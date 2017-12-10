Лидер баскетбольной Суперлиги "Днепр" одержал восьмую победу подряд, обыграв "Запорожье"

Состоялись три матча украинской баскетбольной Суперлиги. Лидер первенства «Днепр» одержал восьмую подряд победу в чемпионате, на своем паркете обыграв одного из аутсайдеров – «Запорожье», сообщает официальный сайт соревнований. В первой половине команда Дениса Журавлева довольно уверенно лидировала в счете и контролировала ситуацию на паркете, однако после перерыва запорожцы начали атаковать с лучшим процентом попадания, а «Днепр» перестал доминировать на щитах.

Постепенно «Запорожье» начало сокращать отрыв и в концовке сравняло счет. Однако даже до овертайма гостям дотянуть не удалось, поскольку «Днепр» сразу после этого снова вышел вперед благодаря точному трехочковому Дмитрия Глебова. Как оказалось, этот бросок стал ключевым в этой встрече. 89:86 – «Днепр» выиграл 13-й матч из 14-ти в чемпионате Украины.

В других матчах вице-чемпион Украины южненский «Химик» продлил свою победную серию, одержав на своем паркете тяжелую победу над БИПой, а «Николаев» в Харькове обыграл местный «Политехник».

«Днепр» — «Запорожье» 89:86 (30:18, 21:24, 25:21, 13:23)

«Днепр»: Вильховецкий (6 + 4 передачи), Мишула (17 + 4 передачи), Ревзин (20 + 5 подборов), Глебов (3 + 6 передач + 5 потерь), Тимофеенко (19 + 13 подборов + 5 передач) — старт; Шундель, Закурдаев (10 + 6 подборов + 4 передачи), Санон, Шевченко (12), Мироненко (2)

«Запорожье»: Кожемякин (12 + 5 подборов + 4 передачи), Теряник (2), Кондраков (5), Никитин (11), Ясиненко (14) — старт; Буц (3), Анисимов (5 + 9 подборов), Овдеенко (9), Ворник (5), Щепкин (12 + 5 передач), Ткачук (8 + 6 передач)

«Химик» — БИПА 71:64 (22:17, 15:22, 13:18, 21:7)

«Химик»: Колтер (15 + 4 передачи), Марченко (2), Эрианс (6), Павлов (8 + 6 подборов), Петров (18 + 14 подборов) — старт; Мальчевский (8 + 7 подборов), Антипов (2), Сидоров (12).

БИПА: Артамонов (9 + 5 передач), Беликов (13 + 5 подборов), Эфианайи (18 + 8 подборов), Кривцов (2 + 6 подборов), Тищенко (8 + 8 подборов) — старт; Луценко (5), Алферов (3), Ходов, Тихонов (6 + 6 подборов), Волчанов.

«Политехник» — МБК «Николаев» 66:74 (8:19, 24:25, 21:15, 15:15)

«Политехник»: Козлов (15 + 6 передач), Барнс (11 + 6 подборов), Тарасенко (0), Рочняк (18 + 8 подборов), Вуйович (6 + 6 подборов) — старт; Кузнецов (8), Йованович (3), Остоджич (7 + 6 подборов), Рудаков (0).

«Николаев»: Тонченко (4), Шостуха (9 + 5 подборов), Носков (11), Онуфриев (10), Кушниров (15 + 15 подборов) — старт; Иванов (16), Аникиенко (7 + 5 подборов), Попов (2 + 8 передач + 5 потерь), Давидюк (0), Мусиенко (0).