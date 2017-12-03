"Кливленд" обыграл "Мемфис", "Бостон" был сильнее "Финикса" в чемпионате НБА

Накануне ночью состоялись матчи регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации. Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

"Бостон" в родных стенах обыграл "Финикс", который сыграл без украинца Алексея Леня. Девин Букер из "Финикс Санз" стал лучшим игроком матча, набрав 38 очков, но это не помогло "Солнечным" победить.

Бостон – Финикс 116:111 (31:22, 29:32, 29:25, 27:32)

Бостон: Ирвинг (19 + 5 передач), Браун (17), Тейтум (15 + 6 подборов), Хорфорд (14 + 5 подборов + 11 передач), Бэйнс (6) – старт; Моррис (17 + 8 подборов), Смарт (13 + 7 передач), Тайс (6), Оджелей (6), Розир (3).

Финикс: Букер (38 + 5 передач), Уоррен (19 + 5 подборов + 4 перехвата), Чендлер (14 + 18 подборов), Юлис (6), Крисс (2) – старт; Джеймс (8 + 5 передач), Джексон (7), Монро (6 + 8 подборов), Бендер (6), Дэниэлс (3), Дадли (2).

Даллас – Клипперс 108:82 (24:17, 35:21, 27:28, 22:16)

Даллас: Новицки (16), Смит (12 + 5 подборов), Мэттьюз (10), Барнс (8 + 10 подборов), Клебер (3 + 8 подборов) – старт; Бареа (21 + 10 передач), Харрис (15), Феррел (8), Пауэлл (8 + 8 подборов), Кливленд (3), Межри (2), Уити (2).

Клипперс: Лу Уильямс (18 + 6 передач), Джордан (14 + 17 подборов), Риверс (9), Уэсли Джонсон (7), Харрелл (6 + 6 подборов) – старт; Торнвелл (9), Уилсон (8), Си Джей Уильямс (6), Эванс (5), Деккер (0), Рид (0), Брайс Джонсон (0).

Бруклин – Атланта 102:114 (22:25, 23:29, 30:27, 27:33)

Бруклин: Динуидди (15 + 6 подборов + 9 передач), Крэбб (12), Кэрролл (9 + 10 подборов), Зеллер (9 + 5 подборов), Букер (0) – старт; Харрис (13), Аллен (12 + 6 подборов), Килпатрик (12), Холлис-Джефферсон (9), ЛеВерт (6), Эйси (3), Уайтхэд (2).

Атланта: Шредер (24 + 6 передач), Принс (11 + 6 подборов), Ильясова (9 + 11 подборов), Бэйзмор (8), Пламли (6 + 7 подборов) – старт; Бэббит (20), Бембри (12 + 5 подборов), Тэйлор (11), Белинелли (9), Кавано (4 + 5 подборов).

Филадельфия – Детройт 108:103 (32:25, 31:22, 17:33, 28:23)

Филадельфия: Эмбиид (25 + 10 подборов + 6 потерь), Ковингтон (25 + 8 подборов), Редик (18 + 7 передач), Шарич (17 + 7 подборов), Симмонс (5 + 10 подборов + 6 передач) – старт; Бэйлесс (9), Джонсон (6 + 6 подборов + 6 передач), Луваву-Кабарро (3), Стаускас (0).

Детройт: Харрис (27 + 7 подборов), Джексон (25), Драммонд (14 + 11 подборов + 6 передач + 5 перехватов), Джонсон (9), Брэдли (6) – старт; Кеннард (9), Гэллоуэй (6), Марьянович (6), Морлэнд (1), Смит (0), Толливер (0).

Кливленд – Мемфис 116:111 (28:32, 38:20, 27:30, 23:29)

Кливленд: ЛеБрон Джеймс (34 + 12 передач + 5 потерь), Лав (20 + 11 подборов), Смит (17 + 5 подборов), Краудер (5), Кальдерон (0) – старт; Уэйд (16), Грин (9), Корвер (9), Фрай (6), Осман (0).

Мемфис: Эванс (31 + 7 подборов + 12 передач), М. Газоль (27 + 6 подборов), Грин (16 + 7 подборов), Брукс (9 + 5 подборов), Маклемор (5 + 5 передач) – старт; Харрисон (12), Мартин (7), Чалмерс (4), Эннис (0).

Милуоки – Сакраменто 109:104 (33:25, 30:27, 25:24, 21:28)

Милуоки: Адетокумбо (33 + 13 подборов + 5 передач), Миддлтон (25), Бледсоу (19), Хенсон (8 + 8 подборов), Снелл (5) – старт; Брогдон (13 + 5 передач), Макер (4), Терри (2), Лиггинс (0).

Сакраменто: Фокс (14 + 6 подборов), Темпл (12), Хилл (6), Коули-Стайн (3), Куфос (0) – старт; Рэндолф (22 + 7 подборов), Хилд (19 + 6 подборов), Мэйсон (13), Богданович (9), Сэмпсон (4), Лабиссьер (2), Картер (0).

Денвер – Лейкерс 115:100 (34:29, 21:30, 23:21, 37:20)

Денвер: Мюррей (28), Фарид (13 + 9 подборов), Харрис (13 + 6 передач), Пламли (12 + 6 подборов + 6 передач), Эрнангомес (5) – старт; Лайлс (18), Бартон (16 + 6 подборов + 5 потерь), Мудиай (8), Джефферсон (2), Артур (0).

Лейкерс: Ингрэм (20 + 5 потерь), Лопес (15 + 5 подборов), Болл (9 + 9 подборов + 5 передач + 5 потерь), Ненс (4 + 6 подборов), Колдуэлл-Поуп (3 + 6 подборов) – старт; Рэндл (15 + 6 подборов), Кузма (13 + 10 подборов), Кларксон (12), Харт (9), Брюэр (0).

Портленд – Новый Орлеан 116:123 (33:26, 24:34, 25:38, 34:25)

Портленд: Лиллард (29 + 5 подборов + 8 передач), Макколлум (17), Нуркич (8), Коннотон (8), Вонле (5 + 7 подборов) – старт; Ленард (17), Напьер (15 + 7 подборов), Амину (7 + 5 подборов), Дэвис (6), Тернер (4), Харклесс (0).

Новый Орлеан: Казинс (38 + 8 подборов), Мур (19), Холидэй (17 + 5 подборов + 7 передач), Рондо (12 + 6 подборов + 10 передач), Каннингем (8 + 12 подборов) – старт; Миллер (10), Аллен (9), Нельсон (7 + 5 подборов), Кларк (2), Ашик (1 + 7 подборов).