"Финикс" украинца Лэня проиграл "Нью-Орлеану" в очередном матче НБА

В ночь на субботу в Национальной баскетбольной ассоциации состоялись 10 матчей, в одном из которых "Финикс Санс" украинца Алексея Лэня уступил "Нью-Орлеану", сообщает официальный сайт лиги.

Игра завершилась со счетом 91:115.

На счету Лэня в этой игре 5 очков, 12 подборов и 2 блок-шота.

НБА. Регулярный чемпионат

24 ноября.

Бруклин – Портленд 125:127 (32:23, 21:28, 39:41, 33:35)

Бруклин: Динуидди (23 + 6 передач), Холлис-Джефферсон (17), Крэбб (12), Кэрролл (10 + 9 подборов), Зеллер (10) – старт; ЛеВерт (14), Харрис (13), Букер (10 + 8 подборов), Аллен (9 + 8 подборов), Килпатрик (7).

Портленд: Лиллард (34 + 9 передач), Нуркич (29 + 15 подборов + 4 блок-шота), Макколлум (26), Вонле (7 + 7 подборов), Коннотон (4) – старт; Тернер (13), Харклесс (6), Напьер (5), Лэйман (2), Дэвис (1 + 9 подборов).

Бостон – Орландо 118:103 (40:26, 33:21, 26:22, 19:34)

Бостон: Ирвинг (30), Браун (13), Тейтум (11), Моррис (9 + 6 подборов), Хорфорд (5 + 10 передач) – старт; Розир (23 + 6 подборов), Бэйнс (13 + 11 подборов), Оджелей (7 + 5 подборов), Смарт (4), Надер (3), Ябуселе (0).

Орландо: Вучевич (12 + 11 подборов), Пэйтон (12 + 6 подборов), Гордон (11 + 7 подборов), Фурнье (7 + 5 подборов), Росс (5) – старт; Симмонс (14), Спейтс (12), Бийомбо (8 + 8 подборов), Аффлало (8), Мак (6), Огастин (6), Хезонья (2).

Атланта – Нью-Йорк 116:104 (24:39, 35:28, 30:19, 27:18)

Атланта: Шредер (26 + 8 передач), Дедмон (16 + 6 подборов), Принс (13 + 8 подборов), Коллинз (13), Бэйзмор (11 + 7 подборов + 6 передач) – старт; Белинелли (15), Ильясова (10 + 6 подборов), Кавано (8), Мэджетт (2), Бембри (2).

Нью-Йорк: Порзингис (28), Ли (26), Хардуэй (22), Джек (10 + 14 передач), О'Куинн (2 + 6 подборов) – старт; Эрнангомес (6 + 7 подборов), Макдермотт (5), Ниликина (5), Томас (0).

Кливленд – Шарлотт 100:99 (27:28, 27:29, 29:25, 17:17)

Кливленд: Джеймс (27 + 16 подборов + 13 передач + 3 блок-шота), Смит (16), Краудер (12), Лав (11 + 13 подборов), Кальдерон (3) – старт; Корвер (13), Уэйд (10), Грин (6), Фрай (2 + 7 подборов), Осман (0).

Шарлотт: Ховард (20 + 13 подборов), Кидд-Гилкрист (17), Уильямс (17 + 8 подборов), Уокер (15 + 6 подборов + 8 передач), Лэмб (11 + 7 подборов + 7 передач) – старт; Картер-Уильямс (11 + 7 подборов + 5 передач), Бэйкон (4), Зеллер (4 + 6 подборов), Камински (0), Монк (0).

Индиана – Торонто 107:104 (29:25, 21:35, 31:20, 26:24)

Индиана: Оладипо (21), Богданович (19), Коллисон (17 + 8 передач), Т. Янг (12 + 9 подборов), Тернер (7 + 10 подборов) – старт, Стивенсон (18 + 7 подборов + 5 потерь), Сабонис (13 + 6 подборов), Джезеф (0), Лиф (0).

