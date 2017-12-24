"Николаев" обыграл "Запорожье" в баскетбольной Суперлиге

Сегодня состоялся один матч баскетбольной Суперлиги, в котором «Николаев» на своем паркете принимал «Запорожье» и победил со счетом 87:72.

Об этом сообщает официальный сайт турнира.

Самыми результативными в составе хозяев были Онуфриев и Кушниров (по 19 очков). Лидер "Запорожья" Щепкин набрал 27 очков.

"Николаев" закрепился на 4-м месте в турнирной таблице, запорожане - на 7-й позиции.

«Николаев» – «Запорожье» – 87:72 (22:20, 32:26, 18:8, 15:18)

«Николаев»: Тонченко (8 + 6 передач), Шостуха (7 + 4 перехвата), Онуфриев (19 + 5 передач), Носков (12 + 13 подборов), Кушниров (19 + 13 подборов + 2 блок-шота) – старт; Аникиенко (9 + 7 подборов), Давыдюк (3), Мусиенко (3), Попов (7 + 5 передач)

«Запорожье»: Ткачук, Кондраков (8 + 3 перехвата), Ал. Щепкин (27 + 5 подборов – 5 потерь), Ворник (10), В. Анисимов (3 + 6 подборов) – старт; Буц (6), Овдеенко (8 + 9 подборов), Никитин (1), Ясиненко, Кожемякин (9 + 4 перехвата)