"Кливленд" обыграл "Лейкерс" в центральном матче дня НБА

В ночь на пятницу в Национальной баскетбольной ассоциации состоялись пять мачтей, в центральном из которых "Кливленд Кавальерс" обыграли "Лос-Анджелес Лейкерс", сообщает официальный сайт лиги.

Матч завершился со счетом 121:112.

Самым результативным игроком матча стал форвард "Кливленда" Кевин Лав, на счету которого 28 очков и 11 подборов.

НБА. Регулярный чемпионат.

14 декабря.

Бруклин – Нью-Йорк 104:111 (26:32, 24:31, 32:24, 22:24)

Бруклин: Динуидди (26 + 7 подборов + 7 передач), Холлис-Джефферсон (25 + 7 подборов), Кэрролл (13), Зеллер (9 + 8 подборов), Крэбб (4) – старт; ЛеВерт (15 + 5 подборов + 5 передач), Харрис (7), Мозгов (3), Аллен (2), Эйси (0).

Нью-Йорк: Ли (27), Кантер (13 + 9 подборов), Порзингис (13), Джек (8), Томас (5) – старт; Бизли (15), О'Куинн (9 + 10 подборов), Макдермотт (9), Ниликина (7 + 5 подборов + 8 передач), Бэйкер (5).

Атланта – Детройт 91:105 (31:30, 15:29, 18:26, 27:20)

Атланта: Ильясова (23), Шредер (9 + 10 передач), Бейзмор (8 + 5 подборов + 3 блок-шота), Принс (4), Пламли (0) – старт; Коллинз (15 + 7 подборов), Кавано (9), Бэббит (7), Дилэйни (6), Белинелли (5), Дорси (3), Тэйлор (2), Бембри (0).

Детройт: Харрис (19), Брэдли (18), Драммонд (12 + 19 подборов + 8 передач), Джексон (11 + 5 передач), Буллок (10) – старт; Гэллоуэй (17), Толливер (6), Смит (4), Кеннард (4), Джонсон (2), Элленсон (2).

Кливленд – Лейкерс 121:112 (24:26, 39:34, 31:26, 27:26)

Кливленд: Лав (28 + 11 подборов), Джеймс (25 + 12 подборов + 12 передач + 5 потерь), Кальдерон (17 + 6 передач), Краудер (11), Смит (8) – старт; Уэйд (10 + 6 передач), Корвер (10), Грин (8 + 7 подборов), Осман (4), Фрай (0).

Лейкерс: Ингрэм (26 + 6 подборов + 6 передач), Болл (13 + 8 подборов + 11 передач + 6 потерь), Харт (11 + 10 подборов), Лопес (8), Нэнс-младший (8 + 12 подборов) – старт; Кузма (12 + 7 подборов), Рэндл (13), Кларксон (11), Брюэр (4).

Миннесота – Сакраменто 119:96 (32:22, 32:33, 31:16, 24:25)

Миннесота: Таунс (30 + 14 подборов + 5 передач + 5 блок-шотов), Уиггинс (22), Батлер (21 + 7 подборов + 9 передач), Гибсон (12), Тиг (10 + 6 передач) – старт; Джонс (6), Джордж-Хант (5), Брукс (5), Дженг (4 + 8 подборов), Кроуфорд (2), Олдрич (2).

Сакраменто: Хилл (16), Рэндолф (15 + 9 подборов), Лабиссьер (6), Темпл (3), Фокс (2) – старт; Куфос (11 + 8 подборов), Хилд (10), Богданович (9 + 6 подборов), Коули-Стайн (9), Мэйсон (5), Картер (5), Джексон (5), Ричардсон (0).

Голден Стэйт – Даллас 112:97 (24:28, 24:20, 32:25, 32:24)

Голден Стэйт: Дюрант (36 + 11 подборов + 7 передач - 5 потерь), Томпсон (25 + 5 подборов), Каспи (17 + 11 подборов), Белл (8 + 6 подборов + 8 передач), Ливингстон (8) – старт; Уэст (9), Кук (3), Игудала (2 + 10 передач), Маккоу (2), Макги (2), Луни (0).

Даллас: Новицки (18 + 9 подборов), Барнс (16 + 7 подборов), Феррел (13), Мэттьюз (7), Клебер (4) – старт; Бареа (14 + 6 передач), Харрис (13), Пауэлл (6), Мотли (4), Уити (2), Кливленд (0).