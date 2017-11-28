"Голден Стэйт" проиграл "Сакраменто", "Даллас" уступил "Сан-Антонио" в чемпионате НБА

Состоялись очередные матчи регулярного чемпионата.

В НБА накануне состоялись очередные матчи регулярного первенства, сообщает официальный сайт соревнований. "Голден Стэйт" на своем паркете уступил "Сакраменто" со счетом 106:110. В другом поединке "Клипперс" добился преимущества над "Лейкерс" - 120:115. Игрок "Клипперс" Лу Уильямс стал лучшим игроком встречи, набрав 42 балла. Филадельфия – Кливленд 91:113 (22:29, 23:24, 28:33, 18:27) Филадельфия: Эмбиид (30 + 11 подборов), Редик (11), Симмонс (10 + 8 подборов + 3 перехвата), Шарич (8 + 10 подборов), Ковингтон (2) – старт; Луваву-Кабарро (12 + 5 подборов), Макконнелл (11 + 6 подборов), Бэйлесс (4), Джонсон (3 + 5 подборов), Холмс (0), Коркмаз (0). Кливленд: Джеймс (30 + 14 подборов + 6 передач), Лав (13), Смит (11), Краудер (2), Кальдерон (0 + 5 передач) – старт; Уэйд (15 + 5 передач), Грин (14 + 10 подборов), Фрай (12), Корвер (9), Холланд (3), Осман (2 + 5 подборов), Жижич (2), Шамперт (0). Индиана – Орландо 121:109 (33:25, 24:25, 28:34, 36:25) Индиана: Оладипо (26 + 6 подборов + 5 передач + 4 блок-шота + 5 потерь), Богданович (22), Тернер (18), Коллисон (7), Янг (2 + 5 подборов + 5 передач) – старт; Сабонис (19 + 8 подборов + 5 передач), Стивенсон (18 + 8 подборов + 5 передач), Джозеф (9 + 7 подборов). Орландо: Симмонс (21), Гордон (16 + 6 подборов + 4 блок-шота), Вучевич (16 + 12 подборов + 3 блок-шота), Пэйтон (15 + 5 передач), Фурнье (12) – старт; Огастин (11), Спейтс (9), Росс (7 + 5 подборов), Бийомбо (2). Нью-Йорк – Портленд 91:103 (23:30, 14:23, 27:37, 27:13) Нью-Йорк: Порзингис (22 + 7 подборов), Хардуэй (16), Ли (14), О'Куинн (8 + 11 подборов), Джек (5) – старт; Бизли (7 + 7 подборов), Ниликина (6), Эрнангомес (5 + 9 подборов), Макдермотт (4), Ноа (2), Сешнс (2), Дотсон (0), Томас (0). Портленд: Лиллард (32 + 5 передач), Коннотон (17), Нуркич (12 + 9 подборов + 6 передач), Макколлум (12 + 7 подборов), Вонле (8 + 12 подборов) – старт; Тернер (10), Напьер (5), Дэвис (4 + 7 подборов), Харклесс (3), Лэйман (0). Бостон – Детройт 108:118 (23:31, 34:29, 29:26, 22:32) Бостон: Ирвинг (18 + 9 передач + 6 потерь), Моррис (13), Хорфорд (11 + 5 подборов), Тейтум (10), Браун (9 + 6 подборов) – старт; Смарт (23 + 6 передач), Тайс (12), Бэйнс (6 + 6 подборов), Розир (3), Оджелей (3). Детройт: Харрис (31 + 8 подборов), Драммонд (26 + 22 подбора + 6 передач + 4 перехвата), Джексон (20 + 7 передач), Брэдли (13 + 5 передач), Джонсон (7) – старт; Смит (8), Кеннард (7), Толливер (4), Гэллоуэй (2), Морлэнд (0). Хьюстон – Бруклин 117:103 (43:26, 23:29, 30:25, 21:23) Хьюстон: Харден (37 + 10 подборов + 8 передач), Капела (20 + 6 подборов), Андерсон (13), Ариза (11 + 6 подборов), Пол (4 + 6 подборов + 14 передач) – старт; Гордон (12), Такер (9), Мба а Муте (6), Блэк (5 + 5 подборов), Уэбер (0), Уильямс (0), Браун (0). Бруклин: Динуидди (14 + 7 передач), ЛеВерт (13 + 6 передач), Харрис (10), Зеллер (10), Букер (6) –старт; Уайтхэд (24), Килпатрик (12 + 6 подборов), Эйси (7 + 6 подборов). Мозгов (7 + 6 подборов), Аллен (0 + 8 подборов). Сан-Антонио – Даллас 115:108 (21:23, 25:30, 31:22, 38:33) Сан-Антонио: Олдридж (33 + 10 подборов + 3 блок-шота), Газоль (25 + 6 подборов), Андерсон (12 + 10 подборов + 5 передач), Грин (12 + 5 подборов + 5 передач), Паркер (6) – старт; Миллс (12 + 5 передач), Форбс (11), Джинобили (2), Пол (2), Ловернь (0), Бертанс (0), Мюррей (0). Даллас: Мэттьюз (19), Смит (19 + 5 передач), Барнс (13 + 8 подборов), Новицки (11), Клебер (5 + 5 подборов) – старт; Бареа (16 + 5 подборов + 6 передач), Харрис (13), Пауэлл (10 + 5 подборов + 4 перехвата), Межри (2 + 5 подборов), Феррел (0), Кливленд (0). Голден Стэйт – Сакраменто 106:110 (27:27, 28:26, 27:30, 24:27) Голден Стэйт: Томпсон (21 + 5 подборов), Маккоу (16 + 7 передач + 4 перехвата), Грин (14 + 8 передач), Каспи (9), Пачулия (3) – старт; Игудала (11), Ливингстон (10), Янг (8), Уэст (8 + 7 подборов), Белл (4 + 5 подборов), Макги (2), Луни (0). Сакраменто: Хилл (16), Темпл (14), Рэндолф (11 + 6 подборов), Лабиссьер (9), Фокс (6) – старт; Коули-Стайн (19 + 8 подборов + 6 передач), Мэйсон (14), Богданович (12), Хилд (5), Картер (4), Куфос (0). Клипперс – Лейкерс 120:115 (34:32, 26:30, 27:27, 33:26) Клипперс: Лу Уильямс (42), Гриффин (26 + 11 подборов + 6 передач), Риверс (19 + 8 подборов + 6 передач), Джордан (9 + 9 подборов), Джонсон (4) – старт; Си Джей Уильямс (7), Деккер (6 + 6 подборов), Эванс (4), Торнвелл (3), Харрелл (0), Рид (0). Лейкерс: Колдуэл-Поуп (29 + 6 подборов), Ингрэм (17 + 5 подборов), Нэнс (9 + 8 подборов + 4 перехвата), Лопес (5), Болл (3 + 5 подборов + 7 передач) – старт; Кларксон (17 + 8 подборов + 5 передач), Кузма (15), Рэндл (11), Харт (5), Брюэр (4), Богут (0).

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