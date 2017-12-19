Клуб НБА "Лейкерс" увековечил легендарного игрока Коби Брайанта

В перерыве матча регулярного чемпионата НБА между "Лейкерс" и "Голден Стэйт" прошла торжественная церемония выведения из обращения игровых номеров, а именно 8-го и 24-го, экс-защитника "Лейкерс" Коби Брайанта.

Напомним, что именитый баскетболист всю свою карьеру провел в Лос-Анджелесе, выступая за "Лейкерс" с 1996-го по 2016 год. На счету Коби Брайанта пять чемпионских титулов НБА.

Американец выступал под 8-м номером, а с сезона-2006/07 поменял его на 24-й, сообщает Isport.

Коби Брайант стал первым игроком в истории НБА и американского спорта вообще, который получил сразу два увековеченных номера в одной и той же команде. Бывало, что в честь одного игрока номер из обращения выводили в двух разных командах, но чтобы в одной команде сразу два номера - ранее не случалось ни разу.

Как сообщал УНИАН, "Лейкерс" в очередном напряженном матче НБА уступил дома "Голден Стэйт".