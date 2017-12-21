"Финикс" украинца Леня уступил "Клипперс", "Майами" обыграл "Бостон" в чемпионате НБА

Состоялись матчи Национальной баскетбольной ассоциации.

В ночь на четверг состоялись матчи регулярного чемпионата НБА, сообщает официальный сайт турнира. "Майами" с разницей в одно очко обыграл на выезде "Бостон". Команда украинского центрового Алексея Леня - "Финикс" в выездном поединке уступила "Лос-Анджелес Клипперс". Шарлотт – Торонто 111:129 (26:22, 21:41, 32:36, 32:30) Шарлотт: Ховард (15 + 9 подборов), Уокер (15), Кидд-Гилкрист (8),Уильямс (7), Батюм (0 + 5 передач) – старт; Лэмб (32), О'Брайан (10 + 6 подборов), Монк (8), Камински (6), Картер-Уильямс (5), Бэйкон (5), Матианг (0), Стоун (0). Торонто: ДеРозан (28 + 8 передач + 5 потерь), Ибака (25 + 5 подборов), Ануноби (20), Лаури (11 + 8 передач), Валанчюнас (4 + 7 подборов) – старт; Сиакам (12 + 6 подборов), Райт (9), ВанВлит (8 + 6 передач), Пауэлл (7), Пелтль (6 + 8 подборов + 3 блок-шота), Миллер (0). Бостон – Майами 89:90 (24:15, 20:21, 15:26, 30:28) Бостон: Ирвинг (33 + 5 передач), Браун (16), Тейтум (11 + 7 подборов), Хорфорд (6 + 8 подборов), Бэйнс (2 + 5 подборов) – старт; Смарт (15 + 6 подборов), Ябуселе (6), Оджелей (0), Розир (0), Тайс (0), Ларкин (0). Майами: Олиник (32 + 7 подборов), Ричардсон (19 + 6 передач), Уэйтерс (10 + 6 передач), Джонсон (6 + 11 подборов + 5 передач), Адебайо (6 + 5 подборов) – старт; Эллингтон (9 + 6 подборов), Мики (8 + 8 подборов), Уолтон (0), Хаслем (0). Атланта – Индиана 95:105 (27:28, 24:25, 20:25, 24:27) Атланта: Бэйзмор (13), Ильясова (10 + 5 подборов), Пламли (10 + 5 подборов), Принс (8 + 6 подборов), Шредер (8 + 8 передач) – старт; Коллинз (18 + 9 подборов), Белинелли (13), Дилэйни (9), Бембри (3), Тэйлор (3), Бэббит (0). Индиана: Оладипо (23 + 5 подборов), Тернер (20 + 6 подборов + 3 блок-шота), Богданович (19), Коллисон (11), Таддеус Янг (4 + 8 подборов) – старт; Джозеф (11), Стивенсон (10 + 8 подборов + 6 передач), Сабонис (4), Джо Янг (3), Пойтресс (0), Уилкинс (0). Бруклин – Сакраменто 99:104 (20:36, 28:28, 27:22, 24:18) Бруклин: Динуидди (16), Кэролл (15 + 7 подборов), Холлис-Джефферсон (14 + 10 подборов), Крэбб (10 + 5 подборов), Зеллер (7) – старт; Харрис (14), ЛеВерт (13), Эйси (7), Стаускас (3), Аллен (0 + 3 блок-шота). Сакраменто: Хилл (22 + 7 подборов), Рэндолф (21 + 8 подборов), Богданович (14), Коули-Стайн (13 + 9 подборов), Темпл (5) – старт; Куфос (12 + 8 подборов), Лабиссьер (7 + 6 подборов), Джексон (6), Хилд (2), Мэйсон (2). Хьюстон – Лейкерс 116:122 (22:37, 37:26, 30:31, 27:28) Хьюстон: Харден (51 + 9 передач + 6 потерь), Ариза (18 + 11 подборов + 4 перехвата), Пол (8 + 5 подборов + 5 передач), Нене (4 + 6 подборов), Андерсон (2 + 6 подборов) – старт; Гордон (21), Такер (10 + 10 подборов), Блэк (2). Лейкерс: Кузма (38 + 7 подборов), Болл (16 + 9 подборов + 5 потерь), Ингрэм (13 + 6 подборов + 6 передач), Харт (11), Богут (2) – старт; Брюэр (21 + 5 подборов), Нэнс (13 + 9 подборов), Кларксон (4), Рэндл (4), Карусо (0). Чикаго – Орландо 112:94 (31:24, 28:24, 31:18, 22:28) Чикаго: Валентайн (16 + 10 подборов + 5 передач), Данн (15 + 6 подборов + 7 передач), Лопес (10 + 7 подборов), Маркканен (9 + 5 подборов), Холидэй (8 + 6 передач) – старт; Миротич (15 + 10 подборов), Портис (14 + 5 подборов), Грант (13 + 6 передач), Ципзер (6), Нваба (4), Фелисио (2), Пондекстер (0). Орландо: Вучевич (18 + 10 подборов + 5 передач), Пэйтон (14 + 6 подборов + 8 передач), Хезонья (12), Симмонс (6 + 6 подборов), Айванду (2) – старт; Огастин (14), Пэйн (10), Мак (5), Айзек (4), Артис (4), Бийомбо (3), Аффлало (2). Оклахома-Сити – Юта 107:79 (25:9, 28:28, 34:23, 20:19) Оклахома-Сити: Уэстбрук (24 + 10 подборов + 7 передач + 4 перехвата), Джордж (18), Энтони (18 + 7 подборов), Адамс (11 + 9 подборов), Роберсон (6) – старт; Грант (11), Фелтон (7), Абринес (3), Паттерсон (3), Коллисон (2), Фергюсон (2), Джонсон (2), Хьюстис (0). Юта: Худ (17), Фэйворс (9), Рубио (5), Джонсон (2), Инглс (0 + 6 подборов) – старт; Беркс (14 + 7 подборов), Сефолоша (12), О'Нил (8), Жеребко (3 + 8 подборов), Юдо (3), Уолтерс (2). Даллас – Детройт 110:93 (22:25, 43:28, 24:13, 21:27) Даллас: Барнс (25 + 7 подборов), Смит (15 + 5 подборов + 5 передач), Новицки (12), Мэттьюз (10), Клебер (2) – старт; Феррел (11 + 5 подборов), Бареа (11 + 7 передач), Пауэлл (9), Харрис (7), Межри (5 + 5 подборов), Коллинсуорт (3). Детройт: Толливер (18), Драммонд (11 + 13 подборов), Харрис (10), Джексон (6), Буллок (4) – старт; Джонсон (16), Смит (15), Кеннард (5), Марьянович (4), Гэллоуэй (2), Элленсон (2), Морлэнд (0). Денвер – Миннесота 104:112 (24:17, 28:33, 32:30, 20:32) Денвер: Мюррей (30), Йокич (22 + 6 подборов + 10 потерь), Пламли (13 + 10 подборов + 6 передач), Крэйг (10 + 6 подборов), Чендлер (5 + 10 подборов + 6 передач) – старт; Лайлс (15), Бартон (6 + 5 подборов), Бизли (3). Миннесота: Таунс (25 + 10 подборов), Батлер (25), Тиг (16 + 8 передач), Гибсон (12 + 5 подборов), Уиггинс (7 + 5 подборов) – старт; Кроуфорд (20 + 7 передач), Дженг (5 + 9 подборов), Джонс (2), Джордж-Хант (0). Портленд – Сан-Антонио 91:93 (22:25, 24:29, 26:20, 19:19) Портленд: Лиллард (17), Нуркич (15 + 6 подборов), Тернер (14), Макколлум (13 + 5 подборов + 6 передач), Амину (8 + 6 подборов) – старт; Напьер (14), Дэвис (7 + 11 подборов), Коллинз (2), Коннотон (1), Ленард (0). Сан-Антонио: Олдридж (22 + 8 подборов), Газоль (20 + 17 подборов + 5 передач), Грин (8), Мюррей (4 + 9 подборов), Форбс (2) – старт; Миллс (10), Джинобили (10), Гэй (8), Андерсон (5), Ловернь (4), Бертанс (0). Голден Стэйт – Мемфис 97:84 (24:28, 32:23, 18:14, 23:19) Голден Стэйт: Томпсон (29 + 5 передач), Дюрант (22 + 8 подборов), Макги (6), Белл (4 + 5 передач), Кук (3) – старт; Каспи (12 + 6 подборов), Янг (7 + 6 подборов), Уэст (7), Луни (4), Маккоу (3), Джонс (0). Мемфис: Газоль (21 + 8 подборов + 5 передач), Эванс (10 + 6 подборов + 6 передач), Брукс (9), Грин (4), Харрисон (4) – старт; Мартин (10), Маклемор (10), Чалмерс (6 + 6 подборов), Дэвис (2), Рэбб (2), Хантер (2), Симмонс (0). Клипперс – Финикс 108:95 (23:15, 30:20, 28:31, 27:29) Клипперс: Риверс (21 + 6 передач), Джордан (12 + 20 подборов), Си Джей Уильямс (12), Уилсон (11), Теодосич (6 + 5 подборов + 8 передач) – старт; Лу Уильямс (18), Рид (8), Харрелл (11 + 6 подборов), Эванс (3), Торнвелл (0). Финикс: Уоррен (22 + 10 подборов), Джексон (17), Крисс (13 + 8 подборов), Юлис (2), Чендлер (1 + 6 подборов) – старт; Кэнан (10), Бендер (8), Дэниэлс (7), Хаус (7), Лень (4 + 13 подборов + 2 передачи + 1 перехват + 2 потери; 17:37 мин.), Джеймс (4), Дадли (0).

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