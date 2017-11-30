"Голден Стэйт" в овертайме дожал "Лос-Анджелес Лейкерс" в чемпионате НБА

Накануне состоялись несколько матчей регулярного чемпионата НБА, сообщает официальный сайт соревнований.

«Голден Стэйт Уорриорз» одолел «Лос-Анджелес Лейкерс». Встреча прошла на домашнем паркете «Лейкерс» и закончилась в овертайме со счётом 127:123 в пользу гостей.

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Лейкерс» Брэндон Ингрэм, набравший 32 очка. В составе «Уорриорз» наибольший вклад в победу своей команды внёс форвард Кевин Дюрант, записавший на свой счёт 29 очков. Стивен Карри отметился 28 баллами, а Клэй Томпсон – 20.

Баскетболисты «Детройта» не оставили шансов соперникам из «Финикса», за который выступает украинский баскетболист Алексей Лень. Игра завершилась со счётом 131:107. В составе «Детройта» Реджи Джексон, Эвери Брэдли и Тобиас Харрис сумели преодолеть отметку в 20 очков. Мичиганская команда набрала рекордное для себя количество очков в текущем сезоне и одержала третью победу кряду.

Филадельфия – Вашингтон 118:113 (28:18, 30:22, 26:25, 34:48)

Филадельфия: Симмонс (31 + 18 подборов + 6 потерь), Эмбиид (25 + 14 подборов + 4 блок-шота), Шарич (24 + 8 подборов), Ковингтон (9 + 12 подборов), Редик (8) – старт; Бэйлесс (14), Макконнелл (4), Луваву-Кабарро (3), Джонсон (0 + 6 подборов).

Вашингтон: Бил (21), Портер (8), Моррис (7), Гортат (6), Фрэйзер (4) – старт; Убре (22 + 7 подборов), Микс (21), Саторански (12 + 8 передач), Маинми (8), Маккаллоу (4), Скотт (0).

Орландо – Оклахома-Сити 121:108 (31:25, 28:32, 28:23, 34:28)

Орландо: Гордон (40 + 15 подборов + 4 перехвата), Пэйтон (19 + 5 подборов + 6 передач + 4 перехвата), Фурнье (16), Вучевич (15 + 7 подборов + 7 передач), Симмонс (6) – старт; Огастин (11), Бийомбо (8), Росс (6), Аффлало (0), Хезонья (0).

Оклахома-Сити: Уэстбрук (37 + 11 подборов + 5 передач + перехватов + 7 потерь), Джордж (22 + 5 подборов + 5 передач), Энтони (16 + 7 подборов), Роберсон (11 + 9 подборов), Адамс (6 + 8 подборов) – старт; Грант (9), Фелтон (5), Джонсон (2), Фергюсон (0), Паттерсон (0).

Детройт – Финикс 131:107 (36:19, 33:22, 35:29, 27:37)

Детройт: Джексон (23 + 5 передач), Харрис (20 + 7 подборов), Брэдли (20), Драммонд (13 + 7 подборов + 7 передач), Джонсон (4) – старт; Смит (14 + 6 передач), Кеннард (12 + 6 передач), Гэллоуэй (9), Толливер (6 + 5 подборов), Морлэнд (4 + 6 подборов), Марьянович (4), Элленсон (2), Буллок (0).

Финикс: Букер (22 + 7 потерь), Монро (14 + 7 подборов + 5 передач), Юлис (13), Крисс (10), Уоррен (7) – старт; Джексон (20 + 7 подборов), Джеймс (8), Лень (4 + 3 подбора + 1 передача + 1 блок-шот; 16:36 мин.), Бендер (3), Дэниэлс (3), Дадли (3)

Нью-Йорк – Майами 115:86 (33:22, 32:22, 23:20, 27:22)

Нью-Йорк: Кантер (22 + 14 подборов), Ли (17 + 5 подборов), Хардуэй (12), Порзингис (4), Джек (2 + 7 передач) – старт; Макдермотт (12), О'Куинн (9 + 7 подборов), Сешнс (8 + 6 передач), Томас (8), Эрнангомес (8 + 8 подборов), Бизли (6 + 7 подборов), Дотсон (6), Бэйкер (2).

Майами: Ричардсон (13), Уэйтерс (10 + 8 передач), Адебайо (9 + 5 подборов), Драгич (6), Уинслоу (5 + 5 подборов) – старт; Олиник (18 + 5 подборов), Т. Джонсон (13), Дж. Джонсон (9), Эллингтон (3), Мики (0), Уолтон (0).

