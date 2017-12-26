"Голден Стейт" обыграл "Кливленд" в матче финалистов прошлого сезона НБА

В ночь на вторник в Национальной баскетбольной ассоциации состоялись пять матчей, в центральном из которых встречались финалисты прошлого сезона 2016/17 и "Голден Стейт Ворриорз" обыграл "Кливленд Кавальерс", сообщает официальный сайт лиги.

Матч завершился со счетом 99:92.

На протяжении большей части матча на площадке шла равная борьба, а временами преимущество "Кливленда" достигало под 10 очков. Тем не менее, в концовке "Голден Стейт" сумел навязать сопернику свою игру и победить с преимуществом "+7".

Лидер "ГСВ" Кевин Дюрант набрал в этом матче 25 очков.

НБА. Регулярный чемпионат.

25 декабря.

Нью-Йорк – Филадельфия 98:105 (24:21, 24:29, 27:29, 23:26)

Нью-Йорк: Кантер (31 + 22 подбора), Порзингис (22 + 7 подборов + 5 блок-шотов), Ли (20), Томас (2), Джек (0 + 7 передач) – старт; Бизли (10), Макдермотт (5), Ниликина (4), О’Куинн (4), Бэйкер (0).

Филадельфия: Эмбиид (25 + 16 подборов + 6 потерь), Редик (24), Шарич (10), Симмонс (8 + 8 подборов), Ковингтон (8) – старт; Макконнелл (15), Бэйлесс (8), Джонсон (4), Букер (3).

Голден Стэйт – Кливленд 99:92 (24:28, 22:16, 25:23, 28:25)

Голден Стэйт: Дюрант (25 + 7 подборов + 5 блок-шотов), Томпсон (24 + 7 подборов), Грин (12 + 12 подборов + 11 передач), Маккоу (9), Белл (8 + 6 подборов) – старт; Игудала (9 + 6 подборов), Каспи (6), Ливингстон (4), Луни (2), Янг (0), Уэст (0).

Кливленд: Лав (31 + 18 подборов), Джеймс (20 + 6 подборов + 6 передач + 7 потерь), Краудер (15 + 6 подборов), Кальдерон (3), Смит (2) – старт; Уэйд (13), Корвер (3), Грин (3), Томпсон (2 + 6 подборов), Осман (0).

Бостон – Вашингтон 103:111 (24:30, 26:22, 26:28, 27:31)

Бостон: Тейтум (20), Ирвинг (20), Хорфорд (12 + 7 подборов + 6 передач), Браун (8 + 9 подборов), Бэйнс (0) – старт; Розир (16 + 7 подборов), Тайс (12), Смарт (10), Ларкин (3), Моррис (2).

Вашингтон: Бил (25 + 8 подборов), Уолл (21 + 5 подборов + 14 передач), Портер (20 + 6 подборов), Моррис (14 + 7 подборов), Гортат (11 + 10 подборов) – старт; Убре (16 + 5 подборов), Скотт (2), Саторански (2), Маинми (0), Микс (0).

Оклахома-Сити – Хьюстон 112:107 (28:31, 30:26, 30:31, 24:19)

Оклахома-Сити: Уэстбрук (31 + 6 подборов + 11 передач + 5 потерь), Джордж (24 + 5 подборов), Энтони (20 + 5 подборов), Адамс (15 + 10 подборов), Роберсон (8 + 5 передач) – старт; Грант (9), Хьюстис (3), Фелтон (2), Паттерсон (0), Абринес (0).

Хьюстон: Харден (29 + 8 подборов + 14 передач), Ариза (20), Гордон (20), Капела (19 + 10 подборов), Андерсон (11 + 5 подборов) – старт; Нене (6), Такер (2), Уэбер (0).

Лейкерс – Миннесотa 104:121 (20:29, 32:24, 28:30, 24:38)

Лейкерс: Кузма (31), Кларксон (17 + 6 подборов + 7 передач), Харт (12 + 6 подборов), Колдуэлл-Поуп (8 + 5 подборов), Богут (0) – старт; Рэндл (16 + 7 подборов), Нэнс (9 + 5 подборов), Эннис (7), Брюер (2), Карусо (2).

Миннесота: Батлер (23 + 5 подборов + 8 передач), Гибсон (23 + 9 подборов), Таунс (21 + 10 подборов), Уиггинс (16 + 5 передач), Тиг (6 + 7 подборов + 10 передач) – старт; Кроуфорд (19), Джонс (7 + 5 передач), Дженг (5), Бьелица (1), Джордж-Хант (0).