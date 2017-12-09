"Сан-Антонио" обыграл "Бостон" в центральном матче дня НБА

Игра в Сан-Антонио завершилась со счетом 105:102.

В ночь на субботу в Национальной баскетбольной ассоциации состоялись 8 матчей, центральном из которых "Сан--Антонио Сперз" обыграл "Бостон Селтикс", сообщает официальный сайт лиги. Матч в Сан-Антонио завершился со счетом 105:102. НБА. Регулярный чемпионат. 8 декабря. Детройт – Голден Стэйт 98:102 (24:30, 26:16, 17:31, 31:25) Детройт: Брэдли (25), Джексон (16), Харрис (11), Драммонд (8 + 17 подборов), Джонсон (2) – старт; Толливер (10), Марьянович (10), Гэллоуэй (6 + 5 подборов), Кеннард (4). Голден Стэйт: Дюрант (36 + 10 подборов + 7 передач + 5 блок-шотов), Томпсон (21 + 5 передач), Ливингстон (10), Грин (2 + 6 подборов + 13 передач + 6 блок-шотов), Макги (2) – старт; Уэст (11 + 5 подборов), Кук (7), Игудала (5 + 5 подборов), Белл (4), Янг (2), Каспи (2), Луни (0). Шарлотт – Чикаго 111:119 OT (25:31, 27:21, 27:23, 27:31, 5:13) Шарлотт: Ховард (25 + 20 подборов + 6 блок-шотов), Уокер (20 + 5 передач), Уильямс (17 + 9 подборов), Кидд-Гилкрист (15 + 7 подборов), Батюм (9 + 6 подборов + 10 передач) – старт; Грэм (12), Лэмб (4), Монк (3), О'Брайан (2), Картер-Уильямс (2), Бэйкон (2). Чикаго: Маркканен (24 + 12 подборов), Данн (20 + 6 подборов + 10 передач), Лопес (19 + 10 подборов), Холидэй (17 + 8 подборов), Валентайн (7) – старт; Нваба (11 + 6 подборов + 3 блок-шота), Портис (9), Миротич (6), Грант (6), Ципзер (0). Орландо – Денвер 89:103 (25:14, 23:35, 22:32, 19:22) Орландо: симмонс (21), Вучевич (21 + 17 подборов + 4 блок-шота), Гордон (14), Пэйтон (11 + 6 передач), Аффлало (6) – старт; Огастин (6), Бийомбо (4 + 6 подборов), Айванду (2), Спейтс (2), Хезонья (2), Мак (0). Денвер: Бартон (19 + 6 подборов + 5 передач + 4 перехвата), Харри с(12 + 5 подборов), Чендлер (11), Пламли (6), Мюррей (2)- старт; Фарид (20 + 10 подборов), Мудиай (18 + 5 подборов + 5 передач), Базли (12), Лайлс (3 + 5 подборов), Мюррей (2). Индиана – Кливленд 106:102 (32:33, 25:30, 32:23, 17:16) Индиана: Оладипо (33 + 8 подборов + 5 передач), Тернер (15 + 7 подборов + 3 блок-шота), Янг (13 + 8 подборов), Богданович (10), Коллисон (6 + 5 подборов) – старт; Джозеф (12), Сабонис (9 + 9 подборов), Стивенсон (7 + 7 подборов), Уилкинс (1), Лиф (0). Кливленд: Джеймс (29 + 10 подборов + 8 передач), Лав (20 + 7 подборов), Смит (15 + 5 подборов), Кальдерон (9), Краудер (6 + 6 подборов) – старт; Уэйд (9), Грин (7), Корвер (3), Фрай (2), Осман (2 + 5 подборов). Новый Орлеан – Сакраменто 109:116 OT (25:24, 28:23, 29:30, 20:25, 7:14) Новый Орлеан: Казинс (38 + 11 подборов + 8 потерь), Дэвис (18 + 6 подборов), Кларк (15), Холидэй (14 + 5 подборов + 5 передач), Мур (8) – старт; Миллер (7), Каннингем (6), Нельсон (3), Ашик (0). Сакраменто: Рэндолф (35 + 13 подборов), Фокс (14), Хилл (9), Сэмпсон (3), Темпл (2) – старт; Хилд (18 + 7 подборов), Мэйсон (12 + 5 подборов), Богданович (8), Картер (6), Папаяннис (6), Куфос (3 + 7 подборов). Мемфис – Торонто 107:116 (34:25, 28:32, 31:35, 14:24) Мемфис: Эванс (27), М.Газоль (20 + 7 подборов), Харрисон (6 + 7 передач), Грин (4 + 5 подборов), Брукс (2) – старт; Парсонс (15), Маклемор (10), Дэвис (9), Чалмерс (7 + 5 подборов), Эннис (7). Торонто: ДеРозан (26 + 7 подборов + 6 передач), Ибака (21), Лаури (16 + 6 подборов + 8 передач), Валанчунас (8 + 8 подборов), Ануноби (8) – старт; ВанВлит (12), Пауэлл (9), Пелтль (8 + 7 подборов), Сиакам (8), Майлз (0). Милуоки – Даллас 109:102 (22:25, 27:29, 28:24, 32:24) Милуоки: Миддлтон (31), Адетокумбо (27 + 11 подборов), Бледсоу (24), Хенсон (4 + 7 подборов), Пэйтон (0) – старт; Брогдон (14 + 6 передач), Макер (4 + 8 подборов), Вон (3), Лиггинс (2 + 5 подборов). Даллас: Мэттьюз (29), Барнс (18 + 8 подборов), Новицки (11), Клебер (7 + 5 подборов), Феррел (5) – старт; Пауэлл (15 + 5 подборов), Бареа (8 + 6 передач), Харрис (7), Кливленд (2), Межри (0). Сан-Антонио – Бостон 105:102 (26:31, 30:24, 21:27, 28:20) Сан-Антонио: Олдридж (27 + 10 подборов), Гэй (15 + 8 подборов), П.Газоль (14 + 11 подборов), Паркер (11 + 5 подборов), Грин (6) – старт; Джинобили (11), Миллс (8), Бертанс (7), Форбс (6), Пол (0). Бостон: Ирвинг (36), Тейтум (20 + 8 подборов), Браун (15 + 5 подборов), Бэйнс (4), Хорфорд (2 + 9 подборов) – старт; Розир (13), Моррис (5), Смарт (4), Тайс (3), Оджелей (0).

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