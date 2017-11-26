Сборная Украины по баскетболу уступила дома Турции в квалификации ЧМ-2019

В киевском Дворце спорта состоялся поединок в рамках квалификации ЧМ-2019 по баскетболу между сборными Украины и Турции.

Подопечные Евгения Мурзина уступили команде гостей со счетом 60:67.

Поединок проходил в равной борьбе. Первую четверть с перевесом в 4 очка выиграли турки, но во второй украинская сборная ответила практически симметрично, выиграв 5 баллов. Все решилось в четвертом периоде. Украинская команда до конца боролась за победу, но в результате уступила.

Украина – Турция – 60:67 (12:16, 16:11, 15:15, 17:25)

Украина: Лукашов (3 + 5 подборов + 5 передач – 4 потери), Рябчук, Гладыр (20 + 7 подборов), Бобров (4), Кравцов (10 + 6 подборов) – старт; Пустозвонов (4), Липовый (8), Зайцев (5), Пустовой (6), Мишула.

Турция: Эрмиш (10 + 8 передач + 3 перехвата – 4 потери), Махмутоглу (2), Бирсен (7 + 6 подборов), Тюрен (9 + 5 подборов), Шанли (14 + 5 подборов) – старт; Балбай, Батук (2), Алдемир (5 + 5 подборов), Гечим (15), Кексал (3).

Напомним, это второй матч сборной Украины в отборе ЧМ-2019.

В первом поединке Украина обыграла Швецию (84:76), а Турция – Латвию (86:73).

Напомним, в следующий раунд квалификации выйдут три команды из каждой группы. Первый раунд отбора будет длиться до июля 2018 года. Следующие матчи сборная Украины проведет в феврале.