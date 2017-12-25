Первая команда южненского "Химика" уверенно победила вторую в Кубке Украины по баскетболу

Первая команда Химика убедительно победила второй состав в первом матче 1/4 финала Кубка Украины.

Игра завершилась со счетом 62:97.

Вопреки стереотипным ожиданиям поединок не стал откровенным избиением старшими одноклубниками младших. С первых секунд игроки второго состава активно отвечали на давление со стороны основной команды. В первой результативной атаке Клевзуник попал из-за дуги. Впоследствии активность Казака в атаке позволила второй команде сбить давление «основы» и до минимума сократить отставание. В итоге первая команда в стартовой четверти одержала лишь 2 очка преимущества.

Следующую 10-минутку младшие снова начали точным трехочковым – отличился Ивашов. Дальнейшая борьба разворачивалась по схожему на первую четверть сценарию. Первая команда, несмотря на попытки более 6 очков преимущества не смогла получить. На большой перерыв разница в счете составляла всего 4 очка.

И после перерыва ситуация изменилась. Основная команда клуба таки захватила инициативу. В начале третьей четверти Аріанс поймал кураж. Его 7 очков подряд и следующий трехочковый Сидорова увеличили разницу до 11 очков. Более опытные игроки основной команды продолжали увеличивать давление. Младшим соперникам моментами уже не хватало сил. То же на четвертую четверть основной состав Химика был уже 16 очков преимущества.

В заключительной четверти первая команда на опыте уверенно довела встречу до убедительной победы. Второй поединок в этой паре должен состояться в январе.