"Клипперс" выиграл у "Вашингтона", "Оклахома" одолела "Мемфис" в НБА

Накануне состоялись очередные матчи в рамках регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, сообщает официальный сайт соревнований.

"Клипперс" с разницей всего 1 балл обыграл на своем паркете "Вашингтон" - решающий задел "Клипперс" организовали в первой половине встречи. В противостоянии "Мемфиса" и "Оклахомы" все решилось лишь в овертайме. Победу праздновали гости -102:101.

Клипперс – Вашингтон 113:112 (30:27, 32:22, 23:32, 28:31)

Клипперс: Галлинари (25), Риверс (16 + 7 передач), Джордан (6 + 17 подборов), Джонсон (5), Торнвелл (2) – старт; Уильямс (35 + 8 передач), Харрел (11), Эванс (8), Уильямс (3), Уилсон (2).

Вашингтон: Портер (27 + 11 подборов + 5 передач), Бил (25), Гортат (9 + 8 подборов), Моррис (2), Фрэйзер (2 + 5 подборов + 6 передач) – старт; Скотт (22 + 8 подборов), Маинми (14), Саторански (11 + 6 подборов + 6 передач), Убре (0), Микс (0).

Бруклин – Майами 89:101 (26:24, 27:26, 19:25, 17:26)

Бруклин: Холлис-Джефферсон (18 + 8 подборов), Динуидди (15 + 9 передач), Крэбб (12), Зеллер (12 + 7 подборов), Кэрролл (5 + 7 подборов) – старт; Уайтхэд (13 + 5 подборов), ЛеВерт (12 + 5 передач), Аллен (2 + 7 подборов), Эйси (0), Мозгов (0), Уайли (0).

Майами: Драгич (20 + 7 подборов), Дж. Джонсон (17 + 7 подборов), Олиник (11 + 5 подборов), Ричардсон (5 + 6 подборов), Уэйтерс (2) – старт; Т. Джонсон (20), Уинслоу (15 + 6 подборов), Эллингтон (9), Адебайо (2 + 5 подборов).

Шарлотт – Лейкерс 99:110 (29:28, 27:24, 19:24, 24:34)

Шарлотт: Уокер (23), Ховард (21 + 12 подборов + 5 потерь), Уильямс (13), Кидд-Гилкрист (9 + 6 подборов), Батюм (2) – старт; О'Брайан (11 + 7 подборов), Картер-Уильямс (9), Грэм (7), Бэйкон (2), Монк (2).

Лейкерс: Ингрэм (18 + 6 подборов), Колдуэлл-Поуп (15), Лопес (13), Нэнс (6), Болл (5 + 5 подборов + 9 передач) – старт; Кларксон (22 + 5 подборов + 6 передач), Кузма (12 + 14 подборов), Рэндл (12 + 6 подборов), Харт (5), Брюэр (2), Эннис (0).

Атланта – Орландо 117:110 (32:22, 25:32, 32:33, 28:23)

Атланта: Ильясова (26), Бэйзмор (19 + 6 подборов + 7 передач), Шредер (18 + 7 передач), Принс (10 + 6 подборов), Пламли (3) – старт; Кавано (14 + 8 подборов), Белинелли (13), Бембри (8 + 6 передач), Тэйлор (6), Бэббит (0 + 8 подборов).

Орландо: Вучевич (31 + 13 подборов + 10 передач), Симмонс (29 + 7 подборов + 5 передач), Пэйтон (11), Хезонья (7 + 6 подборов), Аффлало (4) – старт; Мак (9 + 9 передач), Огастин (8 + 7 передач), Айванду (7), Бийомбо (4).

Чикаго – Нью-Йорк 104:102 (27:18, 22:26, 19:26, 36:32)

Чикаго: Данн (17 + 7 подборов + 9 передач), Маркканен (15 + 8 подборов), Лопес (11), Холидэй (7), Валентайн (0 + 5 подборов) – старт; Миротич (19), Нваба (15 + 5 подборов), Портис (10), Грант (6 + 9 передач), Ципзер (4).

