разбил ослабленный "Будивельник" в матче баскетбольного Кубка Украины

В Днепре завершился центральный матч дня 1/4 финала Кубка Украины по баскетболу, в котором лидер турнирной таблицы чемпионата Суперлиги "Днепр" разгромил столичный "Будивельник", сообщает официальный сайт соревнований.

Матч завершился со счетом 89:62.

"Будивельник" выступал в этом матче без ряда ведущих игроков, которые отказались играть за команду, при этом, не предоставив документального подтверждения своим претензиям.

В других матчах дня "Политехник" (Харьков) обыграл в гостях "Ровно" - 67:83, а "Черкасские Мавпы" в упорной борьбе проиграли одесской БИПА - 87:91.

Кубок Украины.

1/4 финала.

Днепр - Будивельник 89:62 (21:16, 22:18, 30:14, 16:14)

Днепр: Мішула 10 + 6 передач, Вильховецкий 4 + 9 передач, Ревзин 9 + 6 подборов, Глебов 13 + 5 подборов + 4 передачи, Тимофеенко 14 + 8 подборов + 4 передачи - старт; Шундель 8, Закурдаєв 5, Санон 6, Шевченко 16 + 9 подборов, Мироненко 2, Сизов 2

Строитель: Зотов 8 + 7 подборов + 5 передач, Месяц 13, Дроздов 12 + 5 подборов, Винтоняк 8 + 5 подборов + 6 передач, Анисимов 15 + 7 подборов + 4 передачи - старт; Г.Дзюба 3, Дубоненко 2, Лущан

Ровно – Политехник (Харьков) – 67:83 (24:26, 18:22, 9:10, 16:25)

Ровно: Кісільчук – 24 очка, 5 подборов, 5 передач.

Политехник: Барнс – 22 очка, 3 подбора, 5 передач; Рочняк – 20о, 3пд, 2пр.