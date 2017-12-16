"Хьюстон" обыграл "Сан-Антонио" в центральном матче дня НБА

В ночь на субботу в Национальной баскетбольной ассоциации состоялись 11 матчей, в центральном из которых "Хьюстон Рокетс" обыграл "Сан-Антонио Сперз", сообщает официальный сайт лиги.

Матч завершился со счетом 124:109.

Самым результативным игроком матча стал Джеймс Харден из "Хьюстона", на счету которого 28 очков, 7 подборов, 6 передач и 5 потерь.

НБА. Регулярный чемпионат.

15 декабря.

Шарлотт – Майами 98:104 (19:24, 28:29, 24:26, 27:25)

Шарлотт: Уокер (25), Ховард (15 + 16 подборов), Кидд-Гилрист (13), Уильямс (5), Батюм (5 + 10 передач) – старт; Лэмб (12), Камински (10), О'Брайан (4), Картер-Уильямс (4), Монк (3), Грэм (2).

Майами: Уэйтерс (12 + 6 передач), Олиник (11), Джонсон (11), Ричардсон (11 + 6 подборов), Драгич (8 + 7 передач) – старт; Эллингтон (16), Джонсон (16), Адебайо (11), Мики (8 + 7 подборов).

Вашингтон – Клипперс 100:91 (25:18, 23:25, 27:21, 25:27)

Вашингтон: Бил (20 + 11 подборов), Уолл (15 + 6 подборов + 5 потерь), Гортат (9 + 6 подборов), Моррис (8), Портер (2) – старт; Скотт (22), Саторански (11), Убер (8 + 7 подборов), Маинми (3 + 6 подборов), Смит (2), Микс (0), Маккаллоу (0).

Клипперс: Уильямс (23), Джордан (12 + 16 подборов), Уилсон (10), Торнвелл (5), Джонсон (3) – старт; Эванс (15 + 6 подборов + 6 передач), Уильямс (10), Деккер (6), Харрелл (5), Джонсон (2), Рид (0).

Филадельфия – Оклахома-Сити 117:119 OT (23:28, 24:27, 30:26, 17:13, 23:25)

Филадельфия: Эмбиид (34 + 8 подборов + 6 передач + 7 потерь), Редик (19 + 6 передач), Шарич (16 + 8 подборов + 6 передач), Симмонс (12 + 9 подборов + 11 передач), Ковингтон (11 + 10 подборов) – старт; Бэйлесс (14), Букер (6), Холмс (4 + 6 подборов), Макконнелл (1), Джонсон (0).

Оклахома: Уэстбрук (27 + 18 подборов + 15 передач + 7 потерь), Энтони (24 + 7 подборов), Джордж (24), Адамс (5 + 11 подборов), Роберсон (4 + 7 подборов) – старт; Фелтон (14), Хьюстис (7), Грант (7), Абринес (3), Паттерсон (2), Фергюсон (2).

Орландо – Портленд 88:95 (20:24, 23:26, 23:25, 22:20)

Орландо: Вучевич (26 + 14 подборов), Симмонс (15 + 5 подборов), Гордон (13 + 6 подборов), Пэйтон (6), Хезонья (4) – старт; Огастин (14), Бийомбо (3), Спейтс (3), Мак (2), Айванду (2).

Портленд: Лиллард (21), Макколлум (20), Амину (15), Нуркич (9 + 11 подборов), Тернер (8 + 8 подборов) – старт; Напьер (8), Коннотон (7),Коллинз (4 + 6 подборов), Дэвис (2), Вонле (1).

Индиана – Детройт 98:104 (19:27, 35:25, 20:34, 24:18)

Индиана: Оладипо (26 + 8 подборов), Тернер (24 + 8 подборов), Т. Янг (12 + 8 подборов), Коллисо (10), Богданович (4) – старт; Сабонис (11 + 7 подборов), Стивенсон (9 + 8 подборов), Лиф (2), Джозеф (0).

Детройт: Драммонд (23 + 13 подборов), Буллок (15), Кеннард (9), Джексон (8), Харрис (6) – старт; Джонсон (13 + 6 подборов), Гэллоуэй (11), Толливер (9), Смит (6), Морлэнд (4 + 6 подборов).

