Легендарный Майкл Джордан признан самым высокооплачиваемым спортсменом всех времен

Американский баскетболист Майкл Джордан возглавил опубликованный журналом Forbes список 10 самых высокооплачиваемых спортсменов в истории.

Эксперты журнала сравнили совокупные доходы спортсменов (зарплату, бонусы и призовые, а также доходы от рекламных контрактов) с учетом инфляции по состоянию на 1 июня 2017 года, передает ТАСС.

Доход Джордана, завершившего карьеру в 2003 году, был оценен в 1,85 млрд долларов.

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«Джордан продолжает много зарабатывать на рекламных контрактах со своими давними партнерами - Gatorade, Hanes, Nike и Upper Deck, но миллиардером его сделали инвестиции в баскетбол. В 2010-м Майкл купил долю в клубе «Шарлотт Бобкэтс» (теперь - «Хорнетс») за 175 млн долларов, в 2013-м довел свой пакет акций до 90%, а сейчас команда стоит 780 млн долларов», - отмечает издание.

На втором и третьем местах - гольфисты Тайгер Вудс (1,7 млрд) и Арнольд Палмер (1,4 млрд). В десятку вошли также Джек Никлаус (гольф, 1,2 млрд), Михаэль Шумахер (автогонки, 1 млрд), Фил Микельсон (гольф, 815 млн), Коби Брайант (баскетбол, 800 млн), Дэвид Бекхэм (футбол, 800 млн), Флойд Мэйуэзер - младший (бокс, 785 млн) и Шакил О'Нил (баскетбол, 735 млн долларов).