"Днепр" уверенно переиграл "Будивельник" в центральном матче Суперлиги по баскетболу

Сегодня состоялись два поединка в рамках украинской баскетбольной Суперлиги. В центральной игре тура "Днепр" одержал домашнюю победу над "Будивельником" и закрепился в статусе лидера турнирной таблицы.

Кроме того, "Политехник" на родном паркете не совладал с "Черкасскими Мавпами", сообщает официальный сайт соревнований.

Днепр – Будивельник 82:59 (24:23, 19:17, 24:8, 15:11)

Днепр: Глебов (22 + 6 подборов + 6 передач), Тимофеенко (18), Ревзин (10 + 5 подборов), Мишула (8 + 5 передач + 4 потери), Вильховецкий (0 + 3 передачи) – старт; Шундель (9 + 4 передачи), Санон (8), Шевченко (7 + 7 подборов), Закурдаев (0), Мироненко (0).

Будивельник: Дугат (22), Отверченко (13 + 5 подборов + 5 передач), Анисимов (6), Мисяць (5), Крутоус (4 + 9 подборов + 3 перехвата) – старт; Зотов (7 + 4 потери), Сандул (2 + 5 подборов), Дроздов (0), Бристол (0).

Политехник — Черкасские Мавпы 83:92 (20:27, 19:19, 27:26, 17:20)

Политехник: Йованович (11), Козлов (15 + 10 передач), Тарасенко (9), Рочняк (9), Вуйович (23 + 5 подборов) — старт; Барнс (9 + 7 подборов + 6 потерь), Остоджич (3), Рудаков (2), Кузнецов (2).

Черкасские Мавпы: Бояркин (8 + 5 передач), Кольченко (11 + 5 передач), Конев (8 + 4 перехвата), Липовцев (5), Джефферсон (23 + 8 подборов) — старт; Кобец (21 + 4 передачи), Ткаченко (4), Джурич (4), Дэвис (4), Беллфилд (4 + 5 передач).