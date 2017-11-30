"Николаев" нанес "Химику" пятое поражение в сезоне украинской баскетбольной Суперлиги

В Южном и Запорожье состоялись матчи чемпионата Украины по баскетболу среди команд Суперлиги, в котором "Химик" проиграл на выезде "Николаеву", а "Запорожье" проиграло одесской "БИПА", сообщает официальный сайт соревнований.

"Николаев" нанес "Химику" пятое поражение в сезоне.

Николаев – Химик 76:67 (22:23, 16:19, 24:8, 14:17)

Николаев: Тонченко 5 + 5 подборов + 7 передач, Шостуха 8 + 3 перехвата - 6 потерь, Попов 7 - 4 потери, Онуфриев 13 + 2 блок-шота, Кушниров 20 + 11 подборов - старт; Носков 12 + 6 подборов, Аникиенко 6 + 5 подборов + 2 блок-шота, Давидюк 5 + 7 подборов

Химик: Колтер 17 + 3 перехвата, Рябчук 4, Еріенс 7 + 9 подборов, Павлов 4, Петров 11 + 2 блок-шота - старт; Мальчевский 9, Сидоров 6, Антипов 6, Ряды 3

В свою очередь, БИПА на выезде победила Запорожье-ZOG.

Запоріжжя-ZOG – БИПА 59:67 (16:18, 12:20, 9:11, 22:18)

Запорожье-ZOG: Ткачук, Щепкин 15, Овдеєнко 10 + 8 подборов, Никитин 3, Буц 2 + 7 подборов - старт; Ворнік 15, Кожемякин 9, Анисимов 3, Ясиненко 2

БИПА: Артамонов 13 + 8 подборов + 4 передачи - 4 потери, Луценко 13, Ефіанаі 15 + 3 перехвата, Кривцов 4 + 7 подборов, Тищенко 5 + 9 подборов - старт; Волчанов 8, Тихонов 4, Беликов 3 + 8 подборов, Алферов 2