БИПА, "Днепр" и "Черкасские мавпы" вышли в следующий раунд Кубка страны по баскетболу
20:49, 14 декабря 2017Баскетбол
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Состсоялись три матча в рамках второго по значимости национального турнира в мужском баскетболе.
"Днепр" вышел в следующий раунд Кубка Украины / fbu.ua
Сегодня состоялись три поединка в ракамх 1/8 финала Кубка Украины по баскетболу, сообщает fbu.ua.
БК "Николаев" уступил на своем паркете одесской БИПА со счетом 66:74. При этом николаевцы уверенно выиграли первую половину матча, но затем сбавили обороты, а одесситы, напротив, совершили рывок и в результате праздновали победу и выход в следующий круг.
В двух других встречах обошлось без сенсаций: "Днепр" на выезде обыграл "Запорожье-ZOG", а "Черкасские Мавпы" уверенно разобрались с командой "Золотой век" из Кропивницкого.
"Запорожье-ZOG" - "Днепр" - 68:83
"Золотой век" - "Черкасские Мавпы" - 96:124
"Николаев" - БИПА - 66:74
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