Нью-Йорк: Порзингис (23), Ли (14), Кантер (10 + 11 подборов), Джек (6), Томас (4) – старт; О'Куинн (10), Ниликина (10 + 7 передач), Макдермотт (10 + 6 подборов), Бизли (9 + 5 подборов), Дотсон (6).

Кливленд – Филадельфия 105:98 (23:24, 29:22, 26:27, 27:25)

Кливленд: Джеймс (30 + 13 подборов + 13 передач + 6 потерь), Краудер (12 + 5 подборов), Кальдерон (8), Смит (7), Жижич (0) – старт; Грин (13 + 6 подборов), Уэйд (13), Корвер (13), Фрай (6), Осман (3).

Филадельфия: Редик (19), Ковингтон (19 + 6 подборов), Шарич (17 + 9 подборов + 6 передач), Симмонс (14 + 6 подборов + 10 передач + 7 потерь), Джонсон (2) – старт; Холмс (13), Букер (12 + 8 подборов), Бэйлесс (2), Луваву-Кабарро (0).

Милуоки – Юта 117:100 (29:19, 22:23, 32:24, 34:34)

Милуоки: Адетокумбо (37 + 13 подборов + 7 передач), Миддлтон (20 + 5 подборов + 5 передач), Бледсоу (20), Хенсон (11), Пэйтон (4) – старт; Брогдон (16), Макер (6), Вон (3), Лиггинс (0), Уилсон (0).

Юта: Гобер (20 + 9 подборов), Фэворс (14), Митчелл (12), Инглс (12), Рубио (10 + 7 передач) – старт; Беркс (20 + 6 подборов), Жеребко (6 + 5 подборов), О'Нил (3), Сефолоша (3), Нето (0).

Мемфис – Оклахома-Сити 101:102 OT (34:19, 23:27, 9:21, 26:25, 9:10)

Мемфис: Эванс (29 + 13 подборов + 5 передач), М.Газоль (22 + 6 подборов + 6 передач), Брукс (13), Грин (5 + 8 подборов), Харрисон (3) – старт; Маклемор (17), Эннис (6), Челмерс (2), Мартин (2), Дэвис (2).

Оклахома: Энтони (21 + 9 подборов), Адамс (21 + 9 подборов), Абринес (20), Уэстбрук (20 + 11 подборов + 14 передач), Робертсон (2 + 8 подборов) – старт; Фелтон (6), Паттерсон (6), Хбюстис (5), Синглер (1).

Финикс – Сан-Антонио 101:104 (17:28, 22:24, 32:27, 30:25)

Финикс: Уоррен (24), Крисс (15 + 8 подборов), Джексон (9), Чендлер (4 + 7 подборов), Юлис (4) – старт; Джеймс (25), Дэниэлс (10), Монро (8 + 11 подборов), Хаус (2), Бендер (0), Дэдли (0).

Сан-Антонио: Олдридж (20 + 9 подборов), Гэй (16 + 9 подборов), Форбс (11), Пол (10), Мюррей (8 + 14 подборов) – старт; Миллс (20), Бертанс (8 + 7 подборов), Ловернь (6), Уайт (4), Хиллиард (1).

Портленд – Хьюстон 117:124 (37:31, 25:31, 36:22, 19:40)

Портленд: Лиллард (35 + 6 передач + 5 потерь), Макколлум (28 + 5 потерь), Амину (15 + 5 подборов), Ленард (12), Тернер (4) – старт; Коннотон (8), Дэвис (8 + 9 подборов), Колинз (5), Вонле (2), Лэйман (0).

Хьюстон: Харден (48 + 8 подборов), Пол (26 + 7 передач), Ариза (13), Капела (11 + 10 подборов), Андерсон (2) – старт; Гордон (12), Такер (8), Нене (4), Мба а Муте (0 + 5 подборов).