"Детройт" обыграл "Нью-Йорк", "Атланта" уступила "Оклахоме" в НБА

"Милуоки" украинского форварда Боломбоя оказались сильнее "Шарлотт".

В ночь на субботу состоялись очередные матчи регулярного чемпионата НБА, сообщает официальный сайт соревнований. Орландо – Новый Орлеан 97:111 (20:32, 30:28, 22:28, 25:23) Орландо: Симмонс (22 + 8 подборов), Вучевич (21 + 8 подборов), Пэйтон (18 + 6 передач), Спейтс (7), Огастин (2) – старт; Хезонья (11), Айванду (5), Пэйн (4), Артис (2), Бийомбо (2), Аффлало (2), Мак (1). Новый Орлеан: Казинс (26 + 11 подборов + 6 передач), Холидэй (24), Дэвис (20 + 11 подборов), Мур (6), Рондо (6 + 8 передач) – старт; Миллер (9), Кларк (6), Диалло (6), Каннингем (5 + 7 подборов), Нельсон (3 + 6 подборов), Кук (0). Детройт – Нью-Йорк 104:101 (25:21, 27:23, 22:31, 30:26) Детройт: Харрис (24), Драммонд (18 + 15 подборов), Буллок (14 + 6 подборов), Толливер (12), Джексон (10 + 8 передач) – старт; Джонсон (12), Смит (10), Морлэнд (4), Кеннард (0). Нью-Йорк: Порзингис (29 + 9 подборов), Кантер (22 + 16 подборов), Ли (16), Джек (4 + 6 подборов + 6 передач), Томас (3 + 7 подборов) – старт; Макдермотт (10), Бизли (6), Ниликина (5), О'Куинн (4), Бэйкер (2), Ноа (0). Бруклин – Вашингтон 119:84 (26:23, 27:20, 35:18, 31:23) Бруклин: Холлис-Джефферсон (21 + 11 подборов + 6 передач), Динуидди (15), Кэролл (15 + 6 подборов), Зеллер (8 + 9 подборов), Крэбб (7 + 8 подборов) – старт; ЛеВерт (17 + 6 подборов), Стаускас (15), Аллен (10 + 6 подборов), Харрис (7 + 7 передач), Мозгов (4), Эйси (0 + 7 подборов). Вашингтон: Уолл (10), Моррис (9), Гортат (7), Портер (6), Бил (4) – старт; Скотт (8), Микс (6), Смит (6 + 6 подборов), Маккаллоу (6), Саторански (5), Маинми (2), Фрэйзер (2). Оклахома-Сити – Атланта 120:117 (28:28, 36:22, 18:31, 38:36) Оклахома: Уэстбрук (30 + 7 подборов + 15 передач), Энтони (24), Джордж (17), Адамс (16 + 10 подборов), Роберсон (8 + 9 подборов) – старт: Фелтон (10), Грант (8), Хьюстис (5), Паттерсон (2), Абринес (0). Атланта: Белинелли (27), Ильясова (22), Бэйзмор (11 + 6 передач), Принс (8), Пламли (2) – старт; Дилэйни (20 + 6 передач), Коллинз (16 + 9 подборов), Тэйлор (7), Кавано (4), Бембри (0). Милуоки – Шарлотт 109:104 (26:23, 26:36, 31:26, 26:19) Милуоки: Миддлтон (28), Адетокумбо (26 + 7 подборов), Бледсоу (24 + 10 передач), Хенсон (6 + 8 подборов), Снелл (0) – старт; Брогдон (14 + 6 подборов), Килпатрик (5), Макер (4), Браун (2), Деллаведова (0), Лиггинс (0). Шарлотт: Уокер (32), Уильямс (15 + 10 подборов), Батюм (14 + 6 передач), Кидд-Гилкрист (6 + 7 подборов), Ховард (2) – старт; Камински (16), Лэмб (13), О'Брайан (3 + 7 подборов), Картер-Уильямс (3), Монк (0). Хьюстон – Клипперс 118:128 (33:23, 32:29, 20:35, 33:41) Хьюстон: Харден (51 + 4 подборов + 8 передач + 8 потерь), Гордон (28), Андерсон (14 + 10 подборов), Ариза (12), Нене (3) – старт; Блэк (5 + 7 подборов), Такер (3 + 10 подборов), Уэбер (2). Клипперс: Риверс (36 + 7 передач), Джордан (15 + 20 подборов), Си Джей Уильямс (9), Уилсон (3), Харрелл (3) – старт; Лу Уильямс (32 + 7 передач), Эванс (15), Деккер (12), Рид (3), Торнвелл (0). Майами – Даллас 113:101 (32:23, 21:30, 29:20, 31:28) Майами: Ричардсон (24), Т. Джонсон (19 + 7 подборов), Адебайо (14 + 8 подборов), Олиник (11 + 6 подборов), Уэйтерс (4) – старт; Эллингтон (28), Уолтон (7), Мики (6), Хаслем (0). Даллас: Барнс (20), Новицки (20), Мэттьюз (9), Смит (6 + 7 передач), Клебер (0) – старт; Феррел (23), Бареа (8 + 8 передач), Пауэлл (8), Межри (4), Харрис (2), Коллинсуорт (1). Портленд – Денвер 85:102 (22:28, 19:24, 25:28, 19:22) Портленд: Макколлум (15), Нуркич (10), Тернер (7), Амину (3 + 6 подборов), Лэйман (0) – старт; Напьер (14), Коннотон (12), Коллинз (10), Дэвис (8 + 7 подборов), Харклесс (4), Свэниган (2), Вонле (0). Денвер: Йокич (27 + 8 подборов + передач), Чендлер (21 + 11 подборов), Харрис (17), Пламли (8), Мюррей (7) – старт; Бартон (12 + 7 подборов), Лайлс (10 + 9 подборов), Крэйг (0), Бизли (0), Эрнангомес (0). Голден Стэйт – Лейкерс 113:106 (27:24, 34:20, 23:28, 29:34) Голден Стэйт: Дюрант (33 + 7 подборов + 7 перадач), Белл (20 + подборов), Томпсон (16), Грин (13 + 11 подборов + 7 передач + 6 потерь), Маккоу (5) – старт; Каспи (10), Янг (8), Уэст (8), Игудала (0), Луни (0). Лейкерс: Кузма (27 + 14 подборов), Болл (24 + 5 потерь), Ингрэм (12), Колдуэлл-Поуп (10), Богут (6) – старт; Рэндл (21 + 10 подборов), Кларксон (4), Нэнс (2), Харт (0), Брюэр (0), Карусо (0).

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