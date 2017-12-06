Бродский переизбран на посту президента Федерации баскетбола Украины

В Киеве состоялась внеочередная Конференция Федерации баскетбола Украины, в рамках которой Михаил Бродский был переизбран на посту президента.

Как сообщает официальный сайт ФБУ, установочные сборы Общественной организации «Федерация баскетбола Украины» стали вторым и заключительным этапом в процессе реорганизации Федерации.

В конференции приняли участие 28 делегатов от всех коллективных членов ФБУ, которые единогласно переизбрали действующего главу на новый срок, а также Владимира Драбиковского, который продолжит занимать должность генерального секретаря организации.

В своем выступлении Бродский, который до этого возглавлял Федерацию 2,5 года, отметил, что финансирование государством продолжает расти.

«Я даже не заметил, как пролетели эти 2,5 года. К сожалению, в украинском баскетболе мало что сделано за время независимости, мы стараемся наверстать упущенное.

В целом я доволен, точнее в большинстве вопросов я доволен, но очень хочется делать все быстрее, повышать темпы и улучшаться. Я благодарен всем вам за доверие. Сегодня 100% явка делегатов - это также знаковый показатель», - отметил Михаил Бродский.

По результатам учредительного собрания будет сформирован пакет необходимых документов, которые будут предоставлены в государственные органы с целью регистрации нового юридического лица - Общественного союза «Федерация баскетбола Украины».