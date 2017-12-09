"Будивельник" обыграл "Черкасские Мавпы" в овертайме матча баскетбольной Суперлиги

В Черкассах завершился центральный матч очередного игрового дня чемпионата Украины по баскетболу среди команд Суперлиги, в котором "Черкасские Мавпы" принимали столичный "Будивельник" и не сумели дожать соперника, сообщает официальный сайт соревнований.

Матч завершился со счетом 89:83

Киевляне проигрывали в течение всего матча. Первая четверть завершилась со счетом 25:18, вторую команды свели вничью - 20:20, третью киевляне выиграли немного сократив отставание в общем счете - 12:16, а в четвертом, на последних секундах, выровняли положение 19:22.

Наконец, в овертайме киевляне дожали соперника - 7:13 и 83:89 в общем счете.

Самым результативным игроком матча стал американский легионер "Будивельника" Генри Ллойд Дугат, на счету которого 29 очков.

Суперлига.

9 декабря.

Черкасские Мавпы - Будивельник 83:89 ВОТ (25:18, 20:20 12:16 19:22, 7:13)

Обезьяны: Бояркин (7 + 4 передачи), Кольченко (21 + 7 подборов), Конев (4), Липовцев (7), Джефферсон (13 + 13 подборов + 3 перехвата) - старт; Кобец (14), Дэвис (11 + 6 подборов), Беллфилд (4 + 4 передачи), Джурич (0).

Строитель: Дугат (29 + 6 подборов + 5 потерь), Отверченко (16 + 5 подборов), Крутоус (10 + 6 подборов), Винтоняк (2), Анисимов (15 + 5 подборов) - старт; Зотов (8), Конате (4), Дроздов (3 + 5 подборов), Сандул (2), Бристол (0), Месяц (0).

8 декабря

Днепр - МБК Николаев 102: 80 (30:21, 27:16, 35:20, 10:23)

Днепр: Вильховецкий 4 + 9 передач, Мішула 26 + 7 передач, Ревзин 9 + 8 подборов + 4 перехвата, Глебов 12, Тимофеенко 22 + 8 подборов + 6 передач + 3 перехвата - старт; Шундель 4, Закурдаєв 9, Санон 3, Шевченко 3 + 7 подборов, Мироненко 10.

Николаев: Тонченко 0 + 4 передачи), Шостуха 7, Носков 11, Онуфриев 8, Кушниров 10 + 12 подборов + 4 передачи - старт; Иванов 7 Аникиенко 4 + 10 подборов, Давидюк 7 + 6 подборов, Бобров 6 Мусиенко 7 Попов 13 - 5 потерь.

Политехник - Запорожье-ZOG 76:84 (26:27, 16:18, 9:23, 25:16)

Политехник: Йованович 24 + 4 передачи, Козлов 6, Барнс 11 + 7 передач, Рочняк 13 + 6 подборов, Вуйович - старт; Рудаков 2, Кузнецов, Тарасенко 4 + 8 подборов, Остоджіч 0 + 4 подбора

Запорожье-ZOG: Ткачук 17 + 4 подбора + 6 передач, Щепкин 21, Овдеєнко 8 + 4 передачи, Никитин 6, Анисимов 9 + 5 подборов - старт; Буц 10 + 6 подборов, Ворнік 3, Кожемякин 6, Кондраков 4