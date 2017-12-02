"Химик" на выезде победил "Запорожье-ZOG", "Николаев" разгромил одесскую "БИПА" в матчах баскетбольной Суперлиги

В субботу состоялись два матча чемпионата Украины по баскетболу среди команд Суперлиги, в которых победы одержали южненский "Химик" и "Николаев" сообщает официальный сайт соревнований.

"Химик" на выезде победил "Запорожье-ZOG" с преимуществом "+20". В свою очередь, "Николаев" разгромил одесский "БИПу" в домашьному матче с преимуществом в 32 очка.

Суперлига. Регулярный чемпионат.

2 декабря.

Запорожье-ZOG - Химик 58:78 (15:24 16:12, 10:15 17:27)

Запорожье-ZOG: Ткачук 5 + 10 передач - 4 потери, Щепкин 21 + 7 подборов, Овдеєнко 5, Никитин 4 + 7 подборов, Буц 4 - старт; Анисимов 14 + 6 подборов + 3 блок-шота, Кожемякин 3, Ворник 2 + 5 подборов

Химик: Колтер 12 + 6 передач, Марченко 13, Еріенс 2, Павлов 13, Петров 15 + 14 подборов - старт; Рябчук 9 + 6 подборов + 5 передач + 3 перехвата, Антипов 6, Мальчевский 5, Сидоров 3

Николаев - БИПА 83:51 (22:15, 28:12, 19:13, 14:11)

Николаев: Тонченко 10 + 7 передач, Шостуха 9 + 5 подборов, Носков 14 + 5 подборов + 4 перехвата - 4 потери, Онуфриев 11, Кушниров 4 - старт; Аникиенко 6 + 9 подборов + 2 блок-шота, Давидюк (13 + 5 подборов, Мусиенко 5, Д. Бобров 2, Попов 9 + 4 передачи

БИПА: Артамонов 4 + 7 передач, Луценко 7, Беликов 10 + 5 подборов - 4 потери, Кривцов 5 + 3 блок-шота, Тищенко 7 - старт; Алферов 2, Ходов 3, Тихонов 7 подборов, Воевода 7, Волчанов 2, Балабан 2, Ефіанайі 2