"Кливленд" одержал 13-ю победу подряд, "Индиана" обыграла "Чикаго"

Накануне состоялись очередные матчи регулярного чемпионата НБА, сообщает официальный сайт лиги. "Орландо" переиграл дома соперников из "Атланты". Встреча завершилась в овертайме со счетом 110:106, а лучшим ее игроком стал атакующий защитник "Орландо Мэджик" Эван Фурнье, набравший 27 очков.

"Индиана" одолела "Чикаго" с разницей всего два очка. "Буллз" веренно выиграли первую половину встречи, но затем инициативу перехватили хозяева, и решающий вклад в их победу внес Виктор Оладипо (27 очков).

Орландо – Атланта 110:106 OT (31:23, 13:29, 30:27, 22:17, 14:10)

Орландо: Фурнье (27), Гордон (24 + 15 подборов), Вучевич (22 + 16 подборов + 4 блок-шота), Симмонс (15 + 6 подборов), Пэйтон (6 + 6 передач) – старт; Огастин (9), Аффлало (4), Бийомбо (3), Мак (0), Айванду (0), Спейтс (0)

Чикаго: Шредер (26 + 7 передач), Принс (19 + 6 подборов), Ильясова (9 + 7 подборов), Пламли (8), Бэйзмор (4 + 6 подборов + 7 передач + 5 потерь) – старт; Кавано (13 + 6 подборов), Белинелли (12 + 7 подборов), Бембри (8 + 6 потерь), Тэйлор (4), Бэббит (3).

Индиана – Чикаго 98:96 (20:30, 19:25, 30:28, 29:13)

Индиана: Оладипо (27 + 8 подборов + 5 потерь), Богданович (17), Коллисон (14), Тернер (11 + 7 подборов + 6 передач + 4 блок-шота), Таддеус Янг (10 + 9 подборов) – старт; Джозеф (7), Сабонис (6), Стивенсон (6), Лиф (0), Джо Янг (0).

Чикаго: Данн (18 + 6 подборов + 6 передач), Лопес (16), Валентайн (15 + 8 подборов), Маркканен (11 + 6 подборов), Холидэй (7) – старт; Портис (12 + 7 подборов), Нваба (11), Ципзер (6), Грант (0).

Кливленд – Сакраменто 101:95 (19:22, 29:35, 25:21, 28:17)

Кливленд: Джеймс (32 + 11 подборов + 9 передачи + 7 потерь), Лав (18 + 13 подборов), Смит (6), Краудер (4), Кальдерон (0) – старт; Грин (17), Корвер (15), Фрай (5), Уэйд (4 + 6 передач), Осман (0).

Сакраменто: Рэндолф (18 + 10 подборов + 6 передач), Хилл (10), Сэмпсон (6 + 16 подборов), Фокс (6), Темпл (5) – старт; Хилд (17), Мэйсон (15), Куфос (8), Богданович (5), Картер (5).

Бостон – Даллас 97:90 (24:26, 23:31, 23:16, 27:17)

Бостон: Ирвинг (23), Тейтум (17 + 10 подборов), Хорфорд (17 + 8 подборов + 8 передач), Бэйнс (2), Смарт (2) – старт; Розир (12 + 9 подборов), Ларкин (11), Тайс (7 + 11 подборов), Ябуселе (3), Надер (3), Оджелей (0).

Даллас: Барнс (19 + 7 подборов), Новицки (16 + 6 подборов), Клебер (13 + 5 блок-шотов), Смит (12 + 6 подборов), Мэттьюз (7) – старт; Бареа (9 + 6 передач), Феррел (8 + 7 подборов), Харрис (4), Пауэлл (2), Кливленд (0), Межри (0).

Нью-Йорк – Мемфис 99:88 (23:32, 26:17, 27:18, 23:21)

Нью-Йорк: Ли (24), Порзингис (18), Кантер (12 + 12 подборов), Джек (10 + 6 подборов + 10 передач), Томас (8) – старт; Бизли (14), Ниликина (8), Макдермотт (5), Дотсон (0), О'Куинн (0).

