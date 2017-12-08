"Финикс" украинца Лэня проиграл "Вашингтону" в очередном матче НБА

В ночь на пятницу в Национальной баскетбольной ассоциации состоялись 4 матча, в одном из которых команда "Финикс Санс" с украинцем Алексеем Лэнем в составе проиграла "Вашингтон Уизардс", сообщает официальный сайт лиги.

Игра завершилась со счетом 99:109.

На счету Лэня в этой игре 7 набранных очков и 8 подборов.

НБА. Регулярный чемпионат.

7 декабря.

Филадельфия – Лейкерс 104:107 (25:32, 24:25, 21:22, 34:28)

Филадельфия: Эмбиид (33 + 7 подборов + 6 передач + 5 блок-шоты), Ковингтон (19 + 6 подборов + 4 блок-шотов), Редик (15), Симмонс (12 + 13 подборов + 15 передач), Бэйлесс (12) – старт; Холмс (13 + 6 подборов), Джонсон (0), Макконнелл (0), Луваву-Кабарро (0).

Лейкерс: Ингрэм (21 + 7 подборов + 6 передач), Кондуэлл-Поуп (13), Нэнс (11 + 7 подборов), Лопес (11 + 5 подборов), Болл (10 + 8 подборов + 8 передач + 4 блок-шоты) – старт; Рэндл (16), Кларксон (16), Харт (4), Кузма (3), Богут (2), Брюэр (0).

Финикс – Вашингтон 99:109 (28:26, 24:31, 32:28, 15:24)

Финикс: Уорен (23 + 8 подборов), Монро (15 + 7 подборов + 5 передач), Юлис (13 + 6 передач + 5 потерь), Крисс (11), Джексон (10) – старт; Дэниэлс (10), Лэнь (7 + 8 подборов), Дадли (6 + 5 передач), Джеймс (4), Бендер (0).

Вашингтон: Бил (34), Моррис (21 + 6 подборов), Фрэйзер (7), Гортат (4 + 8 подборов), Портер (4) – старт; Убре (12 + 7 подборов), Маинми (10 + 8 подборов), Скотт (8), Микс (7), Саторански (2 + 5 передач).

Бруклин – Оклахома-Сити 100:95 (20:33, 29:25, 25:21, 26:16)

Бруклин: Джефферсон (17), Крэбб (15 + 6 подборов), Зеллер (11 + 8 подборов), Кэрролл (7 + 9 подборов), Динуидди (5 + 7 передач) – старт; ЛеВерт (21 + 5 подборов + 10 передач), Эйси (11), Харрис (7 + 5 подборов), Аллен (4), Мозгов (2).

Оклахома-Сити: Уэстбрук (31 + 8 подборов + 6 передач), Адамс (12 + 14 подборов), Энтони (11 + 11 подборов), Роберсон (7 + подборов), Абринес (5) – старт; Фелтон (9), Синглер (9), Паттерсон (7), Фергюсон (2), Коллисон (2).

Юта – Хьюстон 101:112 (20:25, 26:26, 20:37, 35:24)

Юта: Митчелл (26), Инглс (11), Рубио (11), Гобер (6 + 9 подборов + 5 потерь), Фэйворс (5 + 5 подборов) – старт; Беркс (17), Сефолоша (14 + 5 подборов), Нето (5), Жеребко (3), О'Нил (3).

Хьюстон: Харден (29 + 5 подборов), Андерсон (23 + 6 подборов), Пол (18 + 9 подборов + 13 передач), Ариза (10), Капела (7 + 8 подборов) – старт; Гордон (10), Мба а Муте (8), Такер (7 + 5 подборов + 5 потерь), Блэк (0).