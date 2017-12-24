"Финикс" украинца Лэня проиграл "Миннесоте" в игре регулярного чемпионата НБА

В ночь на воскресенье в Национальной баскетбольной ассоциации сстоялись 13 матчей, в одном из которых "Финикс Санс" с украинцем Алексеем Лэнем в составе уступил "Миннесоте Тимбервулз", сообщает официальный сайт лиги

Матч завершился со счетом 106:115.

На счету украинца 8 очков.4 подбора, 1 передача и 1 потеря за 16 минут 37 секунд игрового времени, проведенных на площадке.

НБА. Регулярный чемпионат.

23 декабря.

Торонто – Филадельфия 102:86 (27:27, 28:19, 26:17, 21:23)

Торонто: ДеРозан (29), Ибака (17 + 6 подборов), Валанчюнас (12 + 6 подборов), Лаури (12), Ануноби (0 + 6 подборов) – старт; Райт (14), Пауэлл (8), Пелтль (6 + 3 блок-шота), Сиакам (4), ВанВлит (0), Миллер (0).

Филадельфия: Шарич (17 + 6 подборов), Эмбиид (14 + 8 подборов + 5 потерь), Симмонс (10 + 6 передач), Бэйлесс (6), Ковингтон (6) – старт; Джонсон (12), Луваву-Кабарро (9), Макконнелл (8), Букер (2), Пуллен (2), МакАду (0), Холмс (0).

Вашингтон – Орландо 130:103 (37:29, 35:19, 28:35, 30:20)

Вашингтон: Бил (17), Портер (17), Моррис (16), Уолл (10 + 13 передач + 6 потерь), Гортат (5) – старт; Скотт (18), Убре (16 + 6 подборов), Микс (10 + 6 подборов), Маинми (9), Саторански (6), Маккаллоу (4), Смит (2), Фрэйзер (0).

Орландо: Пэйтон (30 + 10 передач), Хезонья (16), Симмонс (14), Айванду (12), Вучевич (1) – старт; Огастин (9), Пэйн (7), Артис (3), Спейтс (3), Аффлало (0).

Индиана – Бруклин 123:119 OT (21:28, 20:29, 39:24, 31:30, 12:8)

Индиана: Оладипо (38 + 6 передач), Тернер (23 + 9 подборов + 6 блок-шотов), Богданович (17 + 6 подборов), Коллисон (14 + 9 передач), Т. Янг (3 + 6 подборов) – старт; Стивенсон (11), Сабонис (9 + 9 подборов), Джозеф (6), Лиф (3).

Бруклин: Динуидди (26 + 8 передач), Кэролл (20 + 13 подборов), Холлис-Джефферсон (18 + 8 подборов), Зеллер (6 + 7 подборов) – старт; ЛеВерт (14 + 6 потерь), Стаускас (8), Харрис (5), Аллен (4 + 6 подборов), Эйси (4).

Шарлотт – Милуоки 111:106 (24:23, 29:31, 28:31, 30:21)

Шарлотт: Ховард (21 + 16 подборов), Уокер (19 + 8 передач), Батюм (12 + 6 передач), Кидд-Гилкрист (5), Уильямс (4) – старт; Грэм (14), Камински (14), Лэмб (13), О'Брайан (5), Картер-Уильямс (4), Монк (0).

Милуоки: Миддлтон (31), Бледсоу (16 + 7 подборов + 6 передач), Хенсон (16), Снелл (11), Деллаведова (4) – старт; Килпатрик (11), Макер (7), Браун (0), Лиггинс (0), Уилсон (0).

Бостон – Чикаго 117:92 (33:31, 27:27, 38:18, 19:16)

Бостон: Ирвинг (25 + 7 передач), Браун (20), Тейтум (13 + 7 подборов), Хорфорд (10 + 6 передач), Бэйнс (10) – старт; Смарт (11), Тайс (10 + 15 подборов), Розир (8), Оджелей (6), Надер (2), Аллен (2), Ябуселе (0).

Чикаго: Маркканен (12), Холидэй (12), Лопес (8), Валентайн (5), Данн (2 + 7 передач) – старт; Портис (17 + 8 подборов), Нваба (11), Грант (10 + 6 передач), Миротич (9 + 9 подборов), Ципзер (5), Фелисио (1), Пондекстер (0).

Атланта – Даллас 112:107 (25:25, 23:28, 31:27, 33:27)

Атланта: Шредер (33 + 7 передач), Ильясова (21 + 7 подборов), Бэйзмор (11 + 6 подборов + 6 передач), Принс (10 + 6 потерь), Пламли (6) – старт; Коллинз (13), Дилэйни (7), Кавано (7), Белинелли (2), Тэйлор (2).

Даллас: Барнс (22), Новицки (18 + 6 подборов), Клебер (8), Мэттьюз (7), Смит (6) – старт; Бареа (15), Пауэлл (12), Харрис (10), Феррел (7), Межри (2), Коллинсуорт (0).

