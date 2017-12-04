"Орландо" обыграл "Нью-Йорк", "Миннесота" вырвала победу у "Клипперс" в НБА

Сегодня состоялись очередные матчи регулярного чемпионата НБА.

«Орландо Мэджик» победил «Нью-Йорк Никс». Встреча состоялась на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке и завершилась со счётом 105:100 в пользу гостей. Самым результативным игроком в составе победителей стал Никола Вучевич, оформивший дабл-дабл из 34 очков и 12 подборов. Ещё 20 очков набрал Эван Фурнье.

В еще одном матче «Миннесота Тимбервулвз» вырвала победу дома у «Лос-Анджелес Клипперс» - 112:106. Самым результативным игроком в составе победителей стал Джимми Батлер, набравший 33 очка. У «Клипперс» 30 очков на счету Остина Риверса.

Нью-Йорк – Орландо 100:105 (25:36, 26:18, 25:24, 24:27)

Нью-Йорк: Бизли (21 + 5 потерь), Ли (19 + 5 подборов), Кантер (18 + 16 подборов), Джек (9 + 7 передач), Дотсон (2) – старт; Томас (11 + 5 подборов), Ниликина (9), О'Куинн (7), Макдермотт (4 + 5 подборов), Бэйкер (0), Сешнс (0).

Орландо: Вучевич (34 + 12 подборов), Фурнье (20), Симмонс (16 + 7 подборов), Пэйтон (15 + 6 подборов + 5 передач), Гордон (10) – старт; Аффлало (4), Огастин (3), Бийомбо (2 + 5 подборов), Спейтс (1).

Майами – Голден Стэйт 95:123 (36:33, 24:29, 17:37, 18:24)

Майами: Драгич (20), Ричардсон (12), Адебайо (9), Уинслоу (7), Уэйтерс (4) – старт; Олиник (14 + 7 подборов + 5 передач), Джонсон (13), Эллингтон (9), Джонсон (5 + 5 подборов), Мики (2).

Голден Стэйт: Карри (30), Дюрант (24 + 7 передач), Томпсон (19 + 5 подборов), Пачулия (8), Грин (4 + 7 подборов + 9 передач) – старт; Каспи (10 + 5 подборов), Уэст (8 + 5 подборов), Янг (8), Белл (4), Луни (4), Маккоу (2), Макги (2), Ливингстон (0).

Миннесота – Клипперс 112:106 (31:27, 29:28, 18:21, 34:30)

Миннесота: Батлер (33 + 8 подборов), Гибсон (20 + 11 подборов), Таунс (15 + 12 подборов), Уиггинс (12), Тиг (9 + 10 передач) – старт; Кроуфорд (12), Дженг (6 + 5 подборов), Джонс (5).

Клипперс: Риверс (30 + 5 подборов + 5 передач), Джордан (17 + 12 подборов), Уилсон (9), Си Джей Уильямс (5), Джонсон (2) – старт; Лу Уильямс (23 + 5 подборов + 10 передач), Харрелл (10), Деккер (6), Эванс (4), Торнвелл (0), Рид (0).

Оклахома-Сити – Сан-Антонио 90:87 (25:18, 29:25, 22:30, 14:14)

Оклахома: Уэстбрук (22 + 10 подборов + 10 передач + 7 потерь), Адамс (19 + 10 подборов), Энтони (9 + 6 подборов), Джордж (8 + 8 подборов), Роберсон (8) – старт; Грант (9 + 6 подборов), Фелтон (8), Абринес (5), Хьюстис (2), Паттерсон (0).

Сан-Антонио: Мюррей (17 + 11 подборов + 5 передач + 5 потерь), Пол (8 + 6 подборов), Грин (6), П.Газоль (5), Андерсон (5) – старт; Бертанс (16), Ловернь (12 + 6 подборов), Миллс (9), Форбс (5), Уайт (4).

Лейкерс – Хьюстон 95:118 (27:27, 19:34, 27:24, 22:33)

Лейкерс: Ингрэм (18 + 9 подборов + 5 передач), Колдуэлл-Поуп (16), Нэнс (15 + 8 подборов), Лопес (10 + 5 подборов), Болл (2) – старт; Кузма (22 + 12 подборов), Рэндл (5 + 5 подборов), Кларксон (5), Эннис (2), Брюэр (0), Харт (0), Зубац (0).

Хьюстон: Харден (36 + 9 передач), Пол (21 + 6 передач + 5 потерь), Капела (8 + 13 подборов), Ариза (4 + 6 подборов), Андерсон (3) – старт; Гордон (22), Нене (9), Такер (8 + 7 подборов), Мба а Муте (3), Браун (2), Блэк (2), Уэбер (0), Джексон (0).