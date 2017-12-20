39 очков Леброна Джеймса не спасли "Кливленд" от поражения в игре с "Милуоки" в НБА

Накануне состоялись матчи регулярного первенства Национальной баскетбольной ассоциации, сообщает официальный сайт чемпионата. Неожиданный резльтат был зафиксирован во встрече "Милуоки" и "Кливленда". Один из фаворитов турнира потерпел поражение с разницей в три очка. "Кливленд" не спасли и 39 очков, набранные их лидером - Леброном Джеймсом.

Филадельфия – Сакраменто 95:101 (27:30, 30:18, 21:23, 17:30)

Филадельфия: Ковингтон (17), Симмонс (13 + 12 подборов + 9 передач), Шарич (11 + 9 подборов), Редик (8), Джонсон (7 + 9 подборов) – старт; Бэйлесс (15), Макконнелл (11), Букер (6 + 6 подборов), Холмс (4 + 6 подборов), Луваву-Кабарро (3).

Сакраменто: Рэндолф (27), Коули-Стайн (9 + 6 подборов), Темпл (9 + 8 подборов), Богданович (4), Фокс (2) – старт; Хилд (24), Мэйсон (16), Джексон (3), Ричардсон (3), Куфос (2), Лабиссьер (2), Картер (0).

Вашингтон – Новый Орлеан 116:106 (36:19, 25:36, 32:15, 23:36)

Вашингтон: Бил (26), Уолл (18 + 6 подборов + 10 передач + 5 потерь), Моррис (13 + 5 потерь), Убре (10), Гортат (10 + 14 подборов) – старт; Скотт (24), Саторански (18+ 6 подборов + 10 передач), Маинми (4), Микс (3), Фрэйзер (2), Смит (0), Маккаллоу (0).

Новый Орлеан: Дэвис (37 + 9 подборов), Казинс (26 + 13 подборов), Холидэй (13 + 6 подборов), Мур (12), Рондо (0) – старт; Нельсон (4), Кук (4), Миллер (2), Каннингем (2), Кларк (2), Диалло (2), Ашик (2).

Милуоки – Кливленд 119:116 (30:34, 39:24, 29:25, 21:33)

Милуоки: Адетокумбо (27 + 14 подборов + 8 передач), Бледсоу (26), Миддлтон (18 + 10 передач + 5 потерь), Хенсон (15 + 6 подборов), Деллаведова (6) – старт; Брогдон (16), Снелл (8), Браун (2), Макер (1), Лиггинс (0).

Кливленд: Джеймс (39 + 7 передач + 7 потерь), Лав (21 + 10 подборов), Краудер (10 + 6 подборов), Кальдерон (6), Смит (2) – старт; Уэйд (14), Грин (13), Томпсон (9). Корвер (2), Осман (0).