Торонто – Шарлотт 126:113 (32:25, 39:27, 22:33, 33:28)

Торонто: Лаури (36 + 5 подборов + 6 передач), ДеРозан (30 + 6 передач), Валанчюнас (12 + 7 подборов), Ибака (8 + 8 подборов), Ануноби (0) – старт; Лауэлл (10), ВанВлит (8 + 9 передач), Пелтль (8), Майлз (7), Сиакам (4 + 6 подборов), Ногейра (3).

Шарлотт: Ховард (22 + 10 подборов), Кидд-Гилкрист (12), Батюм (10 + 5 передач), Картер-Уильямс (9 + 6 подборов + 5 передач + 5 потерь), Уильямс (5) – старт; Лэмб (18), Камински (18 + 7 подборов), Монк (9), Зеллер (6), О'Брайан (4), Бэйкон (0), Грэм (0).

Хьюстон – Индиана 118:97 (22:27, 32:22, 35:22, 29:26)

Хьюстон: Харден (29 + 8 подборов + 10 передач), Капела (22 + 13 подборов), Андерсон (19 + 9 подборов), Ариза (14), Пол (13 + 6 подборов + 7 передач) – старт; Гордон (10), Такер (6), Мба а Муте (4), Нене (1), Уэбер (0), Браун (0), Блэк (0).

Индиана: Т. Янг (23), Оладипо (19 + 5 передач + 5 перехватов), Богданович (15), Тернер (15 + 10 подборов), Коллисон (5 + 6 подборов + 5 передач) – старт; Стивенсон (11), Джо Янг (5), Сабонис (4 + 7 подборов), Джозеф (0), Лиф (0), Уилкинс (0).

Новый Орлеан – Миннесота 102:120 (29:28, 20:34, 27:31, 26:27)

Новый Орлеан: Холидэй (27 + 5 передач), Дэвис (17 + 5 подборов), Казинс (17 + 10 подборов + 6 передач), Мур (5), Рондо (3 + 7 передач) – старт; Миллер (12), Нельсон (7), Аллен (7), Каннингем (5), Кларк (2), Диалло (0).

Миннесота: Уиггинс (28 + 8 подборов + 5 передач), Батлер (19), Джонс (16 + 6 передач + 4 перехвата), Таунс (11 + 10 подборов + 6 потерь), Гибсон (10 + 10 подборов) – старт; Дженг (19 + 6 подборов + 5 передач + 4 перехвата), Кроуфорд (12), Брукс (5), Джордж-Хант (0).

Сан-Антонио – Мемфис 104:95 (28:21, 30:28, 21:24, 25:22)

Сан-Антонио: Олдридж (41 + 6 подборов), Андерсон (10 + 4 перехвата), Паркер (10 + 5 передач), Грин (5), Газоль (4 + 6 подборов) – старт; Миллс (13 + 5 передач), Гэй (7 + 5 подборов), Форбс (7), Джинобили (4), Мюррей (3), Пол (0), Бертанс (0).

Мемфис: Эванс (22 + 5 передач), Маклемор (10), Газоль (10 + 6 подборов + 7 передач), Грин (9 + 8 подборов), Брукс (8) – старт; Харрисон (13 + 6 подборов), Эннис (15 + 5 подборов), Мартин (6), Симмонс (2), Дэвис (0).

Даллас – Бруклин 104:109 (27:21, 20:27, 29:32, 28:29)

Даллас: Барнс (17 + 8 подборов + 6 передач), Клебер (16 + 7 подборов), Новицки (10 + 7 подборов), Смит (10), Мэттьюз (8) – старт; Пауэлл (14 + 7 подборов), Харрис (11), Феррел (8 + 5 подборов), Межри (1).

Бруклин: Кэрролл (22 + 7 подборов), Динуидди (19 + 6 передач), Букер (16 + 10 подборов), Харрис (11), Зеллер (9 + 7 подборов) – старт; ЛеВерт (13 + 6 подборов + 5 передач), Аллен (6 + 6 подборов), Уайтхэд (6), Эйси (4 + 5 подборов), Килпатрик (3).

Лейкерс – Голден Стэйт 123:127 ОТ (20:30, 34:20, 30:34, 25:25, 14:18)

Лейкерс: Ингрэм (32 + 5 подборов + 7 потерь), Колдуэлл-Поуп (21 + 7 подборов), Болл (15 + 10 передач), Лопес (6), Нэнс (0 + 5 передач + 4 перехвата) – старт; Кларксон (21 + 6 подборов + 8 передач), Рэндл (20), Харт (6), Богут (2), Брюэр (0).

Голден Стэйт: Дюрант (29 + 7 подборов + 5 передач + 6 потерь), Карри (28 + 5 подборов + 7 передач), Томпсон (20), Грин (15 + 11 подборов + 9 передач + 4 перехвата), Пачулия (11 + 6 подборов) – старт; Янг (9), Белл (6), Ливингстон (5), Игудала (2 + 6 подборов), Луни (2), Маккоу (0).