Торонто – Бруклин 120:87 (30:20, 28:24, 33:20, 29:23)

Торонто: ДеРозан (31), Ибака (18 + 8 подборов), Валанчюнас (14), Лаури (10 + 10 подборов + 12 передач), Ануноби (3) – старт; Пауэлл (11), Пелтль (11), ВанВлит (7), Райт (7), Сиакам (6 + 6 подборов), Браун (2), Маккинни (0).

Бруклин: Холлис-Джефферсон (9), Динуидди (7), Харрис (6), Зеллер (4), ЛеВерт (2) – старт; Стаускас (22 + 7 подборов), Уайтхэд (13), Окафор (10), Эйси (7 + 7 подборов), Мозгов (7).

Бостон – Юта 95:107 (26:21, 13:25, 28:33, 28:28)

Бостон: Ирвинг (33 + 6 передач), Хорфорд (21 + 6 подборов + 7 передач), Тейтум (7), Браун (6 + 6 подборов), Бэйнс (2) – старт; Ларкин (9), Оджелей (7), Смарт (6), Ябуселе (3), Розир (1), Тайс (0), Надер (0).

Юта: Рубио (22 + 7 подборов), Митчелл (17 + 9 передач), Инглс (12 + 8 подборов), Фэйворс (6), Гобер (0) – старт; Жеребко (17 + 7 подборов), Худ (17), Беркс (8 + 7 подборов), Юдо (5 + 9 подборов), Джонсон (3).

Милуоки – Чикаго 109:115 (30:33, 28:26, 24:23, 27:33)

Милуоки: Адетокумбо (29 + 16 подборов), Миддлтон (29 + 6 подборов + 6 передач), Бледсоу (12 + 7 передач), Хенсон (11 + 7 подборов), Пэйтон (3) – старт; Вон (9), Макер (7), Брогдон (6), Браун (3), Лиггинс (0), Уилсон (0).

Чикаго: Миротич (22 + 8 подборов), Лопес (18 + 8 подборов), Данн (17 + 7 передач), Холидэй (8 + 8 подборов + 7 передач), Валентайн (2) – старт; Портис (27 + 12 подборов), Нваба (13 + 8 подборов), Ципзер (0).

Мемфис – Атланта 96:94 (17:21, 23:26, 32:26, 24:21)

Мемфис: Эванс (22), М.Газоль (13 + 6 подборов + 8 потерь), Харрисон (10), Грин (8 + 12 подборов), Брукс (8) – старт; Чалмерс (16), Парсонс (9), Маклемор (6), Дэвис (4), Мартин (0).

Атланта: Бэйзмор (19), Шредер (18 + 11 передач), Принс (17), Ильясова (9), Пламли (4) – старт; Белинелли (14), Тэйлор (5), Бембри (4), Коллинз (2 + 7 подборов), Бэббит (2).

Денвер – Новый Орлеан 117:111 OT (20:33, 26:25, 30:28, 28:18, 13:7)

Денвер: Харрис (21), Мюррей (15), Чендлер (9), Пламли (9 + 9 подборов), Крэйг (6)- старт; Бартон (19 + 6 передач), Лайлс (19 + 7 подборов), Йокич (13 + 11 подборов), Мудиай (4), Фарид (2), Бизли (0).

Новый Орлеан: Казинс (29 + 9 потерь), Дэвич (28 + 12 подборов), Холидэй (25 + 8 подборов + 6 передач), Рондо (9 + 6 передач), Мур (4) – старт; Миллер (8), Каннингем (5 + 6 подборов), Нельсон (3 + 7 передач).

Хьюстон – Сан-Антонио 124:109 (31:16, 29:27, 32:29, 32:37)

Хьюстон: Харден (28 + 7 подборов + 6 передач + 5 потерь), Пол (28 + 8 передач + 7 перехватов), Капела (18 + 10 подборов), Андерсон (12 + 10 подборов), Ариза (11) – старт; Гордон (14), Браун (6), Такер (5), Чжоу (2), Нене (0), Блэк (0).

Сан-Антонио: Олдридж (16 + 6 подборов), Ленард (12), П.Газоль (4), Грин (2), Паркер (2) – старт; Ловернь (14), Миллс (13), Бертанс (12), Мюррей (9), Гэй (7 + 8 подборов), Пол (5), Джонобили (2).