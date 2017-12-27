"Финикс" украинца Лэня обыграл "Майами", "Милуоки" без Боломбоя уступили "Чикаго" в НБА

В ночь на среду в Национальной баскетбольной ассоциации состоялись 8 матчей, в одном из которых "Финикс Санс" украинца Алексея Лэня обыграл "Майами Хит", сообщает официальный сайт лиги.

Матч завершился со счетом 99:97.

На счету Лэня в этой игре 12 очков, 6 подборов, 4 передачи, 2 блок-шота и 2 потери за 29 минут 55 секунд, проведенные на площадке.

В свою очередь, "Милуоки Бакс" без Джоэля Боломбоя в составе уступили "Чикаго Буллс". Украинский легионер не попал в список 13 игроков, выставленных на матч.

НБА. Регулярный чемпионат.

26 декабря.

Даллас – Торонто 98:93 (31:23, 26:30, 28:24, 13:16)

Даллас: Новицки (18 + 7 подборов), Барнс (16 + 10 подборов), Клебер (15 + 8 подборов + 5 блок-шотов), Смит (8), Мэттьюз (5) – старт; Бареа (20), Межри (6), Пауэлл (6 + 7 подборов), Харрис (4), Феррел (0).

Торонто: Лаури (23 + 8 подборов + 6 передач), Валанчюнас (17 + 11 подборов), Ибака (11 + 12 подборов), ДеРозан (8), Ануноби (0) – старт; Пелтль (9), Райт (7), ВанВлит (6), Сиакам (6), Майлз (3), Пауэлл (3).

Детройт – Индиана 107:83 (40:19, 18:26, 24:21, 25:17)

Детройт: Харрис (30 + 6 подборов), Драммонд (21 + 18 подборов), Буллок (11), Джексон (8 + 13 передач), Кеннард (6) – старт; Смит (12), Гэллоуэй (7), Марьянович (6), Джонсон (6 + 7 подборов), Морлэнд (0), Толливер (0), Элленсон (0), Байкс (0).

Индиана: Оладипо (13), Тернер (10), Богданович (10), Т.Янг (5), Коллисон (5) – старт; Сабонис (10), Джозеф (9), Стивенсон (8 + 6 подборов), Джефферсон (6), Пойтресс (4), Дж. Янг (3), Уилкинс (0), Лиф (0).

Майами – Орландо 107:89 (21:18, 22:31, 25:19, 39:21)

Майами: Ричардсон (20 + 7 подборов), Т. Джонсон (17), Олиник (15 + 12 подборов), Драгич (14 + 6 передач + 5 потерь), Уайтсайд (7 + 8 подборов) – старт; Эллингтон (18 + 6 подборов), Адебайо (8 + 9 подборов), Уолтон (3), Уильямс (3), Мики (2).

Орландо: Пэйтон (19 + 8 подборов + 6 передач), Фурнье (14), Хезонья (14), Симмонс (4), Бийомбо (3 + 12 подборов) – старт; Спейтс (12 + 6 подборов), Огастин (9), Аффлало (9), Айванду (4), Айзек (1), Берч (0), Пэйн (0).

Милуоки – Чикаго 106:115 (31:22, 22:34, 30:27, 23:32)

Милуоки: Адетокумбо (28 + 7 подборов), Бледсоу (22 + 6 передач), Миддлтон (16), Снелл (8 + 7 подборов), Хенсон (7 + 6 подборов) – старт; Брогдон (18 + 6 подборов), Деллаведова (5), Лиггинс (2), Макер (0).

Чикаго: Данн (20 + 12 передач), Холидэй (15), Валентайн (13), Лопес (10), Маркканен (3 + 7 подборов) – старт; Миротич (24 + 8 подборов), Грант (9), Портис (9 + 8 подборов), Нваба (7 + 9 подборов), Ципзер (5).

Сан-Антонио – Бруклин 109:97 (19:16, 31:28, 30:25, 29:28)

Сан-Антонио: Ленард (21), Олдридж (20 + 9 подборов), П.Газоль (15 + 12 подборов + 5 передач), Паркер (14), Грин (4) – старт; Миллс (11), Гэй (11), Андерсон (5), Гэй (4), Форбс (2), Мюррей (2), Бертанс (0), Ловернь (0).

Бруклин: Крэбб (15 + 5 потерь), Холлис-Джефферсон (13 + 6 подборов), Динуидди (12 + 7 передач), Зеллер (8 + 8 подборов), Кэролл (2) – старт; ЛеВерт (18), Аллен (12 + 9 подборов), Эйси (8 + 10 подборов), Харрис (5), Стаускас (2), Дойл (2).

Финикс – Мемфис 99:97 (29:19, 28:34, 19:23, 23:21)

Финикс: Букер (32 + 6 передач + 5 потерь), Уоррен (17), Юлис (8 + 6 передач), Чендлер (7 + 6 подборов), Крисс (6 + 13 подборов) – старт; Лэнь (12 + 6 подборов + 4 передачи + 2 блок-шота + 2 потери, 29:55 минут), Дэниэлс (6), Кэнан (4), Джексон (4), Бендер (3).

Мемфис: Эванс (25), М.Газоль (18 + 6 подборов), Харрисон (12), Райт (7), Брукс (6) – старт; Эннис (11), Мартин (10 + 6 подборов), Симмонс (6), Дэвис (2).

Денвер – Юта 107:83 (28:20, 22:14, 26:25, 31:24)

Денвер: Мюррей (22 + 8 подборов), Чендлер (15 + 7 подборов), Харрис (15), Йокич (13 + 7 подборов), Пламли (9 + 8 подборов) – старт; Лайлс (16 + 8 подборов), Мудиай (7), Бартон (5 + 6 подборов), Крэйг (5 + 7 подборов), Джефферсон (0), Бизли (0).

Юта: Фэйворс (20 + 6 подборов), Митчелл (13 + 6 передач), Жеребко (13), Инглс (8 + 7 подборов), Рубио (2 + 6 подборов + 7 передач) – старт; Худ (10 + 6 подборов), О'Нил (7), Юдо (3), Митру-Лонг (3), Джонсон (2), Беркс (2).

Клипперс – Сакраменто 122:95 (30:30, 41:23, 24:20, 27:22)

Клипперс: Уилсон (17), Джордан (13 + 15 подборов), Риверс (8), Теодосич (8 + 10 передач), Уильямс (4) – старт; Харрелл (22 + 8 подборов), Уильямс (21), Деккер (10 + 6 подборов), Торнвелл (8), Эванс (7), Рид (4).

Сакраменто: Коули-Стайн (17 + 7 подборов), Хилд (10), Рэндолф (9), Тепмл (9), Хилл (7) – старт; Ричардсон (10), Мэйсон (9), Джексон (9), Богданович (9), Куфос (4), Папаяннис (2).