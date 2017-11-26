"Клипперс" вырвал победу в матче с "Сакраменто", "Вашингтон" уступил "Портленду" в НБА

В ночь на воскресенье в Национальной баскетбольной ассоциации состоялись очередные матчи регулярного первенства, сообщает сайт лиги.

"Вашингтон" уступил на своей площадке "Портленду" с разницей в 3 очка. Ощутимую роль в успех "Портленд Трэйл Блэйзерс" внес Дэмьен Лиллард, который стал лучшим игроков встречи с 29 очками в активе.

Кроме того, баскетболисты "Лос-Анджелес Клипперс" добились победы в противостоянии с "Сакраменто Кингз" - 97:95.

Вашингтон – Портленд 105:108 (30:27, 22:14, 31:32, 22:35)

Вашингтон: Бил (26 + 7 передач), Портер (24 + 10 одборов), Фрэйзер (11), Моррис (9 + 7 подборов), Гортат (8) – старт; Убре (13 + 6 подборов), Микс (6), Саторански (4), Маинми (2), Смит (2).

Портленд: Лиллард (29 + 6 подборов + 6 передач), Макколлум (26), Нуркич (17 + 3 блок-шота), Коннотон (12), Вонле (8 + 10 подборов) – старт; Дэвис (8 + 6 подборов), Харклесс (3), Тернер (3), Напьер (2), Лэйман (0).

Филадельфия – Орландо 130:111 (31:28, 39:27, 31:30, 29:26)

Филадельфия: Редик (29), Шарич (21 + 7 подборов), Эмбиид (18 + 14 подборов + 6 передач + 5 потерь), Макконнелл (15 + 7 подборов + 13 передач), Ковингтон (14 + 8 подборов) – старт; Бэйлесс (14), Луваву-Кабарро (9), Джонсон (6 + 6 подборов), Холмс (4), Пуллен (0), Коркмаз (0).

Орландо: Пэйтон (22 + 8 подборов + 9 передач), Гордон (16 + 9 подборов), Вучевич (14 + 14 подборов), Фурнье (13), Росс (5) – старт; Огастин (14), Симмонс (13), Спейтс (11), Бийомбо (3), Аффлало (0), Мак (0), Хезонья (0).

Шарлотт – Сан-Антонио 86:106 (15:14, 14:26, 29:32, 28:34)

Шарлотт: Уокер (18), Ховард (10 + 11 подборов), Батюм (5), Уильямс (3), Кидд-Гилкрист (3) – старт; Лэмб (12), Камински (12), Зеллер (8), Мокс (4), О'Брайан (4), Грэм (3), Бэйкон (2), Картер-Уильямс (2 + 5 потерь).

Сан-Антонио: П. Газоль (17 + 7 подборов), Олдридж (17 + 7 подборов), Андерсон (14), Миллс (10), Грин (7 + 7 подборов) – старт; Гэй (15 + 6 подборов), Джинобили (11), Мюррей (6), Форбс (5), Бертанс (2), Пол(2), Ловернь (0).

Атланта – Торонто 78:112 (25:28, 14:39, 19:32, 20:13)

Атланта: Шредер (14), Принс (10), Дедмон(9), Коллинз (4), Бэйзмор (3) – старт; Белинелли (10), Дилэйни (8), Бембри (6), Дорси (6), Кавано (4), Ильясова (2), Мэджетт (2), Пламли (0).

Торонто: Валанчюнас (16 + 8 подборов), Лаури (15 + 13 подборов + 6 передач), Ибака (12), Ануноби (11), ДеРозан (2 + 8 передач) – старт; Пауэлл (17), Пелтль (14 + 7 подборов), Сиакам (13), ВанВлит (5), Ногейра (3), Браун (2), Маккинни (2).

Хьюстон – Нью-Йорк 117:102 (29:39, 29:22, 37:13, 22:28)

Хьюстон: Харден (37 + 10 передач), Ариза (16), Капела (12 + 15 подборов), Пол (6 + 13 передач), Такер (2 + 6 подборов) – старт; Андерсон (17 + 7 подборов), Нене (10), Мба а Муте (9), Гордон (8), Блэк (0).

