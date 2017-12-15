"Химик" в гостях победил харьковский "Политехник" в матче баскетбольной Суперлиги

В Харькове вице-чемпион Суперлиги южненский "Химик" одержал убедительную выездную победу над "Политехником", сообщает официальный сайт лиги.

Игра завершилась со счетом 53:88.

Южненцы уверенно начали встречу в статусе фаворита, завершив стартовые атаки попаданиям Петрова и Павлова. Однако и хозяева не собирались уступать сопернику перед своими болельщиками. После точных штрафных Йовановича первым трехочковым в матче Рудаков до минимума сократил отставание харьковчан. После следующего обмена результативными атаками местным болельщикам могло показаться, что "Политехник" постарается дать достойный бой вице-чемпиону. И хотя у хозяев и было это желание, с его реализацией дело не пошло. Южненцы набрали обороты и следующий рывок 15:0 четко очертил перспективы команд во встрече. Следующий точный трехочковый Кузнецова никоим образом на ход событий не повлиял. Итоговое преимущество в 17 после первой четверти подтвердил статус фаворита гостей.

Следующая 10-минутка не изменила диспозицию сил на площадке. "Химик" методично шел вперед, а хозяева изредка радовали зрителей и результативными трехочковыми атаками. То же на большой перерыв гости имели существенную 18-очковое преимущество.

После перерыва также не произошло существенных изменений. Харьковчане оживились после первой реализованной атаки Барнса, однако за ней последовали два подряд точных трехочковых Арианса. Преимущество гостей уверенно пересекло 20-очковую отметку, а к концу игрового отрезка вплотную дошла до следующего десятка.

Поэтому надеяться на какое-то игровое чудо при таких обстоятельствах было бесполезно. Южненцы и в дальнейшем спокойно контролировали поединок. Складывалось впечатление, харьковчанам уже не хватает сил, чтобы хоть изредка радовать болельщиков эффектными действиями. Южненцы же позволяли себе бомбить кольцо соперника из далека, или пробовать сокрушить его данками Арианса.

В итоге "Химик" одержал шестую победу в 11-ти матчах, а у "Политехника" уже 12-и поражение в 14 поединках.

Самыми заметными на площадке стали южненцы Арианс и Сидоров, которые не только вели за собой партнеров, но и обеспечили почти половину победных очков команды.

В следующем матче "Политехник" 21 декабря сыграет дома против "Днепра", а южненцы днем ранее сыграют в столичном Дворце спорта против действующего чемпиона страны "Будивельника".

Политехник (Харьков) – Химик (Южный) – 53:88 (10:27, 13:14, 16:27, 14:20)

Политехник": Рочняк 15о+8пд+3пр, Козлов 6о+2пд+2пр, Рудаков 9о+2пд, Йованович 7о+3пд+2пр, Остоджич 5пд; Кузнецов 3о+1пд+1пр, Чугунов 1пр, Савченко, Колотилов 2о+1пд+3пр, Барнс 6о+8пд+9пр, Вуйович 5о+6пд+2пр.

Химик: Петров 6о+8пд+5пр, Павлов 10о+9пд+1пр, Марченко 6о+3пд+2пр, Арианс 20о+2пд+1пр, Колтер 13о+1пд+6пр; Мальчевский 4о+4пд+1пр, Антипов 7о+10пд+3пр, Скира, Войналович 7о+5пд+2пр, Сидоров 15о+1пд+1пр.