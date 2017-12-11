"Нью-Йорк" обыграл "Атланту", "Детройт" уступил "Бостону" в НБА

"Миннесота" была сильнее "Далласа".

Сегодня состоялись очередные матчи в рамках Национальной баскетбольной ассоциации. Об этом сообщает официальный сайт соревнований. Сакраменто – Торонто 87:102 (17:22, 29:32, 21:25, 20:23) Сакраменто: Рэндолф (19 + 11 подборов), Богданович (15), Фокс (6 + 7 потерь), Лабиссьер (6 + 6 подборов), Темпл (0) – старт; Хилд (17 + 6 потерь), Сэмпсон (11 + 3 блок-шота), Мэйсон (6), Куфос (4 + 8 подборов), Джексон (3 + 5 подборов), Картер (0). Торонто: ДеРозан (25 + 9 передач), Ибака (20), Лаури (15 + 12 подборов + 6 передач), Валанчюнас (9 + 8 подборов), Ануноби (5) – старт; Майлз (11 + 5 перехватов), Пелтль (9), ВанВлит (4), Сиакам (2 + 5 подборов), Пауэлл (2). Детройт – Бостон 81:91 (21:29, 16:15, 22:29, 22:18) Детройт: Харрис (19 + 8 подборов), Брэдли (12), Драммонд (6 + 15 подборов), Джонсон (5), Джексон (2) – старт; Толливер (15), Смит (11 + 6 подборов), Кеннард (7), Марьянович (2), Буллок (2), Морлэнд (0), Гэллоуэй (0). Бостон: Хорфорд (18 + 9 подборов + 6 передач), Ирвинг (16), Браун (12), Тейтум (11), Бэйнс (6 + 13 подборов) – старт; Смарт (12 + 5 потерь), Розир (6 + 7 подборов), Оджелей (5), Ларкин (3), Тайс (2). Индиана – Денвер 126:116 OT (22:35, 37:31, 31:22, 24:26, 12:2) Индиана: Оладипо (47 + 7 подборов + 6 передач), Тернер (24 + 8 подборов), Т. Янг (18 + 6 подборов), Богданович (7), Джозеф (2 + 5 передач) – старт; Сабонис (14), Стивенсон (12 + 6 подборов + 6 передач), Д. Янг (0). Денвер: Харрис (21 + 5 подборов), Бартон (21 + 6 подборов + 9 передач), Чендлер (18 + 8 подборов), Мюррей (13), Пламли (7 + 9 подборов) – старт; Лайлз (25), Фарид (4 + 11 подборов), Бизли (4), Мудиай (3). Миннесота – Даллас 97:92 (23:24, 24:24, 24:21, 26:23) Миннесота: Таунс (28 + 12 подборов + 3 перехвата + 7 потерь), Батлер (22 + 8 подборов), Уиггинз (10), Тиг (9), Гибсон (6 + 9 подборов) – старт; Кроуфорд (16), Дженг (4 + 7 подборов), Джонс (2). Даллас: Барнс (19), Клебер (16), Мэттьюз (14), Новицки (10), Феррел (10 + 7 передач) – старт; Бареа (16), Харрис (5), Кливленд (2), Пауэлл (0 + 6 подборов), Межри (0). Новый Орлеан – Филадельфия 131:124 (32:26, 34:29, 21:40, 44:29) Новый Орлеан: Холидэй (34 + 6 потерь), Дэвис (29 + 8 подборов + 5 блок-шотов), Казинс (23 + 9 подборов), Мур (14), Рондо (13 + 18 передач + 5 перехватов) – старт; Каннингем (10), Миллер (5), Кларк (3), Аллен (0), Ашик (0). Филадельфия: Редик (28), Симмонз (27 + 10 передач + 5 потерь), Джонсон (16), Шарич (13 + 11 подборов), Лукаву-Кабарро (4) – старт; Букер (16 + 9 подборов), Холмс (12+9 подборов), Коркмаз (5), Бэйлесс (3). Нью-Йорк – Атланта 111:107 (24:21, 27:31, 25:23, 35:32) Ньй-Йорк: Порзингис (30 + 8 подборов + 3 блок-шота), Джек (19), Кантер (8), Томас (5), Ли (4) – старт; МакДермотт (23), Бэйкер (9), Ниликина (8), О'Куинн (4), Бизли (1). Атланта: Шредер (21), Ильясова (20), Принс (17 + 8 подборов), Пламли (9), Бэйзмор (9) – старт; Белинелли (13), Бэббитт (9), Кавано (7 + 6 подборов), Тэйлор (2), Бембри (0), Дилэйни (0).

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