Юта – Оклахома-Сити 89:103 (22:28, 21:19, 21:29, 25:27)

Юта: Митчелл (29), Фэйворс (11 + 8 подборов), Инглс (7 + 8 подборов), Рубио (6), Жеребко (2) – старт; Сефолоша (11), Худ (9), Джонсон (8), Беркс (4), Юдо (2), О'Нил (0).

Оклахома: Уэстбрук (27 + 10 подборов + 10 передач), Джордж (26), Энтони (16 + 6 подборов), Адамс (12 + 9 подборов), Роберсон (0) – старт; Паттерсон (9), Фелтон (6), Абринес (3), Хьюстис (2), Грант (2).

Мемфис – Клипперс 115:112 (30:33, 33:26, 27:22, 25:31)

Мемфис: Эванс (30), М. Газоль (17 + 15 подборов), Харрисон (15), Брукс (11), Парсонс (3) – старт; Эннис (14), Мартин (9 + 7 подборов), Райт (6), Симмонс (6), Дэвис (4).

Клипперс: Риверс (38), Теодосич (9), Си Джей Уильямс (7), Джордан (4 + 18 подборов), Уилсон (3) – старт; Лу Уильямс (36), Деккер (8), Харрелл (5), Эванс (2), Рид (0).

Майами – Новый Орлеан 94:109 (28:27, 25:29, 16:27, 25:26)

Майами: Т. Джонсон (20), Драгич (13), Ричардсон (12), Олиник (10 + 8 подборов), Адебайо (9 + 7 подборов) – старт; Эллингтон (13), Дж. Джонсон (7), Мики (7 + 6 подборов), Уолтон (3), Хаслем (0), Уильямс (0).

Новый Орлеан: Дэвис (17 + 6 подборов), Казинс (16 + 7 подборов + 8 передач), Мур (15), Холидэй (13 + 6 подборов), Рондо (5) – старт; Кларк (19), Миллер (12), Нельсон (7), Каннингем (5), Диалло (0), Кук (0).

Голден Стэйт – Денвер 81:96 (20:22, 21:31, 21:20, 19:23)

Голден Стэйт: Дюрэнт (18 + 6 подборов), Томпсон (15), Грин (10 + 6 передач), Белл (7 + 10 подборов), Маккоу (7) – старт; Янг (5), Каспи (5 + 7 подборов), Уэст (4), Макги (4), Луни (2), Кук (2), Игудала (2).

Денвер: Харрис (19), Йокич (18 + 9 подборов), Чендлер (15 + 9 подборов), Мюррей (14 + 6 подборов), Пламли (2 + 8 подборов) – старт; Лайлс (15 + 6 подборов),Бартон (9 + 7 передач), Крэйг (2), Бизли (2), Эрнангомес (0).

Финикс – Миннесота 106:115 (24:33, 19:31, 37:22, 26:29)

Финикс: Уоррен (24 + 9 подборов), Крисс (12), Джексон (11), Юлис (4), Чендлер (4 + 15 подборов) – старт; Дэниэлс (18), Кэнан (15 + 9 передач), Лень (8 + 4 подбора + 1 передача + 1 потеря за 16:37 минут), Бендер (7), Хаус (3).

Миннесота: Батлер (32 + 6 подборов), Уиггинс (17), Таунс (16 + 14 подборов), Тиг (12 + 7 подборов + 6 передач), Гибсон (9 + 8 подборов) – старт; Кроуфорд (11), Дженг (10 + 7 подборов), Джонс (7), Джордж-Хант (1).

Лейкерс – Портленд 92:95 (24:17, 25:27, 21:26, 22:25)

Лейкерс: Кузма (18 + 7 подборов), Колдуэлл-Поуп (11 + 9 подборов), Харт (11 + 10 подборов), Болл (10 + 8 подборов + 11 передач + 5 потерь), Богут (2) – старт; Кларксон (18), Рэндл (16 + 9 подборов), Брюэр (3), Нэнс (2), Брайант (1), Карусо (0), Эннис (0).

Портленд: Напьер (21), Макколлум (17), Тернер (7), Амину (5 + 10 подборов), Нуркич (4) – старт; Харклесс (22 + 6 подборов), Коллинз (11 + 6 подборов), Коннотон (6), Дэвис (2 + 7 подборов).

Сакраменто – Сан-Антонио 99:108 (33:33, 16:29, 27:22, 23:24)

Сакраменто: Хилд (24 + 8 подборов), Коули-Стайн (22 + 11 подборов), Рэндолф (13 + 6 подборов), Темпл (11 + 6 подборов), Хилл (7 + 6 передач) – старт; Богданович (15), Куфос (4), Мэйсон (3), Ричардсон (0), Джексон (0).

Сан-Антонио: Олдридж (29 + 10 подборов), П.Газоль (14 + 11 подборов + 10 передач), Паркер (10 + 6 передач), Андерсон (6), Форбс (6) – старт; Джинобили (15), Мюррей (13 + 7 подборов + 6 передач), Миллс (8), Гэй (7), Бертанс (0).