Нью-Йорк: Бизли (30 + 8 подборов + 6 потерь), О'Куинн (20 + 15 подборов), Ли (17), Хардуэй (11 + 6 передач), Джек (10 + 8 передач) – старт; Эрнангомес (4), Макдермотт (3), Томас (3). Ниликина (2), Дотсон (2), Бэйкер (0).

Индиана – Бостон 98:108 (32:27, 22:18, 16:37, 28:26)

Индиана: Тернер (19 + 6 подборов), Стивенсон (16 + 8 подборов), Коллисон (11), Т.Янг (11 + 6 подборов), Богданович (10) – старт; Сабонис (17 + 7 подборов), Джозеф (6), Уилкинс (4), Д. Янг (4).

Бостон: Ирвинг (25 + 6 передач), Хорфорд (21 + 6 передач), Смарт (15 + 6 подборов), Тейтум (11), Тайс (5) – старт; Розир (17), Бэйнс (8), Оджелей (6), Надер (0), Ларкин (0).

Даллас – Оклахома-Сити 97:81 (25:24, 27:13, 26:18, 19:26)

Даллас: Новицки (19), Смит (15), Мэттьюз (12), Барнс (12 + 12 подборов), Клебер (7) – старт; Пауэлл (10), Феррел (7), Межри (6 + 6 подборов), Харрис (4), Бареа (4), Кливленд (1).

Оклахома: Уэстбрук (28 + 12 подборов + 9 передач), Энтони (16), Адамс (6), Джордж (2 + 6 подборов + 10 передач), Робертсон (0) – старт; Грант (9), Фелтон (6), Коллисон (4), Хьюстис (3), Паттерсон (0), Абринес (0), Джонсон (0).

Голден Стэйт – Новый Орлеан 110:95 (17:31, 36:22, 31:22, 26:20)

Голден Стэйт: Карри (27 + 6 передач), Томпсон (24), Пачулия (10 + 6 подборов), Каспи (9), Грин (6 + 7 подборов + 8 передач) – старт; Игудала (14), Ливингстон (7), Уэст (6), Луни (3), Янг (2), Маккоу (2), Макги (0), Белл (0).

Новый Орлеан: Дэвис (30 + 15 подборов), Холидэй (24 + 6 подборов + 6 передач), Мур (16), Казинс (15 + 7 подборов), Рондо (0) – старт; Миллер (6), Аллен (4), Каннингем (0), Нельсон (0), Кларк (0), Диалло (0).

Юта – Милуоки 121:108 (31:30, 33:27, 31:28, 26:23)

Юта: Митчелл (24), Фэйворс (16 + 6 подборов), Инглс (15 + 9 передач), Рубио (11 + 7 передач), Жеребко (2) – старт; Худ (21), Сефолоша (11), Беркс (9), Юдо (7), Нето (4), О'Нил (1), Брэдли (0).

Милуоки: Адетокумбо (27 + 13 подборов + 5 передач), Бледсоу (18 + 7 передач), Хенсон (11 + 8 подборов), Миддлтон (9 + 5 потерь), Пэйтон (0) – старт; Брогдон (2), Снелл (18), Макер (2), Брун (2), Боломбой (2 + 1 подбор), Лиггинс (0), Вон (0).

Сакраменто – Клипперс 95:97 (31:25, 30:22, 10:29, 24:21)

Сакраменто: Рэндолф (17 + 7 подборов), Хилл (10), Лабиссьер (9), Фокс (4), Темпл (4) – старт; Хилд (27), Богданович (10 + 5 потерь), Коули-Стайн (9 + 6 подборов), Мэйсон (5), Куфос (0 + 6 подборов).

Клипперс: Гриффин (33), Уильямс (18 + 8 передач + 6 потерь), Риверс (14 + 7 передач), Джонсон (8), Джордан (5 + 16 подборов), Харрелл (8), Деккер (4), Эванс (3), Торнвелл (2), Рид (2), Уильямс (0).