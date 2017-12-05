"Финикс" украинца Леня обыграл "Филадельфию" в НБА

"Юта" разгромила "Вашингтон".

Накануне состоялись очередные матчи Национальной баскетбольной ассоциации. "Финикс", за который выступает украинкий центровой Алексей Лень, обыграл в гостях "Филадельфию". "Юта" не оставила на своем паркете шансов "Вашингтону" - 116:69. Шарлотт – Орландо 104:94 (26:23, 28:22, 21:29, 29:20) Шарлотт: Уокер (29 + 7 передач), Ховард (12 + 9 подборов + 5 потерь), Кидд-Гилкрист (11 + 8 подборов), Батюм (11 + 11 подборов + 5 передач), Уильямс (7 + 5 подборов) – старт; Камински (14 + 9 подборов), Лэмб (12), Зеллер (6), Картер-Уильямс (2),Бэйкон (0). Орландо: Фурнье (18), Симмонс (15 + 6 подборов), Гордон (14 + 6 подборов), Пэйтон (11 + 7 передач), Вучевич (10 + 8 подборов + 5 передач) – старт; Огастин (13 + 5 подборов), Аффлало (6), Бийомбо (4), Спейтс (3), Хезонья (0), Айванду (0). Филадельфия – Финикс 101:115 (28:28, 19:32, 32:29, 22:26) Филадельфия: Редик (25), Эмбиид (22 + 12 подборов + 4 блок-шота), Симмонс (20 + 8 подборов + 7 передач + 6 перехватов) – старт; Луваву-Кабарро (8), Бэйлесс (6 + 5 подборов), Джонсон (0), Стаускас (0). Финикс: Букер (48 + 8 подборов), Уоррен (25 + 8 подборов), Юлис (12 + 12 передач), Чендлер (7 + 12 подборов), Крисс (3 + 6 подборов) – старт; Джексон (7), Лень (7 + 3 подбора; 11:26 мин.), Бендер (3 + 4 блок-шота), Дэниэлс (3), Джеймс (2). Индиана – Нью-Йорк 115:97 (31:19, 35:21, 29:25, 20:32) Индиана: Т. Янг (20 + 6 подборов), Богданович (19), Оладипо (16 + 5 подборов), Тернер (12 + 5 подборов), Коллинсон (10 + 10 передач) – старт; Дхозеф (12), Сабонис (12 + 12 подборов), Стивенсон (9), Джо Янг (5), Лиф (0 + 5 подборов), Уилкинс (0). Нью-Йорк: Бизли (13 + 5 потерь), Дотсон (9 + 7 подборов), Ли (8), Кантер (7 + 6 подборов), Джек (2 + 5 передач) – старт; Эрнангомес (14 + 10 подборов), Макдермотт (12), Бэйкер (9), Ниликина (7), Сешнс (5), О'Куинн (4 + 6 подборов), Томас (4), Ноа (3). Бостон – Милуоки 111:100 (34:26, 28:23, 26:32, 23:19) Бостон: Ирвинг (32), Хорфорд (20 + 9 подборов + 8 передач), Тейтум (17 + 6 подборов), Бэйнс (10), Браун (8 + 7 подборов) – старт, Смарт (8 + 7 передач), Розир (7), Тайс (6), Моррис (3 + 6 подборов), Оджелей (0). Милуоки: Адетокумбо (40 + 9 подборов), Миддлтон (19 + 8 подборов + 5 передач), Бледсоу (18), Снелл (11), Хенсон (0) – старт; Брогдон (10), Терри (2), Макер (0), Лиггинс (0). Атланта – Бруклин 90:110 (32:33, 22:20, 15:31, 21:26) Атланта: Шредер (19 + 5 подборов), Бэйзмор (13 + 5 подборов + 5 потерь), Принс (6 + 6 подборов), Ильясова (5), Пламли (1 + 7 подборов) – старт; Бембри (13), Тэйлор (9), Белинелли (8), Дилэйни (6), Бэббит (3), Дорси (3). Бруклин: Холлис-Джефферсон (16 + 10 подборов), Кэрролл (13 + 8 подборов), Динуидди (13 + 5 подборов + 6 передач), Крэбб (8), Зеллер (7 + 9 подборов) – старт; ЛеВерт (17 + 6 передач), Аллен (11), Харрис (11), Букер (9 + 8 подборов + 6 передач), Эйси (5), Килпатрик (0). Чикаго – Кливленд 91:113 (22:29, 23:32, 26:25, 20:27) Чикаго: Данн (15 + 6 подборов + 5 