Михайлюк набрал 15 очков в победном матче "Канзаса" над "Толедо" в NCAA

Украинский баскетболист Святослав Михайлюк помог своей команде университета Канзаса одержать разгромную победу над Толедо в очередном матче регулярного чемпионата NCAA, сообщает Isport.

Игра завершилась со счетом 96:58.

Читайте такжеУкраинский баскетболист установил уникальный рекорд в NCAAУкраинец сделал значительный вклад в успех своей команды, проявив себя как отличный снайпер. Выйдя в старте, Михайлюк набрал 15 очков (0/4 двухочковых, 5/6 трехочковых), совершил 4 подбора (1 в нападении), отдал 2 передачи и сделал 1 перехват при 2 потерях и 1 фоле. Игрок провел на площадке 30 минут.

Отметим, что Канзаз добыл уже шестую победу со старта сезона. Средние показатели Михайлюка в шести матчах составляют 18,2 очка при точности в 51% с игры (56% из-за дуги).