"Финикс" украинца Лэня проиграл "Торонто" в очередном матче регулярного чемпионата НБА

В ночь на среду в Национальной баскетбольной ассоциации состоялись три матча, в одном из которых "Финикс Санс" с украинцем Алексеем Лэнем в составе проиграл "Торонто Рэпторс", сообщает официальный сайт лиги.

Матч в Торонто завершился со счетом 126:113.

На счету Лэня 14 очков и 7 подборов.

НБА. Регулярный чемпионат.

5 декабря.

Торонто – Финикс 126:113 (36:23, 19:23, 42:33, 29:34)

Торонто: ДеРозан (20 + 7 подборов + 8 передач), Лаури (20 + 6 подборов + 10 передач), Ибака (19 + 6 подборов), Ануноби (16), Валанчюнас (4 + 8 подборов) – старт; Майлз (15), Пелтль (13 + 5 подборов), ВанВлит (13 + 6 передач), Пауэлл (4), Сиакам (2 + 6 подборов), Браун (0), Макканни (0).

Финикс: Букер (19 + 5 подборов + 8 передач), Уоррен (11), Монро (11 + 10 подборов), Юлис (5), Крисс (5) – старт; Лэнь (14 + 7 подборов), Джексон (13), Дэниэлс (13), Дэдли (12 + 5 подборов), Джеймс (10), Бендер (0).

Оклахома-Сити – Юта 100:94 (19:28, 20:19, 29:33, 32:14)

Оклахома: Уэстбрук (34 + 13 подборов + 14 передач + 7 потерь), Джордж (21 + 6 потерь), Адамс (20 + 9 подборов), Энтони (14 + 8 подборов), Робертсон (4) – старт; Грант (3), Абринес (2), Паттерсон (2 + 5 подборов), Фелтон (0).

Юта: Митчелл (31 + 5 перехватов + 5 потерь), Инглс (16), Фэйворс (9 + 6 подборов), Рубио (7), Гобер (5 6 подборов) – старт; Беркс (11 + 5 передач), Сефелоша (11 + 8 подборов), Жеребко (4), О'Нил (0), Юдо (0).

Портленд – Вашингтон 92:106 (22:24, 15:27, 29:28, 26:27)

Портленд: Лиллард (30 + 8 подборов + 9 передач), Амину (17 + 6 подборов), Нуркич (15 + 9 подборов + 3 блок-шота), Макколлум (14 + 6 подборов), Харклесс (3) – старт; Тернер (3), Коннотон (3), Нарьер (3), Вонле (2 + 6 подборов), Ленард (2), Дэвис (0), Коллинз (0).

Вашингтон: Бил (51), Моррис (8), Фрэйзер (7), Гортат (4 + 7 подборов + 7 передач), Портер (2 + 10 подборов) – старт; Убре (14 + 5 перехватов), Скотт (10 + 7 подборов), Саторански (7), Маинми (2), Микс (1).