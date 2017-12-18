"Кливленд" обыграл "Вашингтон", "Детройт" победил "Орландо" в НБА

Состоялись четыре встречи в Национальной баскетбольной ассоциации.

В ночь на понедельник в заокеанской Национальной баскетбольной ассоциации состоялись четыре встречи регулярного первенства. Об этом сообщает официальный сайт лиги. Торонто – Сакраменто 108:93 (35:30, 26:33, 22:14, 25:16) Торонто: ДеРозан (21), Лаури (16 + 5 подборов + 7 передач), Валанчюнас (13 + 16 подборов), Ануноби (11), Майлз (10) – старт; Пауэлл (14), Пелтль (9), ВанВлит (7 + 6 подборов), Райт (5), Сиакам (2 + 8 подборов). Сакраменто: Темпл (18), Хилл (16), Коули-Стайн (12 + 6 подборов), Куфос (6 + 6 подборов), Картер (4) – старт; Богданович (18), Хилд (7), Мэйсон (6), Папаяннис (4), Джексон (2), Лабиссьер (0). Детройт – Орландо 114:110 (36:23, 24:20, 36:36, 18:31) Детройт: Буллок (20), Джексон (17 + 6 передач + 6 потерь), Харрис (17), Драммонд (12 + 6 подборов), Кеннард (3) – старт; Толливер (17), Гэллоуэй (11), Морлэнд (6 + 8 подборов), Смит (4 + 6 передач). Орландо: Хезонья (28 + 6 подборов), Вучевич (24 + 14 подборов + 7 передач), Симмонс (23 + 6 подборов + 7 передач), Пэйтон (15 + 7 передач), Мак (2) – старт; Огастин (12), Айванду (5), Айзек (0), Артис (0). Бруклин – Индиана 97:109 (29:28, 19:31, 24:21, 25:29) Бруклин: Крэбб (17), Зеллер (13), Холлис-Джефферсон (9 + 6 подборов), Динуидди (5 + 9 передач), Кэролл (2) – старт; Эйси (14), Харрис (14), ЛеВерт (14), Аллен (9), Стаускас (0). Индиана: Оладипо (26 + 7 подборов), Тернер (16+ 6 подборов), Коллисон (14 + 7 передач), Богданович (9), Т. Янг (5) – старт; Сабонис (17 + 8 подборов), Джозеф (15 + 6 подборов), Стивенсон (7), Пойтресс (0). Вашингтон – Кливленд 99:106 (23:27, 37:33, 23:23, 16:23) Вашингтон: Бил (27), Уолл (15 + 10 подборов + 6 передач), Убре (11 + 8 подборов), Моррис (10 + 7 подборов), Гортат (7 + 9 подборов) – старт; Скотт (19), Маинми (5), Микс (3), Саторански (2). Кливленд: Лав (25 + 9 подборов), Джеймс (20 + 12 подборов + 15 передач + 6 потерь), Краудер (7), Смит (7 + 9 подборов), Кальдерон (7) – старт; Грин (15), Корвер (11), Фрай (5), Осман (5), Томпсон (4).

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