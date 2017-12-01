"Будивельник" и "Днепр" выиграли очередные матчи баскетбольной Суперлиги

В пятницу состоялись два матча чемпионата Украины по баскетболу среди команд Суперлиги, в которых очередные победы одержали киевский "Будивельник" и "Днепр", сообщает официальный сайт соревнований.

Харьковский "Политехник" в родных стенах не сумел навязать борьбу действующему чемпиону страны из Киева. В свою очередь, "Днепр" разгромно победил в домашнем матче "Черкасские Мавпы".

Суперлига. Регулярный чемпионат.

1 декабря.

БК «Политехник» - БК «Будивельник» 81:96 (14:26, 16:25, 24:19, 27:26)

БК «Политехник»: Барнс - 25оч; Рочняк - 14оч, 7пб.

БК «Будивельник»: Отверченко - 21оч; Дугат - 17оч.

Днепр – Черкасские Мавпы– 93:60 (19:9, 31:6, 24:27, 19:18)

Днепр: Вильховецкий 12о+2пд+3пр, Ревзин 4пд+3пр, Тимофеенко 17о+8пд+4пр, Глебов 6о+7пд+1пр, Мішула 25о+6пд+5пр; Шундель 11о+2пд+6пр, Закурдаєв 2о+2пд+1пр, Санон 11о+2пр, Шевченко 4о+8пд, Мироненко 5о+5пд+1пр.

Черкасские Мавпы: Конев 8о+10пд, Кольченко 10о+1пр, Липовцев 2о+2пд+4пр, Джефферсон 7о+3пд, Беллфилд 4пд+7пр; Кобец 5о+1пд+1пр, Русол 3о, Ткаченко 6о+5пд+2пр, Бояркин 2о+2пд+1пр, Джурич 4о+1пд, Дэвис 13о+14пд.