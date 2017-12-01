"Кливленд" выиграл у "Аталанты и одержал десятую победу подряд в НБА

Игра завершилась со счетом 121:114.

В ночь на пятницу в Национальной баскетбольной ассоциации состоялись 5 матчей, в центральном из которых "Кливленд Кавальерс" обыграли "Атланту Хоукс", сообщает официальный сайт лиги. Матч завершился со счетом 121:114. "Кливленд" одержал десятую победу подряд в лиге. НБА. Регулярный чемпионат. 30 ноября. Бостон – Филадельфия 108:97 (28:22, 26:22, 22:27, 32:26) Бостон: Ирвинг (36), Хорфорд (21 + 8 подборов + 5 передач), Тейтум (15), Бэйнс (2), Браун (2) – старт; Моррис (17), Розир (6), Смарт (5 + 8 передач + 6 потерь), Тайс (4 + 8 подборов), Оджелей (0). Филадельфия: Шарич (18 + 10 подборов), Редик (17), Симмонс (15 + 6 подборов + 7 передач +5 перехватов + 5 потерь), Ковингтон (11 + 5 подборов), Джонсон (6 + 6 подборов) – старт; Лувало-Кабарро (11), Бэйлесс (10), Холмс (9 + 7 подборов) Атланта – Кливленд 114:121 (35:42, 32:21, 23:36, 24:22) Атланта: Шредер (27), Коллинз (13 + 7 подборов), Принс (12), Бэббит (8), Бэйзмор (7 + 6 передач + 5 потерь) – старт; Ильясова (22), Белинелли (18 + 5 передач), Бембри (7), Тэйлор (0), Кавано (0), Пламли (0). Кливленд: Лав (25 + 16 подборов + 5 потерь), Джеймс (24 + 6 подборов + 12 передач), Краудер (15), Смит (8), Кальдерон (3), – старт; Уэйд (19), Грин (12), Корвер (6), Осман (5), Фрай (4). Денвер – Чикаго 111:110 (30:39, 32:29, 29:24, 20:18) Денвер: Харрис (21), Фарид (14 + 13 подборов), Йокич (8), Мюррей (5), Эрнангомес (1) – старт; Бартон (37), Лайлс (10 + 6 подборов), Мудиай (7), Плампи (6 + 7 подборов), Джефферсон (2). Чикаго: Маркканен (20 + 9 подборов), Лопес (20 + 6 подборов), Данн (19 + 5 подборов + 5 передач), Холидэй (16), Валентайн (5 + 7 подборов + 5 передач) – старт; Ципзер (11), Портис (9), Грант (8 + 6 подборов + 7 передач), Блэйкни (2). Портленд – Милуоки 91:103 (21:33, 24:27, 21:27, 25:16) Портленд: Нуркич (25 + 11 подборов + 6 потерь), Лиллард (18 + 7 подборов + 7 передач + 5 потерь) Макколлум (15 + 6 подборов + 5 передач), Вонле (4 + 6 подборов), Коннотон (4) – старт; Тернер (8 + 7 подборов), Амину (6 + 5 подборов), Харклесс (3), Дэвис (2), Напьер (2), Ленард (2), Лэйман (2), Коллинз (0). Милуоки: Миддлтон (26 + 7 подборов), Бледсоу (25), Адетокумбо (20 + 9 подборов + 5 передач), Хенсон (13 + 10 подборов), Снелл (2) – старт; Брогдон (10), Терри (4), Лиггинс (3), Макер (0), Пэйтон II (0), Уилсон (0), Вон (0), Боломбой (0). Клипперс – Юта 107:126 (27:26, 34:35, 26:33, 20:32) Клипперс: Риверс (25 + 6 передач), Лу Уильямс (20 + 5 передач), Харрелл (13), Уэсли Джонсон (11), Джордан (8 + 16 подборов) – старт; Деккер (7), Уилсон (6), Си Джей Уильямс (5), Рид (5 + 5 подборов), Эванс (4), Торнвелл (3), Брайс Джонсон (0). Юта: Митчелл (24 + 6 передач), Рубио (15 + 6 передач), Жеребко (14), Инглс (12 + 6 передач), Фэйворс (12 + 12 подборов) – старт; Беркс (28 + 7 подборов + 5 передач), Сефолоша (15), Юдо (4), О'Нил (2 + 5 подборов + 5 передач), Брэдли (0), Уолтерс (0).

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