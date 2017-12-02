"Голден Стейт" обыграл "Орландо" в самом результативном матче дня НБА

Игра завершилась со счетом 133:112.

В ночь на субботу в Национальной баскетбольной ассоциации состоялись 8 матчей, в центральном из которых "Голден Стейт Уорриорз" обыграл "Орландо Мэджик", сообщает официальный сайт лиги. Матч завершился со счетом 133:112. НБА. Регулярный чемпионат. 1 декабря. Вашингтон – Детройт 109:91 (26:26, 20:26, 35:15, 28:24) Вашингтон: Моррис (23 + 7 подборов), Портер (17 + 6 передач), Гортат (12 + 12 подборов), Бил (10 + 7 потерь), Фрэйзер (6 + 5 подборов + 6 передач) – старт; Саторански (17), Убре (8 + 7 подборов), Маинми (6 + 5 подборов), Микс (6), Скотт (2), Маккаллоу (2). Детройт: Харрис (15), Драммонд (14 + 17 подборов + 7 передач + 4 блок-шота), Брэдли (13), Джексон (12), Джонсон (5) – старт; Кеннард (10), Толливер (9), Смит (8), Марьянович (5), Гэллоуэй (0), Морлэнд (0), Эллесон (0). Орландо – Голден Стэйт 112:133 (34:41, 29:37, 28:24, 21:31) Орландо: Гордон (29 + 7 подборов), Фурнье (22), Симмонс (18), Пэйтон (10 + 9 передач), Вучевич (6 + 7 подборов) – старт; Огастин (12), Бийомбо (7 + 7 подборов), Хезонья (4), Аффлало (2), Берч (2), Мак (0), Айванду (0). Голден Стэйт: Томпсон (27), Карри (23 + 6 подборов + 10 передач), Дюрант (25 + 7 передач + 4 блок-шота), Грин (12 + 5 подборов + 10 передач + 5 потерь), Пачулия (6 + 8 подборов)- старт; Белл (16), Каспи (11 + 6 подборов), Маккоу (8), Янг (3), Уэст (2), Ливингстон (0), Макги (0), Луни (0). Торонто – Индиана 120:115 (27:32, 38:26, 29:31, 26:26) Торонто: ДеРозан (26 + 5 подборов + 5 передач), Ибака (15 + 8 подборов), Валанчюнас (13 + 7 подборов), Лаури (11 + 7 подборов + 8 передач), Ануноби (5) – старт; Пелтль (18 + 6 подборов), ВанВлит (11 + 6 передач), Пауэлл (10), Майлз (7), Сиакам (4). Индиана: Оладипо (36 + 7 подборов + 6 передач),Тернер (17 + 6 подборов), Коллисон (16 + 5 подборов + 6 передач), Т. Янг (12+ 7 подборов), Богданович (6 + 5 подборов) – старт; Стивенсон (11), Джозеф (7), Сабонис (6 + 8 подборов), Лиф (4). Чикаго – Сакраменто 106:107 (31:29, 29:32, 21:21, 25:25) Чикаго: Маркканен (14 + 5 подборов), Лопес (14 + 5 подборов), Холидэй (11), Данн (6 + 8 передач), Валентайн (6 + 6 подборов) – старт; Грант (17 + 6 подборов), Ципзер (14 + 5 подборов), Фелисио (12), Нваба (9 + 9 подборов), Блэйкни (3). Сакраменто: Рэндолф (25 + 13 подборов), Темпл (13 + 5 подборов), Хилл (9), Фокс (8), Лабтссьер (6) – старт; Богданович (19), Коули-Стайн (10), Картер (8), Мэйсон (5), Куфос (4), Хилд (0). Майами – Шарлотт 105:100 (22:30, 28:19, 29:26, 26:25) Майами: Ричардсон (27), Уэйтерс (19), Драгич (7), Уинслоу (7 + 11 подборов),Адебайо (1 + 5 подборов) – старт; Эллингтон (14), Т. Джонсон (12), Олиник (10 + 6 передач), Дж. Джонсон (8 + 6 подборов). Шарлотт: Уильямс (16 + 6 подборов), Батюм (13 + 5 подборов + 5 передач), Картер-Уильямс (12 + 6 передач), Кидд-Гилкрист (10 + 5 подборов), Ховард (10 + 9 подборов) – старт; Лэмб (12), Зеллер (12 + 5 подборов), Камински (9), Монк (6). Мемфис – Сан-Антонио 79:95 (18:24, 20:23, 21:21, 20:27) Мемфис: М.Газоль (16 + 13 подборов), Маклемор (14), Грин (7), Эванс (3), Брукс (0) – старт; Парсонс (12), Эннис (7), Дэвис (7), Харрисон (5), Чалмерс (4), Мартин (2), Хантер (2), Райт (0) Сан-Антонио: Олдридж (22 + 6 подборов), Паркер (8), П.Газоль (8 + 8 подборов), Андерсон (5), Грин (0 + 5 подборов) – старт; Гэй (18 + 5 подборов), Джинобили (11 + 7 подборов + 6 передач), Миллс (10), Форбс (9), Мюррей (2), Пол (2), Ловернь (0), Бертанс (0). Оклахома-Сити – Миннесота 111:107 (42:33, 22:21, 21:25, 26:28) Оклахома: Джордж (36 + 4 подбора + 9 передач + 3 блок-шота), Адамс (27 + 6 подборов), Уэстбрук (15 + 9 подборов + 14 передач), Энтони (9 + 6 подборов), Робертсон (6 + 6 подборов) – старт; Грант (9), Фелтон (4), Хьюстис (3), Коллисон (2), Фернюсон (0), Паттерсон (0 + 5 подборов). Миннесота: Уиггинс (23), Таунс (23 + 9 подборов), Батлер (22 + 7 передач), Тиг (11 + 10 передач), Гибсон (9) – старт; Дженг (10), Кроуфорд (9), Джонс (0), Мухаммад (0). Юта – Новый Орлеан 114:108 (27:29, 16:26, 37:29, 34:24) Юта: Митчелл (41), Фэййворс (18 + 11 подборов + 5 передач), Инглс (13 + 5 подборов + 7 передач), Жеребко (8 + 6 подборов), Рубио (0 + 7 подборов) – старт; Беркс (24), Сефолоша (8), Юдо (2), О'Нилл (2). Новый Орлеан: Казинс (23 + 13 подборов), Дэвич (19 + 10 подборов), Мур (18), Рондо (13 + 8 подборов + 11 передач), Холидэй (11) – старт; Миллер (15), Нельсон (6), Каннингем (3), Аллен (0), Кларк (0).

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