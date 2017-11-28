Украинский баскетболист установил уникальный рекорд в NCAA

18:09, 28 ноября 2017
Баскетбол
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Михайлюк набрал 94 очка в течение первых пяти матчей.

Михайлюк установил рекорд NCAA / ffu.org.ua

Украинский атакующий защитник команды студенческой лиги США "Канзас Джейхоукс" Святослав Михайлюк установил уникальное достижение в NCAA, сообщает Федерация баскетбола Украины со ссылкой на kansascity.com.

В пяти стартовых матчах сезона Михайлюк набрал 94 очка, допустив при этом лишь две потери.

Украинец стал первым в студенческой лиге американского баскетбола, кому удалось набрать более 90 очков, допустив при этом меньше четырех потерь.

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