Мемфис: Газоль (17 + 8 подборов), Эванс (15), Грин (6), Маклемор (2), Брукс (0) – старт; Чалмерс (14), Парсонс (13), Мартин (9), Эннис (7), Харрисон (5), Дэвис (0).

Шарлотт – Голден Стэйт 87:101 (18:26, 20:27, 30:26, 19:22)

Шарлотт: Уокер (24 + 6 подборов), Батюм (15), Ховард (14 + 7 подборов), Уильямс (7), Кидд-Гилкрист (6) – старт; Лэмб (6 + 6 подборов), Зеллер (6 + 8 подборов), Грэм (5), Картер-Уильямс (4), Камински (0), Бэйкон (0), Монк (0), О'Брайан (0).

Голден Стэйт: Дюрант (35 + 11 подборов + 10 передач), Томпсон (22), Кук (8), Белл (0), Пачулия (0) – старт; Янг (10), Игудала (8 + 8 подборов), Уэст (6), Макги (4), Ливингстон (4), Каспи (2), Луни (2).

Милуоки – Детройт 104:100 (30:27, 30:24, 16:25, 28:24)

Милуоки: Адетокумбо (25 + 10 подборов + 5 потерь), Бледсоу (22), Миддлтон (21 + 6 передач), Хенсон (10 + 6 подборов), Снелл (3) – старт; Вон (11), Брогдон (10), Лиггинс (2), Макер (0).

Детройт: Драммонд (27 + 20 подборов + 6 передач), Харрис (21), Брэдли (20), Джексон (14), Джонсон (2) – старт; Кеннард (6), Смит (4), Морлэнд (3), Толливер (3).

Новый Орлеан – Денвер 123:114 (33:33, 34:33, 30:25, 26:23)

Новый Орлеан: Казинс (40 + 22 подбора + 4 блок-шота + 6 потерь), Холидэй (27 + 7 передач), Мур (14), Рондо (11 + 6 подборов + 7 передач), Каннингем (7 + 6 подборов) – старт; Миллер (9), Аллен (8), Нельсон (5), Ашик (2).

Денвер: Харрис (24), Бартон (15 + 7 подборов), Мюррей (15), Чендлер (8), Фарид (6) – старт; Мудиай (17), Лайлс (10 + 11 подборов), Пламли (8), Бизли (8), Эрнангомес (3).

Сан-Антонио – Майами 117:105 (27:35, 30:23, 29:24, 31:23)

Сан-Антонио: Олдридж (18), Гэй (16 + 7 подборов), Газоль (12), Грин (12), Паркер (10 + 9 передач) – старт; Форбс (17), Миллс (13 + 6 передач), Джинобили (10), Бертанс (7), Пол (2), Мюррей (0).

Майами: Уэйтерс (22), Ричардсон (19), Джонсон (9 + 6 передач), Драгич (8 + 6 передач), Олиник (5 + 8 подборов) – старт; Джонсон (25), Эллингтон (6), Адебайо (6), Уинслоу (5).

Клипперс – Миннесота 107:113 (22:29, 27:33, 31:26, 27:25)

Клипперс: Риверс (23), Джордан (18 + 21 подбор), Джонсон (9), Галлинари (7), Си Джей Уильямс (3) – старт; Лу Уильямс (23 + 8 передач), Харрелл (8), Уилсон (5), Эванс (5), Торнвелл (4), Деккер (2)

Миннесота: Таунс (21 + 12 подборов + 4 блок-шота), Батлер (19 + 8 подборов + 8 передач), Тиг (19 + 7 передач), Уиггинс (16), Гибсон (16 + 14 подборов) – старт; Кроуфорд (11), Дженг (8), Джонс (3).