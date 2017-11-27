"Чикаго" уступил "Майами", "Миннесота" обыграла "Финикс" в регулярном чемпионате НБА

Накануне в Национальной баскетбольной ассоциации состоялись очередные три поединка регулярного первенства. Об этом сообщает официальный сайт лиги.

"Майами" добыл победу с разницей в 7 очков на арене "Чикаго Буллз". Самым результативным в составе "Хит" стал Горан Драгич, набравший 24 очка.

Кроме того, "Бруклин" добился успеха в игре с "Мемфисом", а "Миннесота" переиграла "Финикс".

Чикаго – Майами 93:100 (13:7, 29:38, 19:19, 32:36)

Чикаго: Холидэй (15), Валентайн (14 + 13 подборов + 7 передач), Маркканен (11 + 10 подборов), Лопес (10 + 7 подборов), Данн (2) – старт; Грант (24), Портис (11), Блэйкни (3), Ципзер (3).

Майами: Драгич (24), Уайтсайд (11 + 9 подборов), Уэйтерс (7), Уинслоу (4 + 8 подборов), Ричардсон (0) – старт; Эллингтон (19), Джонсон (15 + 7 подборов + 6 передач), Джонсон (10), Олиник (10).

Миннесота – Финикс 119:108 (33:27, 30:31, 30:22, 26:28)

Миннесота: Таунс (32 + 12 подборов), Батлер (25), Уиггинс (21), Гибсон (16 + 14 подборов), Джонс (9 + 7 передач + 7 перехватов) – старт; Дженг (11 + 6 подборов), Брукс (5), Кроуфорд (0), Мухаммад (0).

Финикс: Уоррен (18), Чендлер (12 + 7 подборов), Монро (8),Джексон (5), Юлис (4) – старт; Джеймс (26 + 7 передач), Дэниэлс (13), Бендер (9), Крисс (7 + 7 подборов), Дадли (6 + 6 передач), Лень (был в заявке, но на паркет не вышел).

Мемфис – Бруклин 88:98 (22:19, 25:28, 18:32, 23:19)

Мемфис: М. Газоль (18), Парсонс (12 + 6 подборов), Грин (11 + 7 подборов), Чалмерс (3), Брукс (2) – старт; Эванс (18 + 6 подборов ), Маклемор (8), Харрисон (7), Дэвис (4), Мартин (3), Эннис (2).

Бруклин: Кэрролл (24 + 6 подборов), Харрис (13 + 6 подборов), Динуидди (9 + 7 передач), Зеллер (7), Холлис-Джефферсон (6)- старт; Букер (16 + 11 подборов), ЛеВерт (9), Килпатрик (8), Мозгов (4), Аллен (2).