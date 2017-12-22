"Финикс" украинца Леня вырвал победу у "Мемфиса", а "Чикаго" уступил "Кливленду" в НБА

"Торонто" одолел "Филадельфию".

Накануне прошли очередные матчи в рамках регулярного чемпионата Нацинальной баскетбольной ассоциации, сообщает официальный сайт соревнований. "Финикс" украинского центрового Алексея Леня в домашних стенах обыграл "Мемфис" - 97:95. Филадельфия – Торонто 109:114 (31:30, 34:22, 23:34, 21:28) Филадельфия: Симмонс (20 + 6 подборов + 7 потерь), Ковингтон (19 + 7 подборов), Шарич (18 + 10 подборов + 9 передач), Джонсон (12), Бэйлесс (11) – старт; Холмс (15 + 7 подборов), Макконнелл (5 + 5 передач), Луваву-Кабарро (5), Букер (4). Торонто: ДеРозан (45 + 5 подборов), Лаури (23 + 9 подборов + 7 потерь), Ибака (12 + 8 подборов), Ануноби (6), Валанчюнас (2 + 5 подборов) – старт; Райт (12), Пелтль (8 + 6 подборов), Сиакам (4 + 6 подборов), ВанВлит (2), Пауэлл (0). Кливленд – Чикаго 115:112 (29:27, 29:29, 24:23, 33:33) Кливленд: Джеймс (32 + 6 подборов + 9 передач), Лав (27 + 7 подборов), Кальдерон (8 + 5 передач), Краудер (4), Фрай (2) – старт; Корвер (15), Уэйд (10 + 5 потерь), Грин (10), Томпсон (5 + 5 подборов), Осман (0). Чикаго: Маркканен (25), Валентайн (18 + 5 подборов), Лопес (14), Данн (10 + 5 подборов + 14 передач), Холидэй (8 + 7 подборов + 5 передач) – старт; Миротич (15 + 5 подборов), Грант (9), Портис (6), Ципзер (5), Нваба (2). Нью-Йорк – Бостон 102:93 (25:15, 19:25, 24:28, 34:25) Нью-Йорк: Кантер (14 + 10 подборов), Ли (12), Джек (12 + 5 подборов), Томас (7), Порзингим (1 + 5 подборов) – старт; Бизли (32 + 12 подборов + 5 потерь), Ниликина (8), Макдермотт (8), О'Куинн (8 + 7 подборов), Бэйкер (0). Бостон: Ирвинг (32), Тейтум (17), Хорфорд (10 + 6 подборов + 5 передач), Смарт (10), Бэйнс (4) – старт; Тайс (7 + 7 подборов), Надер (6), Оджелей (4), Розир (3 + 6 подборов), Ябуселе (0). Финикс – Мемфис 97:95 (26:25, 34:26, 19:30, 18:14) Финикс: Уоррен (27 + 5 подборов), Джексон (13 + 5 подборов), Монро (8 + 12 подборов + 7 передач), Юлис (5), Крисс (2) – старт; Дэниэлс (14), Кэнан (10), Лень (8 + 6 подборов), Хаус (6), Бендер (4 + 5 подборов). Мемфис: Эванс (23 + 9 подборов + 5 передач), Газоль (13 + 11 подборов + 5 передач), Грин (12 + 10 подборов), Харрисон (12 + 5 подборов), Брукс (11) – старт; Райт (8), Чалмерс (5), Парсонс (4), Эннис (3), Симмонс (2), Маклемор (1), Мартин (1), Дэвис (0). Юта – Сан-Антонио 100:89 (24:17, 26:21, 22:32, 28:19) Юта: Худ (29), Фэйворс (14 + 9 подборов), Рубио (11 + 11 подборов + 7 передач + 6 потерь), Жеребко (9), Инглс (6 + 5 подборов + 5 передач) – старт; Беркс (12), Джонсон (10), Сефолоша (7), Юдо (2). Сан-Антонио: Форбс (12), Олдридж (11 + 6 подборов), Ловернь (11 + 6 подборов), Паркер (11 + 6 передач), Ленард (10 + 5 подборов) – старт; Миллс (11), Бертанс (8), Андерсон (6), Гэй (5), Мюррей (4 + 8 подборов), Пол (0).

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