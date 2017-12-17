"Финикс" украинца Леня обыграл "Миннесоту", наш легионер заработал дабл-дабл

В ночь на воскресенье состоялись очередные матчи регулярного чемпионата НБА.

"Портленд" одержал трудную победу в гостях над "Шарлотт" - 93:91. "Милуоки" украинца Боломбоя проиграл "Хьюстону" с разницей в 4 очка - наш легионер на паркет не вышел.

"Финикс" Алексея Леня обыграл "Миннесоту" с разницей в 2 пункта - украинский центровой вышел по ходу встречи и заработал 12 очков + 19 подборов.

Шарлотт – Портленд 91:93 (20:24, 17:25, 30:25, 24:19)

Шарлотт: Батюм (23), Уокер (14 + 6 подборов + 6 передач), Уильямс (10), Ховард (9 + 15 подборов), Кидд-Гилкрист (9 + 8 подборов) – старт; Лэмб (15), О'Брайан (5), Грэм (3), Камински (2), Картер-Уильямс (1).

Портленд: Макколлум (25), Лиллард (18 + 7 подборов + 11 передач + 5 потерь), Нуркич (14), Тернер (9 + 7 подборов), Амину (2) – старт; Напьер (9), Дэвис (6 + 9 подборов), Вонле (4), Коллинз (3 + 10 подборов), Коннотон (3).

Нью-Йорк – Оклахома-Сити 111:96 (23:26, 27:18, 30:29, 31:23)

Нью-Йорк: Бизли (30), Ли (20), Джек (12 + 8 подборов + 7 передач), Кантер (10), Томас (6) – старт; Макдермотт (13), Бэйкер (11), О'Куинн (9 + 7 подборов), Ниликина (0).

Оклахома: Уэстбрук (25 + 7 подборов + 7 передач), Джордж (18 + 9 подборов), Энтони (12), Роберсон (6), Джонсон (1) – старт; Паттерсон (12), Фелтон (10), Грант (9), Коллисон (3), Абринес (0), Хьюстис (0).

Кливленд – Юта 109:100 (23:24, 28:24, 29:25, 29:27)

Кливленд: Джеймс (29 + 11 подборов + 10 передач + 5 потерь), Лав (15), Краудер (9), Кальдерон (6), Смит (4) – старт; Корвер (12), Грин (11), Осман (10), Уэйд (7 + 6 подборов), Томпсон (4), Фрай (2).

Юта: Митчелл (26), Юдо (9 + 7 подборов + 6 блок-шотов), Инглс (9 + 6 подборов + 9 передач), Джонсон (8), Рубио (6) – старт; О'Нил (12), Сефолоша (12), Худ (11). Жеребко (4), Беркс (3).

Хьюстон – Милуоки 115:111 (28:25, 27:30, 29:24, 31:32)

Хьюстон: Харден (31 + 6 подборов + 5 передач), Пол (25 + 5 подборов + 6 передач + 6 потерь), Ариза (13 + 7 подборов), Такер (10 + 10 подборов), Андерсон (0) – старт; Гордон (16 + 5 потерь), Нене (16), Блюк (4).

Милуоки: Адетокумбо (28 + 9 подборов), Миддлтон (23 + 6 подборов), Бледсоу (19), Хенсон (5 + 8 подборов), Лиггинс (0) – старт; Брогдон (20), Браун (6), Пэйтон (4), Макер (3), Вон (3).

Майами – Клипперс 90:85 (24:17, 22:23, 23:25, 21:20)

Майами: Ричардсон (28), Уэйтерс (13 + 6 подборов), Олиник (11 + 5 перехватов), Драгич (10), Дж. Джонсон (3) – старт; Эллингтон (9), Мики (9), Адебайо (7), Т. Джонсон (0).

Клипперс: Теодосич (13 + 6 подборов), Уильямс (13 + 7 передач), Джордан (12 + 20 подборов), Уилсон (9), Джонсон (4) – старт; Харрелл (15), Уильямс (9), Эванс (8), Рид (2), Торнвелл (0), Деккер (0).

Миннесота – Финикс 106:108 (25:22, 25:20, 31:35, 25:31)

Миннесота: Таунс (28 + 11 подборов), Гибсон (18 + 10 подборов), Тиг (17 + 8 передач), Уиггинс (13), Батлер (10 + 6 подборов) – старт; Джонс (10), Кроуфорд (6), Дженг (2), Джордж-Хант (2).

Финикс: Уоррен (15), Джексон (13 + 8 подборов), Чендлер (4 + 6 подборов), Юлис (4 + 5 потерь), Крисс (3) – старт; Дэниэлс (17), Бендер (17), Лень (12 + 19 подборов + 6 передач + 2 перехвата + 1 блок-шот + 4 потери), Кэнан (5 + 7 подборов + 3 блок-шота), Дадли (0).

Сан-Антонио – Даллас 98:96 (18:31, 25:22, 28:27, 27:16)

Сан-Антонио: Олдридж (22 + 14 подборов), Мюррей (14 + 6 подборов), Форбс (11), Гэй (9), Газоль (0) – старт; Бертанс (13 + 7 подборов), Джонобили (12), Миллс (9), Ловернь (5), Пол (3), Хиллиард (0), Уайт (0).

Даллас: Клебер (21), Новицки (19), Феррел (17 + 11 подборов + 6 передач), Барнс (10), Мэттьюз (6) – старт; Бареа (9 + 6 подборов + 6 передач), Пауэлл (8), Межри (4), Харрис (2), Кливленд (0).

Мемфис – Бостон 93:102 (12:31, 28:17, 33:23, 20:31)

Мемфис: Газоль (30 + 10 подборов), Эванс (25), Брукс (14), Грин (7 + 8 подборов), Харрисон (2) – старт; Мартин (8 + 6 подборов), Чалмерс (3), Маклемор (2), Дэвис (2), Эннис (0), Симмонс (0), Хантер (0).

Бостон: Ирвинг (20 + 6 передач), Тейтум (19 + 9 подборов), Хорфорд (15 + 7 подборов + 6 передач), Бэйнс (13 + 6 подборов), Браун (9 + 7 подборов) – старт; Смарт (11), Розир (10), Тайс (5), Ларкин (0), Оджелей (0), Надер (0), Ябуселе (0).