"Голден Стэйт" в овертайме обыграл "Лейкерс", "Финикс" украинца Леня одолел "Даллас" в НБА

На счету украинского центрового Алексея Леня - очередной дабл-дабл.

В регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации состоялись очередные матчи. Об этом сообщает официальный сайт соревнований. Шарлотт – Нью-Йорк 109:91 (29:23, 31:19, 28:22, 21:27) Шарлотт: Кидд-Гилкрист (15 + 10 подборов), Уильямс (12), Ховард (11 + 10 подборов), Батюм (9), Уокер (9 + 6 передач) – старт; Камински (24 + 5 подборов), Лэмб (9 + 8 подборов), О'Брайан (9), Картер-Уильямс (7), Монк (4), Бэйкон (0), Матианг (0), Стоун (0). Нью-Йорк: Бизли (23 + 9 подборов), Джек (12 + 7 передач), Кантер (11), Томас (5 + 6 подборов), Ли (2) – старт; О'Куинн (10), Ниликина (10), Эрнангомес (5), Бэйсер (4), Дотсон (4), Ноа (1), Сешнс (0). Индиана – Бостон 111:112 (21:38, 26:24, 31:23, 33:27) Индиана: Оладипо (38 + 5 подборов), Коллисон (15), Таддеус Янг (13 + 7 подборов), Богданович (10), Тернер (2) – старт; Сабонис (18 + 7 подборов), Стивенсон (11 + 5 подборов), Джозеф (4), Джефферсон (0), Джо Янг (0). Бостон: Ирвинг (30), Тейтум (16 + 5 подборов), Хорфорд (14 + 10 подборов + 9 передач), Бэйнс (2) – старт; Смарт (15 + 5 передач + 7 потерь), Розир (9), Оджелей (5), Тайс (4), Ларкин (4). Атланта – Майами 110:104 (29:30, 29:27, 29:19, 23:28) Атланта: Принс (24 + 7 подборов), Шредер (23 + 6 подборов + 6 передач), Бэйзмор (16 + 5 подборов + 7 передач + 5 перехватов), Ильясова (13), Пламли (6) – старт; Дилэйни (11), Бембри (5), Белинелли (3), Бэббит (0), Тэйлор (0). Майами: Ричардсон (26), Уэйтерс (23 + 5 передач), Джонсон (19), Адебайо (11 + 10 подборов), Олиник (7 + 5 подборов + 5 передач) – старт; Мики (9 + 10 подборов), Эллингтон (6 + 6 подборов), Уолтон (3), Хаслем (0). Миннесота – Портленд 108:107 (24:24, 27:30, 25:31, 32:22) Миннесота: Балтер (37 + 6 подборов), Таунс (16 + 8 подборов), Тиг (13 + 5 передач), Гибсон (10), Уиггинс (9 + 6 подборов) – старт; Кроуфорд (23), Дженг (0), Джонс (0), Джордж-Хант (0). Портленд: Нуркич (20 + 7 подборов), Макколлум (20), Лиллард (17 + 8 подборов + 13 передач), Амину (13 + 6 подборов), Тернер (5 + 6 передач) – старт; Напьер (15), Дэвис (10 + 7 подборов), Коллинз (7 + 5 подборов), Коннотон (0). Оклахома-Сити – Денвер 95:94 (32:18, 20:26, 18:32, 25:18) Оклахома-Сити: Уэстбрук (38 + 9 подборов + 6 передач), Джордж (8 + 6 подборов), Джонсон (8), Роберсон (8), Энтони (4 + 6 подборов) – старт; Абринес (11 + 5 подборов), Грант (8), Фелтон (5), Хьюстис (3), Паттерсон (2). Денвер: Харрис (17 + 6 передач), Крэйг (14), Мюррей (10), Чендлер (9 + 10 подборов), Пламли (7 + 9 подборов) – старт; Лайлс (15 + 9 