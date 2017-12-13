"Финикс" украинца Лэня проиграл "Сакраменто" в очередном матче НБА

Игра заверилась со счетом 92:99.

В ночь на среду в Национальной баскетбольной ассоциации "Финикс Санс" в Сакраменто играл против "Кингз" и проиграл, сообщает официальный сайт лиги. Матч закончился со счетом 92:99. На счету Лэня 9 очков и 8 подборов. НБА. Регулярный чемпионат. 12 декакбря. Нью-Йорк – Лейкерс 113:109 OT (25:29, 25:22, 26:28, 23:20, 14:10) Нью-Йорк: Порзингис (37 + 11 подборов + 5 блок-шотов), Кантер (14 + 11 подборов), Ли (10), Томас (5), Джек (3 + 6 подборов + 10 передач) – старт; Ниликина (13 + 5 подборов + 5 передач), Бизли (13 + 5 подборов), Макдермотт (10), О'Куинн (8), Бэйкер (0). Лейкерс: Колдуэлл-Поуп (24), Болл (17 + 8 подборов + 6 передач), Лопес (14), Ингрэм (5 + 7 подборов + 5 подборов), Нэнс (5 + 9 подборов) – старт; Кузма (19 + 6 подборов), Рэндл (13), Кларксон (12 + 6 подборов), Брюэр (0), Харт (0). Детройт – Денвер 84:103 (18:26, 22:23, 20:31, 24:23) Детройт: Джексон (12), Брэдли (6), Драммонд (5 + 10 подборов + 6 потерь), Буллок (6), Харрис (2 + 8 подборов) – старт; Гэллоуэй (18), Марьянович (14 + 5 подборов), Смит (8 + 5 передач), Элленсон (7), Кеннард (3), Толливер (3), Джонсон (0), Морлэнд (0). Денвер: Мюррей (28), Чендлер (18), Пламли (10 + 13 подборов), Харрис (8 + 6 подборов + 9 передач), Бартон (4 + 6 подборов + 10 передач) – старт; Дайлс (20), Бизли (8), Артур (5), Мудиай (2), Моррис (0), Эрнангомес (0). Кливленд – Атланта 123:114 (31:31, 31:17, 32:29, 29:37) Кливленд: Джеймс (25 + 7 подборов + 17 передач), Лав (17 + 12 подборов), Кальдерон (14), Краудер (13), Смит (3 + 5 подборов + 8 передач) – старт; Корвер (19), Грин (17), Осман (7), Фрай (6), Жижич (2), Томпсон (0), Перрантес (0). Атланта: Принс (24 + 7 подборов + 6 передач), Бєйзмор (20 + 8 подборов + 5 передач), Шредер (14 + 5 передач), Кавано (11 + 9 подборов), Ильясова (7) – старт; Бембри (10), Бэббит (7), Пламли (6), Тэйлор (5), Дилейни (2), Дорси (0). Бруклин – Вашингтон 103:98 (30:22, 21:29, 28:27, 24:20) Бруклин: Холлис-Джефферсон (16 + 12 подборов), Кэролл (15 + 8 подборов), Крэбб (13 + 5 подборов), Зеллер (12 + 8 подборов), Динуидди (11 + 6 подборов + 12 передач) – старт; ЛеВерт (16 + 8 передач), Аллен (11), Харрис (11), Харрис (7), Мозгов (2), Эйси (0). Вашингтон: Бил (28), Портер (11), Моррис (6), Гортат (5 + 9 подборов), Фрэйзер (5) – старт; Убре (12 + 9 подборов), Скотт (8), Саторански (8), Микс (6 + 6 подборов). Даллас – Сан-Антонио 95:89 (30:23, 16:21, 21:25, 28:20) Даллас: Барнс (17 + 6 подборов), Мюттьюз (16), Феррел (16 + 8 подборов), Новицки (6), Клебер (5) – старт; Бареа (16 + 6 подборов + 6 передач), Пауэлл (12 + 12 подборов), Харрис (5), Межри (2), Кливленд (0). Сан-Антонио: Олдридж (23 + 13 подборов), Ленард (13 + 6 подборов), Паркер (6), Грин (3), Газоль (0 + 9 подборов) - старт; Гэй (21 + 5 подборов), Миллс (8), Форбс (6), Джинобили (5), Ловернь (4), Пол (0), Бертанс (0), Мюррей (0). Миннесота – Филадельфия 112:118 OT (27:20, 24:28, 25:26, 24:26, 12:18) Миннесота: Батлер (38 + 6 подборов), Уиггинс (20 + 7 подборов), Таунс (19 + 16 подборов + 3 блок-шота), Тиг (17), Гибсон (7 + 12 подборов) – старт; Джонс (5), Дженг (4), Кроуфорд (2). Филадельфия: Эмбиид (28 + 12 подборов + 8 передач), Редик (26), Холмс (15 + 11 подборов), Шарич (14 + 8 подборов), Симмонс (7 + 8 передач + 7 потерь) – старт; Букер (12), Макконнелл (7 + 6 подборов), Бэйлесс (6), Луваву-Кабарро (3), Джонсон (0). Сакраменто – Финикс 99:92 (21:23, 28:28, 25:23, 25:18) Сакраменто: Хилл (18 + 7 подборов), Рэндолф (17 + 7 подборов), Фокс (7), Дабиссьер (6), Темпл (0) – старт; Хилд (14), Богданович (10), Коули-Стайн (13 + 6 подборов), Куфос (8 + 8 подборов), Мэйсон (6). Финикс: Уоррен (18), Юлис (10), Чендлер (7 + 10 подборов), Крисс (7 + 6 подборов), Джексон (7) – старт; Джеймс (17), Лэнь (9 + 8 подборов), Дэниэлс (9), Бендер (8 + 7 подборов).

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