Торонто: Луари (24 + 10 подборов + 8 передач), ДеРозан (13), Ибака (10 + 7 подборов), Ануноби (8), Валанчюнас (6) – старт; Пауэлл (16), ВанВлит (16), Пелтль (6), Сиакам (5 + 6 подборов), Ногейра (0), Браун (0).

Миннесота – Майами 97:109 (24:28, 24:30, 22:23, 27:28)

Миннесота: Таунс (18 + 11 подборов), Батлер (18 + 6 подборов), Уиггинс (18), Гибсон (8 + 8 подборов), Брукс (3) – старт; Кроуфорд (10), Мухаммад (10), Джонс (8 + 6 подборов + 6 передач), Джонг (4).

Майами: Драгич (20 + 6 передач), Уэйтерс (17), Упйтсайд (16 + 10 подборов), Уинслоу (8 + 6 подборов), Ричардсон (7) – старт; Эллингтон (21), Олиник (12 + 8 подборов), Д. Джонсон (5 + 6 подборов + 8 передач), Т. Джонсон (3).

Оклахома-Сити – Детройт 98:99 (29:25, 30:24, 18:24, 21:26)

Оклахома: Уэстбрук (27 + 11 подборов + 11 передач + 5 потерь), Энтони (20 + 8 подборов), Джордж (16 + 5 перехватов), Адамс (12 + 12 подборов), Робертсон (10) – старт; Грант (8), Паттерсон (3), Фелтон (2), Хьюстис (0), Абринес (0).

Дертойт: Драммонд (17 + 14 подборов + 6 потерь), Харрис (13 + 7 подборов), Джексон (12), Джонсон (11), Брэдли (11 + 5 потерь) – старт; Смит (15), Гэллоуэй (9), Толливер (8), Кеннард (3), Морлэнд (0).

Финикс – Новый Орлеан 91:115 (21:33, 21:39, 20:22, 29:21)

Финикс: Уоррен (18 + 3 блок-шота), Юлис (17), Чендлер (14 + 9 подборов), Букер (13 + 6 потерь), Монро (0) – старт; Джексон (14), Лень (5 + 12 подборов + 2 блок-шота), Джеймс (4), Бендер (2), Крисс (2), Джонс (2), Дэниэлс (0), Дадли (0).

Новый Орлеан: Дэвис (23 + 9 подборов), Казинс (19 + 10 подборов + 6 передач + 6 потерь), Холидэй (18 + 5 перехватов), Мур (7), Рондо (6 + 7 передач) – старт; Миллер (10 + 9 подборов), Каннингем (9), Кларк (7), Аллен (6), Ашик (6), Нельсон (2 + 8 передач), Диалло (2).

Денвер – Мемфис 104:92 (27:18, 34:27, 15:29, 28:18)

Денвер: Йокич (28 + 13 подборов + 8 передач + 5 потерь), Мюррей (15 + 6 подборов), Харрис (15), Фарид (14 + 9 подборов), Чендлер (5) – старт; Бартон (9), Мудиай (7), Лайлс (6), Эрнангомес (3), Пламли (2), Бизли (0).

Мемфис: Грин (21), М.Газоль (15 + 6 подборов + 14 передач), Чалмерс (12), Брукс (7), Парсонс (5) – старт; Эванс (15), Маклемор (9), Мартин (6), Дэвис (2).

Голден Стэйт – Чикаго 143:94 (29:32, 45:21, 36:13, 33:28)

Голден Стэйт: Карри (33 + 7 подборов), Томпсон (29), Пачулия (11 + 6 передач), Белл (7 + 6 подборов), Каспи (6) – старт; Янг (17 + 6 подборов), Игудала (10), Маккоу (9), Луни (7), Уэст (6), Макги (4), Кук (4), Ливингстон (0).

Чикаго: Маркканен (14 + 6 подборов), Валентайн (10 + 6 подборов), Холидэй (8), Лопес (7 + 7 подборов), Данн (6) – старт; Гарнт (21), Блэйкни (11), Портис (10 + 8 подборов), Фелисио (4), Фелдер (3), Ципзер (0), Пондекстер (0).