передач), Лопес (14 + 5 подборов), Холидэй (14 + 6 подборов), Маркканен (13 + 7 подборов), Валентайн (7) – старт; Портис (10 + 9 подборов), Грант (6), Фелисио (6), Фелдер (4), Нваба (2), Ципзер (0), Пондекстер (0). Кливленд: Лав (24 + 13 подборов), Джеймс (13 + 7 подборов + 6 передач), Краудер (9), Кальдерон (5), Смит (3 + 5 передач) – старт; Уэйд (24 + 6 подборов), Грин (14 + 8 подборов), Корвер (7), Фрай (2), Жижич (2), Осман (0). Мемфис – Миннесота 95:92 (29:26, 27:27, 20:22, 19:17) Мемфис: Газоль (21 + 7 подборов + 5 передач), Эванс (16 + 5 подборов + 9 передач), Грин (14 + 9 подборов), Брукс (9), Маклемор (2 + 5 подборов) – старт; Эннис (13), Харрисон (8), Дэвис (6), Мартин (4), Чалмерс (2). Миннесота: Батлер (30 + 5 передач + 4 перехвата), Гибсон (14 + 5 подборов), Уиггинс (12 + 5 подборов), Тиг (12), Таунс (7 + 11 подборов) – старт; Дженг (10 + 7 подборов), Кроуфорд (5), Джонс (2). Новый Орлеан – Голден Стэйт 115:125 (33:26, 36:23, 22:39, 24:37) Новый Орлеан: Холлидэй (34 + 6 подборов), Мур (27 + 6 подборов + 5 потерь), Казинс (19 + 11 подборов + 7 передач + 5 перехватов + 3 блок-шота + 7 потерь), Каннингем (11 + 9 подборов), Рондо (10 + 5 подборов + 11 передач) – старт; Миллер (9), Нельсон (2), Ашик (2 + 5 подборов), Аллен (1), Диалло (0), Кларк (0). Голден Стэйт: Карри (31 + 5 подборов + 11 передач), Томпсон (22), Дюрант (19 + 7 подборов + 5 передач + 7 потерь), Грин (19 + 9 подборов + 7 передач + 4 перехвата), Макги (8) – старт; Уэст (9), Янг (6), Белл (4), Игудала (4 + 7 передач), Маккоу (3), Каспи (0), Луни (0). Сан-Антонио – Детройт 96:93 (28:29, 22:24, 19:20, 27:20) Сан-Антонио: Олдридж (17 + 10 подборов), Газоль (15 + 10 подборов), Гэй (12 + 10 подборов), Грин (11 + 6 подборов), Паркер (7) – старт; Джинобили (12), Миллс (11), Бертанс (11), Форбс (0), Пол (0), Мюррей (0). Детройт: Джексон (27), Харрис (15 + 5 подборов), Драммонд (11 + 15 подборов), Толливер (5), Брэдли (3) – старт; Джонсон (14 + 10 подборов), Смит (11), Кеннард (3), Морлэнд (2), Гэллоуэй (2), Элленсон (0). Даллас – Денвер 122:105 (39:23, 25:24, 29:35, 29:23) Даллас: Барнс (22 + 10 подборов), Смит (20 + 5 подборов), Мэттьюз (15), Новицки (9 + 6 подборов), Клебер (2 + 5 подборов) – старт; Феррел (16), Харрис (14), Пауэлл (11 + 7 подборов), Бареа (7 + 9 передач), Межри (6). Денвер: Мюррей (22), Харрис (21), Фарид (13 + 11 подборов), Чендлер (4 + 7 подборов), Пламли (3 + 7 подборов) – старт; Бартон (23 + 8 подборов + 6 передач), Лайлс (7 + 6 подборов), Мудиай (5), Эрнангомес (5), Бизли (2), Джефферсон (0). Юта – Вашингтон 116:69 (29:15, 35:15, 24:22, 28:17) Юта: Митчелл (21), Инглс (11), Фэйворс (9 + 8 подборов, Гобер (4 + 10 подборов), Рубио (4 + 5 подборов) – старт; Беркс (27 + 5 подборов), О'Нил (11 + 7 подборов + 6 передач), Сефолоша (9), Нето (8 + 5 передач), Жеребко (6 + 5 подборов), Юдо (6). Вашингтон: Портер (14 + 6 подборов), Моррис (11), Бил (11), Фрэйзер (5), Гортат (0 + 7 подборов + 4 перехвата) – старт; Убре (11), Саторански (8), Микс (4), Маккаллоу (3 + 5 подборов), Маинми (2), Скотт (0), Смит (0).

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