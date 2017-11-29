Лэнь сделал дабл-дабл в победном матче "Финикса" против "Чикаго" в НБА

В ночь на среду в Национальной баскетбольной ассоциации состоялись пять матчей, одном из которых "Финикс Санс" украинца Алексея Лэня обыграл "Чикаго Буллз", а наш легионер сделал дабл-дабл в этом матче, сообщает официальный сайт лиги.

На счету Лэня 13 очков, 18 подборов, 1 передача и 2 потери за 29 минут 45 секунд, проведенных во время игры на площадке.

НБА. Регулярный чемпионат.

28 ноября.

Кливленд – Майами 108:97 (35:24, 40:25, 18:25, 15:23)

Кливленд: Лав (38 + 9 подборов), Джеймс (21 + 12 подборов + 6 передач + 5 перехватов), Смит (12 + 5 подборов), Кальдерон (1), Краудер (0) – старт; Уэйд (17 + 5 подборов), Корвер (22), Грин (6), Фрай (2), Осман (0), Холланд (0), Жижич (0).

Майами: Уэйтерс (21 + 7 передач), Ричардсон (15), Уайтсайд (11 + 14 подборов), Драгич (7), Уинслоу (5) – старт; Адебайо (19 + 6 подборов), Д. Джонсон (14), Олиник (5), Т. Джонсон (0), Эллингтон (0), Хаслем (0). Уолтон (0).

Миннесота – Вашингтон 89:92 (30:23, 21:20, 20:25, 18:24)

Миннесота: Таунс (20 + 17 подборов), Батлер (17 + 7 подборов + 10 передач), Гибсон (16 + 11 подборов), Уиггинс (13), Джонс (12 + 7 передач) – старт; Кроуфорд (10), Дженг (1 + 5 подборов), Мухаммад (0), Брукс (0).

Вашингтон: Портер (22 + 8 подборов), Гортат (9 + 7 подборов), Бил (8 + 6 передач), Моррис (2), Фрэйзер (2) – старт; Убре (16), Микс (12), Скотт (12 + 5 подборов), Саторански (7 + 5 подборов + 6 передач), Маинми (2 + 8 подборов).

Чикаго – Финикс 99:104 (29:28, 14:18, 27:27, 29:31)

Чикаго: Холидэй (25 + 5 передач), Данн (24 + 8 передач + 5 потерь), Маркканен (12 + 6 подборов), Лопес (10 + 7 подборов), Валентайн (5 + 6 подборов) – старт; Портис (9 + 5 подборов), Блэйкни (6), Грант (6), Фелисио (2), Ципзер (0).

Финикс: Букер (33 + 9 подборов), Уоррен (25 + 7 подборов), Юлис (14 + 5 подборов + 7 передач), Чендлер (1 + 5 подборов), Бендер (0) – старт; Лэнь (13 + 18 подборов + 1 передача + 2 потери, 29:45), Дэниэлс (9), Джеймс (5 + 7 передач), Крис (4 + 6 подборов), Джексон (0).

Сакраменто – Милуоки 87:112 (26:32, 11:29, 22:31, 28:20)

Сакраменто: Темпл (18), Лабиссьер (11 + 6 подборов), Рэндолф (10 + 5 подборов), Фокс (4), Хилл (2) – старт; Хилд (13), Коули-Стайн (10 + 10 подборов), Мэйсон (8 + 7 передач), Богданович (7), Куфос (2 + 7 подборов), Ричардсон (2), Картер (0), Джексон (0).

Милуоки: Адетокумбо (32 + 5 подборов + 5 передач + 5 перехватов), Бледсоу (21 + 5 подборов + 5 передач), Миддлтон (12), Хенсон (9 + 5 подборов + 3 блок-шота), Снелл (9) – старт; Брогдон (9 + 6 подборов + 5 передач), Макер (8 + 5 подборов), Уилсон (4), Терри (3), Лиггинс (2), Вон (2), Боломбой (1 + 1 подбор, 4:23), Пэйтон (0).

Юта – Денвер 106:77 (26:24, 22:25, 28:17, 30:11)

Юта: Фэйворс (24 + 9 подборов + 5 передач), Митчелл (16), Жеребко (15 + 8 подборов), Рубио (13 + 5 подборов), Инглс (5 + 6 передач) – старт; Беркс (14), О'Нил (11), Нето (4), Сефолоша (2), Юдо (2), Уолтерс (0), Брэдли (0).

Денвер: Харрис (18), Фарид (11 + 8 подборов), Мюррей (10), Эрнангомес (7 + 10 подборов), Йокич (7 + 6 подборов + 6 передач) – старт; Бартон (9), Лайлс (6), Мудиай (6 + 5 потерь), Бизли (3), Пламли (0), Крэйг (0).