"Финикс" украинца Лэня проиграл "Торонто", "Милуоки" Боломбоя - "Нью-Орлеану" в НБА

В ночь на четверг в Национальной баскетбольной ассоциации состоялись девять матчей регулярного чемпионата, в которых "Финикс Санс" украинца Алексея Лэня проиграл "Торонто Репторс", а "МИлуоки Бакс" с Джоэлем Боломбоем в составе уступил "Нью Орлеанс Пеликанс", сообщает официальный сайт соревнований.

На счету Лэня 9 очков, 6 подборов и 5 блок-шотов, а на счету Боломбоя 4 очка. Оба украинских легионера не попали в стартовые составы своих команд.

НБА. Регулярный чемпионат.

13 декабря.

Индиана – Оклахома-Сити 95:100 (27:22, 19:29, 23:22, 26:27)

Индиана: Оладипо (19 + 5 подборов + 6 передач), Богданович (15), Коллисон (14), Янг (11 + 10 подборов + 7 перехватов + 3 блок-шота), Тернер (9 + 3 блок-шота) – старт; Стивенсон (9 + 8 подборов), Сабонис (8 + 6 подборов), Джозеф (7), Ти Джей Лиф (3).

Оклахома-Сити: Адамс (23 + 13 подборов), Абринес (14), Энтони (12 + 5 подборов), Джордж (12 + 5 передач), Уэстбрук (10 + 17 подборов + 12 передач + 5 потерь) – старт; Грант (9 + 6 подборов + 3 блок-шота), Паттерсон (8), Хьюстис (5), Фелтон (4 + 6 передач), Фергюсон (3).

Орландо – Клипперс 95:106 (24:13, 16:32, 28:29, 27:32)

Орландо: Симмонс (20 + 6 подборов + 8 передач), Хезонья (17 + 9 подборов + 3 блок-шота), Вучевич (14 + 12 подборов), Пэйтон (13), Айванду (6) – старт; Мак (8), Огастин (7), Бийомбо (6 + 8 подборов), Спейтс (4).

Клипперс: Джордан (16 + 20 подборов), Уилсон (9), Риверс (9), Теодосич (8 + 6 подборов + 6 передач), Джонсон (2) – старт; Лу Уильямс (31 + 8 передач), Деккер (12), Харрелл (7), Эванс (6), Торнвелл (3), Си Джей Уильямс (3).

Вашингтон – Мемфис 93:87 (22:12, 19:17, 19:28, 33:30)

Вашингтон: Бил (18 + 7 передач), Портер (14 + 9 подборов), Уолл (13), Гортат (12 + 8 подборов), Скотт (10 + 5 подборов) – старт; Убре (11), Смит (7), Микс (5 + 7 подборов), Саторански (3).

Мемфис: Харрисон (20 + 7 передач), Грин (15 + 15 подборов), Газоль (15 + 10 подборов), Парсонс (12 + 5 подборов), Брукс (6) – старт; Эннис (7), Маклемор (7), Чалмерс (5), Мартин (0), Дэвис (0).

Бостон – Денвер 124:118 (30:31, 38:28, 29:33, 27:26)

Бостон: Ирвинг (33 + 7 передач), Браун (26 + 5 подборов), Бэйнс (17 + 6 подборов), Тейтум (15), Смарт (4) – старт; Ларкин (14), Тайс (8), Розир (7), Оджелей (0 + 5 подборов).

Денвер: Харрис (36 + 6 передач), Мюррей (28 + 10 подборов + 5 потерь), Пламли (15 + 6 подборов), Чендлер (14 + 5 подборов), Лайлс 99 + 6 подборов) – старт; Бизли (8), Мудиай (5), Эрнангомес (2), Фарид (1 + 10 подборов).

Майами – Портленд 95:102 (33:21, 27:29, 19:20, 16:32)

Майами: Уэйтерс (17), Драгич (11 + 5 подборов), Ричардсон (11), Джонсон (10 + 10 полборов + 8 передач), Олиник (10 + 6 подборов) – старт; Эллингтон (24), Адебайо (12 + 7 подборов), Уинслоу (0).

Портленд: Макколлум (28), Лиллард (18 + 6 передач), Амину (15 + 13 подборов), Тернер (10), Коллинз (9) – старт; Дэвис (11 + 5 подборов), Напьер (9), Коннотон (2), Харклесс 90), Лэйман (0), Вонле (0).

Чикаго – Юта 103:100 (30:24, 19:24, 28:26, 26:26)

Чикаго: Миротич (29 + 9 подборов), Лопес (16 + 5 передач + 3 блок-шота), Валентайн (13), Данн (13 + 7 подборов + 8 передач), Холидэй (12) – старт; Портис (9 + 8 подборов), Грант (7), Нваба (3 + 8 подборов), Ципзер (1).

Юта: Митчелл (32 + 6 передач), Рубио (14 + 6 подборов + 5 потерь), Гобер (6 + 11 подборов), Инглс (6 + 8 подборов + 5 передач), Фэйворс (2 + 10 подборов) – старт; Худ (15), Беркс (13 + 7 подборов), Жеребко (9), Сефолоша (3), О'Нил (0).

Новый Орлеан – Милуоки 115:108 (32:37, 30:26, 25:22, 28:23)

Новый Орлеан: Казинс (26 + 13 подборов + 7 передач + 9 потерь), Дэвис (25 + 10 подборов), Мур (21 + 5 подборов), Холидэй (16 + 8 передач), Рондо (5) – старт; Миллер (9), Каннингем (8), Рондо (5), Нельсон (5 + 7 передач), Ашик (0).

Милуоки: Адетокумбо (32 + 9 подборов), Миддлтон (15 + 5 подборов + 10 передач), Хенсон (14 + 6 подборов), Бледсоу (14 + 5 передач + 5 потерь), Пэйтон II (6) – старт; Брогдон (11), Лиггинс (7), Вон (4), Боломбой (4), Макер (1).

Финикс – Торонто 109:115 (31:37, 21:21, 27:34, 30:23)

Финикс: Монро (17 + 11 подборов), Уоррен (17), Юлис (16 + 5 подборов + 8 передач), Крисс (2), Джексон (2) – старт; Дэниэлс (32), Лэнь (9 + 6 подборов + 5 блок-шотов), Джеймс (7 + 6 передач), Бендер (5), Хаус (2).

Торонто: ДеРозан (37 + 7 подборов), Ибака (21 + 13 подборов), Валанчюнас (20 + 11 подборов), Лаури (12 + 7 передач), Ануноби (9) – старт; Майлз (5), ВанВлит (5), Пелтль (4), Сиакам (2), Пауэлл (0).Браун (0).

Хьюстон – Шарлотт 108:96 (38:23, 25:26, 28:20, 17:27)

Хьюстон: Крис Пол (31 + 7 подборов + 11 передач), Харден (21 + 8 передач), Ариза (13 + 6 подборов), Капела (9 + 11 подборов + 4 блок-шоты), Андерсон (5 + 5 подборов) – старт; Гордон (17), Пи Джей Такер (5), Нене (5 + 6 подборов), Мба а Муте (2), Браун (0), Чжоу (0), Блэк (0).

Шарлотт: Ховард (26 + 18 подборов + 3 блок-шота), Кидд-Гилкрист (18 + 11 подборов), Уокер (13 + 5 подборов), Батюм (9 + 9 подборов), Уильямс (4) – старт; Лэмб (9), Камински (8), Монк (6), Грэм (2), Бэйкон (1), Картер-Уильямс (0 + 5 подборов), О'Брайан (0), Матианг (0).