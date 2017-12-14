БИПА, "Днепр" и "Черкасские мавпы" вышли в следующий раунд Кубка страны по баскетболу

Сегодня состоялись три поединка в ракамх 1/8 финала Кубка Украины по баскетболу, сообщает fbu.ua.

БК "Николаев" уступил на своем паркете одесской БИПА со счетом 66:74. При этом николаевцы уверенно выиграли первую половину матча, но затем сбавили обороты, а одесситы, напротив, совершили рывок и в результате праздновали победу и выход в следующий круг.

В двух других встречах обошлось без сенсаций: "Днепр" на выезде обыграл "Запорожье-ZOG", а "Черкасские Мавпы" уверенно разобрались с командой "Золотой век" из Кропивницкого.

"Запорожье-ZOG" - "Днепр" - 68:83

"Золотой век" - "Черкасские Мавпы" - 96:124

"Николаев" - БИПА - 66:74