Украинский баскетболист установил уникальный рекорд в NCAA
18:09, 28 ноября 2017Баскетбол
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Михайлюк набрал 94 очка в течение первых пяти матчей.
Михайлюк установил рекорд NCAA / ffu.org.ua
Украинский атакующий защитник команды студенческой лиги США "Канзас Джейхоукс" Святослав Михайлюк установил уникальное достижение в NCAA, сообщает Федерация баскетбола Украины со ссылкой на kansascity.com.
В пяти стартовых матчах сезона Михайлюк набрал 94 очка, допустив при этом лишь две потери.
Украинец стал первым в студенческой лиге американского баскетбола, кому удалось набрать более 90 очков, допустив при этом меньше четырех потерь.
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