Баскетбольный "Будивельник" рассматривает вопрос о возможном прекращении сотрудничества с пятью игроками

Баскетбольный клуб "Будивельник" рассматривает вопрос о возможном прекращении сотрудничества с защитниками Генри Дугатом и Брэндоном Филдсом, форвардами Павлом Крутоусом и Максом Конате, а также центровым Кервином Бристолом, сообщается на официальном сайте клуба.

Указаны исполнители отказались ехать на выездной матч 1/4 финала Кубка Украины, который состоится в Днепре, не предупредив клуб о своем решении, а также не оформив свои претензии к руководству "Будивельника" документально.

Таким образом, "строители" отправились в Днепр в составе Артура Дроздова, Михаила Анисимова, Виталий Зотов, Виталия Винтоняка, Александра Месяца, нескольких молодых игроков, имена которых в клубе назовут позже. а также тренерского штаба и медицинского персонала. Руслан Отверченко не сможет принять участие в матче из-за травмы, которую он получил в матче против одесской БИПы, а Максим Сандул получил дисквалификацию в той же самой игре.

Матч баскетбольного Кубка Украины "Днепр" - "Будивельник" состоится сегодня, 27 декабря. Начало игры - в 19.00