подборов), Йокич (13 + 9 подборов), Бартон (6 + 7 передач), Бизли (3). Хьюстон – Юта 120:99 (25:26, 26:24, 28:34, 41:15) Хьюстон: Харден (26 + 6 подборов + 6 передач + 5 потерь), Капела (24 + 20 подборов), Пол (18 + 9 подборов + 10 передач), Ариза (15 + 6 передач), Андерсон (0) – старт; Гордон (33), Такер (4 + 9 подборов), Блэк (0). Юта: Инглс (17), Рубио (14), Джонсон (12), Митчелл (6), Юдо (3 + 5 подборов) – старт; Худ (26), Беркс (8), Сефолоша (7), Жеребко (6 + 5 подборов), О'Нил (0). Чикаго – Филадельфия 117:115 (30:25, 37:34, 22:28, 28:28) Чикаго: Данн (22 + 6 передач + 5 потерь), Холидэй (20), Валентайн (10), Маркканнен (10 + 6 подборов), Лопес (6) – старт; Миротич (22 + 13 подборов), Портис (12 + 10 подборов), Нваба (10), Грант (5), Ципзер (0). Филадельфия: Шарич (27 + 8 подборов), Симмонс (19 + 11 подборов + 9 передач + 4 блок-шота), Редик (12 + 5 передач), Ковингтон (10 + 7 подборов + 4 перехвата), Джонсон (4) – старт; Холмс (14 + 7 подборов), Макконнелл (11 + 6 подборов + 5 передач), Бэйлесс (10), Луваву-Кабарро (8). Сан-Антонио – Клипперс 109:91 (31:17, 26:32, 28:21, 24:21) Сан-Антонио: Олдридж (19 + 8 подборов), Паркер (16 + 7 передач), Газоль (8 + 12 подборов), Ленард (7), Форбс (2) – старт; Джинобили (13 + 5 передач), Гэй (12), Миллс (11), Мюррей (9), Бертанс (8), Пол (2), Ловернь (2). Клипперс: Уилсон (13), Джордан (13 + 14 подборов), Риверс (12), Теодосич (8 + 5 передач), Уильямс (5 + 5 подборов) – старт; Харрелл (11), Рид (10 + 6 подборов), Торнвелл (9), Эванс (6), Деккер (2 + 6 подборов), Джонсон (2). Даллас – Финикс 91:97 (22:25, 28:24, 25:19, 16:29) Даллас: Барнс (26), Мэттьюз (13 + 7 подборов), Феррел (13 + 6 подборов + 5 передач), Клебер (6 + 8 подборов), Новицки (5) – старт; Харрис (14 + 6 подборов), Бареа (10 + 6 передач), Пауэлл (4), Межри (0), Кливленд (0). Финикс: Уоррен (19 + 5 подборов), Юлис (10), Джексон (7), Чендлер (4 + 9 подборов), Крисс (2) – старт; Кэнан (17 + 6 передач), Лень (14 + 14 подборов + 4 передачи + 1 блок-шот + 4 потери; 27:53 мин.), Дэниэлс (12), Бендер (6), Хаус (3), Джеймс (3). Лейкерс – Голден Стэйт 114:116 OT (24:32, 29:25, 29:26, 20:19, 12:14) Лейкерс: Ингрэм (19 + 6 подборов + 5 передач), Болл (16 + 6 подборов + 6 передач), Колдуэлл-Поуп (14 + 8 подборов), Нэнс (8), Лопес (6) – старт; Кузма (25 + 6 подборов), Рэндл (11), Харт (7), Кларксон (4), Брюэр (0). Голден Стэйт: Дюрант (36 + 11 подборов + 8 передач), Томпсон (17 + 10 подборов), Макги (8), Белл (6), Маккоу (2 + подборов) – старт; Каспи (14 + 10 подборов), Янг (10), Игудала (9 + 8 подборов), Луни (8 + 7 подборов), Уэст (6), Кук (0)

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